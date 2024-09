Se karácsony, se török foci nincsen Kevin nélkül

Nyugodtan írhatjuk, hogy ez a cikk nem született volna meg, ha a 13-szoros válogatott Varga Kevin – és akkori csapattársa, Kecskés Ákos – bír a vérével, és az előírt pihenés helyett nem az éjszakai bulizást választja. Pedig Varga alapembernek számított a Sepsi OSK csapatánál, ám mivel másnap az edzésre is késve érkezett, előbb a román bajnokság akkori listavezetője, a Craiova elleni meccskeretből maradt ki – a Sepsi 2-1-re kikapott –, majd a szerződését is felbontották. Más lapra tartozik, hogy Vargával együtt Kecskés is repült – ő azóta Cipruson talált magának csapatot –, de nem sokkal később követte őket a válogatott egykori szövetségi kapitánya, Bernd Storck is.

Varga Kevin visszatért Törökországba. Forrás: Facebook/Ankaragücü

Varga a bulizás ellenére nem maradt sokáig csapat nélkül, hiszen a török másodosztályú Ankaragücü labdarúgócsapatában folytatja pályafutását – a klub négy mérkőzésen szerzett hat pontjával a nyolcadik helyen áll a húszcsapatos bajnokságban –, miután a szabadon igazolható játékossal két évre szóló szerződést kötöttek. A 28 éves, 13-szoros válogatott középpályás leigazolásáról a klub honlapján számoltak be hétfőn. Az egykori debreceni játékos neve nem cseng ismeretlenül Törökországban, hisz korábban megfordult a Kasimpasánál és a Hatayspornál.