Áldozata barátnője a kocsijára vetette magát, de így is a gázba taposott a soproni verőember + videó

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen, aki – a vád szerint – úgy közlekedett autójával, hogy valaki a motorháztetőn kapaszkodott. A vádirat szerint a vádlott 2024 júniusában egy este egy autós étteremhez állt be a járművével, hogy a barátaival közösen rendeljen. Itt felháborodott azon, hogy egy 36 éves férfi gyalogosan, a várakozó járműveket kikerülve ment az étterem ablakához rendelni.

Ekkor kiszállt a járműből, ököllel több alkalommal is megütötte a sértettet, majd mikor az a földre került, meg is rúgta. Ezután visszaült autójába és el akarta hagyni a helyszínt. Időközben azonban a helyszínre ért a sértett élettársa is, aki bátran a járműve elé állt.

A verekedő nem foglalkozott vele, és elindult el az autójával, de úgy, hogy közben egy parkoló kocsi oldalának is nekiment, aztán pedig a nőnek is, aki – hogy a komolyabb sérülést elkerülje – inkább felfeküdt a motorháztetőre és az ablaktörlőbe kapaszkodott. Ez sem érdekelte a sofőrt, továbbhaladt, kihajtott az útra és itt tett meg mintegy száz métert, mielőtt jobbra fordult volna. Végül a bekanyarodást követően a vádlott megállt, így a nő sérülés nélkül le tudott szállni a motorháztetőről.

Az ügyészég a férfi ellen garázdaság és közúti veszélyeztetés miatt emelt vádat, amiért akár négy és fél év börtön is kiszabható. Indítványozták azt is, hogy a vádlottat tiltsák el a vezetésétől.