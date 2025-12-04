Háromszor annyival ment, mint szabályos lett volna, egy vagyont fizethet a tabi gyorshajtó

A Siófoki Rendőrkapitányság járőrei december 3-án, Tab belterületén állítottak meg egy Fiat Bravót, amely a megengedett 50 km/óra helyett 150 km/órával száguldott.

Fotó: Police.hu

A súlyos kihágást a jogszabály a maximális büntetéssel szankcionálja, ami nyolc előéleti pontot és 468 ezer forint közigazgatási bírságot jelent. Mivel a 35 éves siófoki férfi a helyszínen nem ismerte el a gyorshajtás tényét, előállították, és a Siófoki Rendőrkapitányságon gyorsított eljárásban bírálták el a szabályszegését.