Donald TrumpKim Dzsong UnÉszak-Korea

Trump–Kim Dzsong Un-csúcstalálkozó jöhet?

A CNN szerint az amerikai kormányzat állítólag mérlegeli Donald Trump elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető találkozóját a következő hetekben. Ez lenne a negyedik alkalom, hogy két vezető találkozik, és az első Trump második ciklusában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 21:06
Donald Trump és Kim Dzsong Un Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
„Szeretnék találkozni [Kim Dzsong Unnal] idén” – mondta Trump augusztusban, amikor először üdvözölte Dél-Korea új elnökét, Lee Jae Myungot a Fehér Házban.

North Korea's leader Kim Jong Un (centre L) and US President Donald Trump walk following a meeting on the south side of the Military Demarcation Line that divides North and South Korea, in the Joint Security Area (JSA) of Panmunjom in the Demilitarized zone (DMZ) on June 30, 2019. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)
Az amerikai kormányzat állítólag mérlegeli Donald Trump elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető újabb találkozóját a következő hetekben. Fotó: AFP

Trump ebben a hónapban Ázsiába utazik, hogy részt vegyen a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) ülésén Malajziában és az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés csúcstalálkozóján Dél-Koreában. Várhatóan Japánban is megáll – írja a Politico. 

A CNN beszámolója szerint azonban a tisztviselők még nem végezték el „a komoly logisztikai tervezést”, mivel inkább a kínai vezetővel, Hszi Csin-pinggel való találkozó megszervezésére koncentrálnak, a Peking és Washington között fokozódó kereskedelmi feszültségek miatt.

Kim szintén azt mondta, hogy nyitott lenne egy újabb találkozásra Trumppal. 

Személy szerint még mindig jó emlékeim vannak Trump amerikai elnökről

– mondta Kim a múlt hónapban. 

Ha az Egyesült Államok felhagy a nukleáris leszereléssel kapcsolatos üres megszállottságával, és a valóság elismerésén alapuló békés együttélést akar Észak-Koreával, akkor nincs okunk arra, hogy ne üljünk le tárgyalni az Egyesült Államokkal

– mondta.

Borítókép: Kim Dzsong Un és Donald Trump (Fotó: AFP) 

 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

