Szalay-Bobrovnicky Kristóf elárulta, ilyen eredménnyel zárult az országos hadgyakorlat

A „Szeretem, megvédem!” kampányban bő egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést a honvédséggel – erről beszélt a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna műsorában kedd reggel. Szalay-Bobrovniczky Kristóf ezzel kapcsolatban kiemelte: a Magyar Honvédség alapja a hivatásos és szerződéses állomány, ezt egészítik ki a tartalékosok, akik a munkájuk vagy a tanulmányaik mellett vállalkoznak arra, hogy egy kiképzés után évente elérhetővé válnak a honvédségnek.

Az Adaptive Hussars országvédelmi gyakorlaton a Magyar Honvédség H225M helikoptere is részt vett (Fotó: Havran Zoltán)

Mint mondta, büszkék a toborzási eredményekre és felhívta a figyelmet arra: megkérdőjelezhetetlen, hogy a Magyar Honvédség minden elemében fejlődik, folyamatosan érkeznek új eszközök, Szolnokon új laktanya épül, sokat fejlődtek szervezeti kérdésekben is, és az elmúlt három évben kétszer emelték két számjegyű összeggel a katonák illetményét. Szólt az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatról is, és azt mondta,

az egyfajta mérföldköve, vizsgája a haderőfejlesztésnek, a tapasztalatokat pedig hasznosítani fogják. Mint mondta, a gyakorlat utolsó napjaiban vannak, amely sikeresen, eredményesen és baleset nélkül zajlott le.

A Bajtársak Digitális Polgári Körről azt mondta, nagyon sokan tartják fontosnak a haza védelmét, sokakat érdekel a hadtörténelem, a haditechnika, a hagyományőrzés. Sokan várnak a mi politikai közösségünktől ebben az ügyben tartalmakat, ötleteket, felvetéseket, szervezést, és a Bajtársak Digitális Polgári Kör alkalmas erre – tette hozzá.

Háborúba vinné Magyarországot a Tisza Párt

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felhívta a figyelmet Brüsszel és a Tisza Párt háborúpárti politizálására is. – Szükségünk van a magyar emberek támogatására, hogy kiállhassunk és azt tudjuk mondani, mi kívül fogunk maradni ezen a háborún – mondta. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: „a mi feladatunk Magyarország védelme”. Az elmúlt három évben, mióta Ukrajnában háború van, biztosak lehettünk abban, hogy a kormány kívül fogja tartani Magyarországot a háborún – hangsúlyozta.

Most azonban jönnek a választások, és egy új lehetőség kínálkozik azoknak, akik ezt meg akarják változtatni, hogy elmozdítsák Magyarország kormányát és egy olyan kormányt helyezzenek oda, amely majd ezt a háborús tervet támogatni fogja

– tette hozzá.