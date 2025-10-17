Magyar Honvédség (MH)területvédelmi tartalékoshaderőfejlesztés

„Csak azt sajnálom, hogy nem kezdtem korábban” – Miért csatlakoznak egyre többen tartalékosnak?

Bő egy év alatt több mint hétezer fővel nőtt a területvédelmi tartalékosok száma a Magyar Honvédségben: az állományban vannak fiatalabbak és idősebbek is, tanulók és teljes munkarendben dolgozók egyaránt. Sneff Botond és Hottó Patrik őrvezetőkkel beszélgettünk arról, hogy mi motiválhat manapság valakit tartalékos szolgálatra, milyen kihívásokkal kell szembenéznie, és ezt hogyan tudja összeegyeztetni a civil életével.

Kőházi János
2025. 10. 17. 5:53
– Egészen különleges érzés volt, amikor először meneteltünk egyenruhában, harcászati felszereléssel. Attól a pillanattól fogva egyszerűen tudtam, hogy nekem itt a helyem – jelentette ki lapunknak a tizennyolc éves Sneff Botond, a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred őrvezetője. Emlékezetes, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arról beszélt, a rendszerváltás óta nem volt példa ilyen mértékű érdeklődésre és csatlakozási kedvre a tartalékos szolgálat iránt, mint manapság. Egyre többen érzik személyes ügyüknek a haza védelmét, amit a tárcavezető szerint jól mutat, hogy egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést. 

Sneff Botond őrvezető a középiskola elvégzése után a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezik majd, a későbbiekben pedig a légierőnél szolgálna (Forrás: Honvédelmi Minisztérium)
Sneff Botond őrvezető a középiskola elvégzése után a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezik majd, a későbbiekben pedig a légierőnél szolgálna (Forrás: Honvédelmi Minisztérium)

A középiskolás Sneff Botond is a hétezer tartalékos közé tartozik. A fiatal őrvezető lapunknak elárulta, a katonai hivatás őt már régóta foglalkoztatta, édesapja a mai napig nagyon sokat mesél a katonai szolgálat során átélt élményeiről. – A rend és a fegyelem, a társakkal való összetartás és a kalandos történetek is hozzátartoznak ehhez, ezek az értékek és események rendkívül vonzók nekem – hangsúlyozta. 

 

Erős bajtársi közösség 

A fiatal őrvezető ott volt az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlaton is, amelynek részeként a Black Swan gyakorlaton a sármelléki repülőteret őrizte. Hatalmas élményként élte meg, érezte a rá bízott feladat jelentőségét. Az pedig, hogy a haditechnikai eszközökkel testközelből találkozhatott, csak elmélyítette az elhivatottság érzését. – Amit meg kellett szoknom, az az éjszakai szolgálat volt, amikor ugyanolyan ébernek kell lenni, mint nappal. Ezeken a holtpontokon a társak jelenléte, a velük való összetartás segített átlendülni – idézte fel.

Sneff Botond és Hottó Patrik őrvezetők (Forrás: honvédelmi Minisztérium)
Sneff Botond és Hottó Patrik őrvezetők (Forrás: Honvédelmi Minisztérium)

Szerinte a tartalékos szolgálat nagyon jó lehetőség, ha valaki szeretne megmaradni a civil foglalkozásánál, de emellett tenni is akar a hazájáért. A fegyelem és az alázatosság alapvető a helytálláshoz, minden más tanulható és fejleszthető. Hangsúlyozta: 

az ember itt önismeretet gyakorolhat, felmérheti teherbírását, és eközben egy erőt képviselő és tiszteletre méltó csapat, a Magyar Honvédség tagja lehet.

Sneff Botond azonban nem áll meg a tartalékos szolgálatnál, komoly céljai vannak katonaként. A középiskola elvégzése után a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezik majd, a későbbiekben pedig a légierőnél szolgálna. – Az egyik legfontosabb célom, hogy felkészült és elkötelezett katonaként szolgáljak a haderőben – szögezte le.

 

Munkabarát szolgálat

A honvédség szerint a területvédelmi tartalékos szolgálat nemcsak diákoknak jó lehetőség, hanem a felnőtt, dolgozó embereknek is. Ezt erősítette meg lapunknak Hottó Patrik őrvezető is, aki idén lesz harmincéves, és egy műszaki vizsgasoron dolgozik. Felidézte: már középiskolás évei alatt szeretett volna csatlakozni a Magyar Honvédséghez, de ez családi okok miatt nem sikerült. 

Mivel jelenlegi életvitelét és munkáját nehéz lenne teljesen feladni, a tartalékos rendszer nyújtja azt a lehetőséget, hogy betekinthessen a katonaéletbe. 

A szolgálatot és a munkát pedig nem nehéz összeegyeztetni, a kollégái és a cég vezetői is támogatják. Emellett a Magyar Honvédség is rugalmas ezen a téren: lehetőséget biztosít azoknak is, akik jórészt csak hétvégén tudnak szolgálatot vállalni. Számukra a modulrendszerű alapkiképzés és a további felkészítés is elvégezhető hétvégén.

Hottó Patrik közössége nagyon összetartó, rendszeresen tartja a kapcsolatot a bajtársaival (Forrás: Honvédelmi Minisztérium)
Hottó Patrik közössége nagyon összetartó, rendszeresen tartja a kapcsolatot a bajtársaival (Forrás: Honvédelmi Minisztérium)

Hottó Patriknak a kiképzés legélvezetesebb része a harcászat volt, amikor kint, terepen éles körülményekhez hasonló helyzetben hajtották végre a feladatokat, de mint elmondta, az rendkívül izgalmas is tud lenni. A közössége ugyanakkor nagyon összetartóvá vált a kiképzés alatt, rendszeresen tartja a kapcsolatot a bajtársaival. Ebben nagy szerepe volt a kiképzőknek is, akik tudatosan csapatot formáltak belőlük. Az őrvezető azt javasolja, hogy 

ha már megfogalmazódott a gondolat, akkor ne habozzon senki lépni a családja, lakóhelye és a hazája védelme érdekében. 

– Ez egy kiváló lehetőség és tapasztalatszerzés is: a katonai kiképzés sok olyan tudással is felvértez, amely a mindennapokban is hasznos. Személy szerint csak azt sajnálom, hogy nem vágtam bele korábban – mondta el Hottó Patrik.

Komoly kiegészítés az egyetemi ösztöndíjakhoz

Területvédelmi tartalékosként anyagi megbecsültséget is biztosít a Magyar Honvédség. A honvédelmi miniszter a Szeretem, megvédem! kampány indulásakor bejelentette, hogy új, úgynevezett ajánlati csomagot nyújtanak a jelentkezőknek. Évi bruttó hatszázezer, azaz havi ötvenezer forintot kapnak az alapkiképzés után, a szerződéskötési díj bruttó százötvenezer forint, és bruttó ötszázezer forint ajánlási bónusz jár. Ezt akkor kapja meg a tartalékos katona, ha az általa toborzott új tag elvégzi az alapkiképzést. A felsőoktatásban tanulók havonta bruttó százhatvanezer forint, a szakképzésben tanulók bruttó száztízezer forint ösztöndíjra jogosultak, amennyiben tanulmányaik alatt szolgálatot vállalnak.

Borítókép: Területvédelmi tartalékosok alaki gyakorlaton (Forrás: Honvédelmi Minisztérium)

 

