Orbán Viktor: Tartjuk, amit ígértünk, naggyá tesszük Magyarországot!

„Erős hét” – ezzel indította a péntek reggelt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Felsorolta: épül az amerikai védőpajzs, 72 milliárdos amerikai befektetés Gyöngyösön és Csömörön, megvolt a novemberi évközi nyugdíjemelés, döntöttek a 14. havi nyugdíjról, megduplázták a nevelőszülők járandóságait, meghosszabbították a kamatstopot.

Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Igazi tűzijáték. És még csak péntek reggel van. De nincs ebben semmi meglepő. Tartjuk, amit ígértünk. Naggyá tesszük Magyarországot!

– jelentette ki a kormányfő.