Trump–Kim Dzsong Un-csúcstalálkozó jöhet?

„Szeretnék találkozni [Kim Dzsong Unnal] idén” – mondta Trump augusztusban, amikor először üdvözölte Dél-Korea új elnökét, Lee Jae Myungot a Fehér Házban.

Az amerikai kormányzat állítólag mérlegeli Donald Trump elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető újabb találkozóját a következő hetekben. Fotó: AFP

Trump ebben a hónapban Ázsiába utazik, hogy részt vegyen a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) ülésén Malajziában és az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés csúcstalálkozóján Dél-Koreában. Várhatóan Japánban is megáll – írja a Politico.

A CNN beszámolója szerint azonban a tisztviselők még nem végezték el „a komoly logisztikai tervezést”, mivel inkább a kínai vezetővel, Hszi Csin-pinggel való találkozó megszervezésére koncentrálnak, a Peking és Washington között fokozódó kereskedelmi feszültségek miatt.

Kim szintén azt mondta, hogy nyitott lenne egy újabb találkozásra Trumppal.

Személy szerint még mindig jó emlékeim vannak Trump amerikai elnökről

– mondta Kim a múlt hónapban.

Ha az Egyesült Államok felhagy a nukleáris leszereléssel kapcsolatos üres megszállottságával, és a valóság elismerésén alapuló békés együttélést akar Észak-Koreával, akkor nincs okunk arra, hogy ne üljünk le tárgyalni az Egyesült Államokkal

– mondta.