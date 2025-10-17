„Csak azt sajnálom, hogy nem kezdtem korábban” – Miért csatlakoznak egyre többen tartalékosnak?

– Egészen különleges érzés volt, amikor először meneteltünk egyenruhában, harcászati felszereléssel. Attól a pillanattól fogva egyszerűen tudtam, hogy nekem itt a helyem – jelentette ki lapunknak a tizennyolc éves Sneff Botond, a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred őrvezetője. Emlékezetes, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arról beszélt, a rendszerváltás óta nem volt példa ilyen mértékű érdeklődésre és csatlakozási kedvre a tartalékos szolgálat iránt, mint manapság. Egyre többen érzik személyes ügyüknek a haza védelmét, amit a tárcavezető szerint jól mutat, hogy egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést.

Sneff Botond őrvezető a középiskola elvégzése után a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezik majd, a későbbiekben pedig a légierőnél szolgálna (Forrás: Honvédelmi Minisztérium)

A középiskolás Sneff Botond is a hétezer tartalékos közé tartozik. A fiatal őrvezető lapunknak elárulta, a katonai hivatás őt már régóta foglalkoztatta, édesapja a mai napig nagyon sokat mesél a katonai szolgálat során átélt élményeiről. – A rend és a fegyelem, a társakkal való összetartás és a kalandos történetek is hozzátartoznak ehhez, ezek az értékek és események rendkívül vonzók nekem – hangsúlyozta.

Erős bajtársi közösség

A fiatal őrvezető ott volt az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlaton is, amelynek részeként a Black Swan gyakorlaton a sármelléki repülőteret őrizte. Hatalmas élményként élte meg, érezte a rá bízott feladat jelentőségét. Az pedig, hogy a haditechnikai eszközökkel testközelből találkozhatott, csak elmélyítette az elhivatottság érzését. – Amit meg kellett szoknom, az az éjszakai szolgálat volt, amikor ugyanolyan ébernek kell lenni, mint nappal. Ezeken a holtpontokon a társak jelenléte, a velük való összetartás segített átlendülni – idézte fel.

Sneff Botond és Hottó Patrik őrvezetők (Forrás: Honvédelmi Minisztérium)

Szerinte a tartalékos szolgálat nagyon jó lehetőség, ha valaki szeretne megmaradni a civil foglalkozásánál, de emellett tenni is akar a hazájáért. A fegyelem és az alázatosság alapvető a helytálláshoz, minden más tanulható és fejleszthető. Hangsúlyozta:

az ember itt önismeretet gyakorolhat, felmérheti teherbírását, és eközben egy erőt képviselő és tiszteletre méltó csapat, a Magyar Honvédség tagja lehet.

Sneff Botond azonban nem áll meg a tartalékos szolgálatnál, komoly céljai vannak katonaként. A középiskola elvégzése után a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezik majd, a későbbiekben pedig a légierőnél szolgálna. – Az egyik legfontosabb célom, hogy felkészült és elkötelezett katonaként szolgáljak a haderőben – szögezte le.