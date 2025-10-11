Szalay-Bobrovniczky KristófEurópai UnióTisza

Brüsszel bábjai már felfedték kilétüket

A honvédelmi miniszter szerint a brüsszeli bábok célja, hogy Magyarország is beszálljon a háborúba.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 15:08
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán egy rövid videóban jelezte: Brüsszel célja, hogy Magyarország is beszálljon a háborúba, ezért pedig kormányt akarnak váltani. A bábokat már meg is találták a tervükhöz.

A honvédelmi tárca vezetője jelezte:

Ezen dolgozik az Európai Unió, Brüsszel összes politikai befolyásolója, és ezek támogatják a Tisza és egyébként a DK nevű politikai formációkat is Magyarországon.

Szalay-Bobrovniczky szerint teljesen egyértelműen látszik az a cél, hogy mozdítsák el a magyar kormányt, de ha ez sikerülne nekik, az komoly problémát vonzhat magával. Elég csak visszatekinteni a Tisza honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz korábbi megnyilvánulásaira.

A tárcavezető felidézte, hogy Ruszin-Szendi a NATO-ban a többi vezérkari főnöknek szegezte már korábban is a kérdést, hogy ha „nálunk van az erő, miért nem segítünk erővel Ukrajnának?” Szalay-Bobrovniczky Kristóf figyelmeztetett, hogy ha hatalomra kerülnek a bábok, akkor honvédelmi térfélen egy olyan ember fogja felállítani a katonai stratégiát, aki az EU-t háborúba szeretné küldeni. És innen csak egy lépés, hogy bennünket is belerángassanak a katonai konfliktusba.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekerdő

Szeretetbugyor

Kárpáti András avatarja

Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu