Brüsszel bábjai már felfedték kilétüket

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán egy rövid videóban jelezte: Brüsszel célja, hogy Magyarország is beszálljon a háborúba, ezért pedig kormányt akarnak váltani. A bábokat már meg is találták a tervükhöz.

A honvédelmi tárca vezetője jelezte:

Ezen dolgozik az Európai Unió, Brüsszel összes politikai befolyásolója, és ezek támogatják a Tisza és egyébként a DK nevű politikai formációkat is Magyarországon.

Szalay-Bobrovniczky szerint teljesen egyértelműen látszik az a cél, hogy mozdítsák el a magyar kormányt, de ha ez sikerülne nekik, az komoly problémát vonzhat magával. Elég csak visszatekinteni a Tisza honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz korábbi megnyilvánulásaira.

A tárcavezető felidézte, hogy Ruszin-Szendi a NATO-ban a többi vezérkari főnöknek szegezte már korábban is a kérdést, hogy ha „nálunk van az erő, miért nem segítünk erővel Ukrajnának?” Szalay-Bobrovniczky Kristóf figyelmeztetett, hogy ha hatalomra kerülnek a bábok, akkor honvédelmi térfélen egy olyan ember fogja felállítani a katonai stratégiát, aki az EU-t háborúba szeretné küldeni. És innen csak egy lépés, hogy bennünket is belerángassanak a katonai konfliktusba.