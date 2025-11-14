Orbán Viktornyugdíj kiegészítésmagyarország kormánya

Orbán Viktor: Tartjuk, amit ígértünk, naggyá tesszük Magyarországot!

Tartjuk, amit ígértünk – közölte a kormányfő. Orbán Viktor felsorolta a héten elért kormányzati sikereket.

2025. 11. 14. 7:32
„Erős hét” – ezzel indította a péntek reggelt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Felsorolta: épül az amerikai védőpajzs, 72 milliárdos amerikai befektetés Gyöngyösön és Csömörön, megvolt a novemberi évközi nyugdíjemelés, döntöttek a 14. havi nyugdíjról, megduplázták a nevelőszülők járandóságait, meghosszabbították a kamatstopot.

Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán 

Igazi tűzijáték. És még csak péntek reggel van. De nincs ebben semmi meglepő. Tartjuk, amit ígértünk. Naggyá tesszük Magyarországot!

– jelentette ki a kormányfő.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

