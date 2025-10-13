területvédelmihaderőmagyar honvédséghazafiszolgálat

Már több mint hétezer tartalékosa van a honvédségnek + videó

A honvédelmi miniszter szerint egyre többen érzik személyes ügyüknek a haza védelmét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 13:23
A tavaly nyáron indított „Szeretem, megvédem!” kampány új lendületet adott a tartalékos szolgálatnak: bő egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést a honvédséggel. Ez történelmi pillanat a Magyar Honvédség életében, hiszen a rendszerváltás óta nem volt példa ilyen mértékű érdeklődésre és csatlakozási kedvre a tartalékos szolgálat iránt. Ez jól mutatja, hogy egyre többen érzik személyes ügyüknek a haza védelmét – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Martfű, 2025. október 2. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat során bemutatott Martfű-Vezseny tiszai átkelésen 2025. október 2-án. MTI/Mészáros János
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Mészáros János / MTI

A honvédelmi miniszter a tárca közleménye szerint kiemelte:

Rövid idő alatt nagy utat tettünk meg! Napról napra egyre több bátor hazafi csatlakozik a Magyar Honvédséghez. Ők azok, akik elfogadták a meghívónkat erre a különleges, nemes és fontos feladatra – hogy munkájuk vagy tanulmányaik folytatása mellett, tartalékosként, a lakóhelyük közelében teljesítsenek szolgálatot.

Emlékeztetett, hogy 2010-ben mindössze 17 tartalékosa volt a honvédségnek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt is elmondta, hogy az elmúlt években a területvédelmi tartalékosok egyaránt bizonyították, hogy a magyar emberek számíthatnak rájuk. Részt vettek nemzetközi gyakorlatokon, segítették az árvízi védekezést, ott voltak mindenhol, ahol szükség volt rájuk – tette hozzá.

– A hivatásos és szerződéses katonák mellett ma már a tartalékosok is nélkülözhetetlen pillérei a Magyar Honvédségnek. A hivatásos állománnyal együtt alkotják azt az egységes, erős és cselekvőképes haderőt, amely garantálja Magyarország biztonságát a mostani, veszélyekkel és háborúkkal teli időszakban is – hangsúlyozta a tárcavezető.

Hozzátette: büszke a katonák elhivatottságára, felkészültségére, eltökéltségére. Alig több mint egy év alatt hétezren csatlakoztak a honvédséghez, közülük mintegy tíz százalék döntött úgy, hogy a hivatásos állomány tagja lesz. Egyre többen érzik úgy, hogy a haza védelméért tenni megtiszteltetés – mutatott rá 

Köszönöm azoknak is, akik most jelentkeztek területvédelmi tartalékos szolgálatra, és továbbra is várunk minden bátor hazafit!

– tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Borítókép: A magyar hősök emlékünnepe alkalmából rendezett, a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos állományának összevont katonai eskütétele Budapesten, a Hősök terén 2025. május 25-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)


