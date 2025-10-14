Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

Magyar Honvédség (MH)tartalékosAdaptive Hussars

Szalay-Bobrovnicky Kristóf elárulta, ilyen eredménnyel zárult az országos hadgyakorlat

Egy év alatt több mint hétezren csatlakoztak a területvédelmi tartalékosokhoz – hívta fel a figyelmet kedd reggel a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a köztelevízióban hangsúlyozta: büszkék a toborzási eredményekre és szerinte megkérdőjelezhetetlen, hogy a Magyar Honvédség minden elemében fejlődik. A tárcavezető az adásban szólt Brüsszel és a Tisza Párt háborúpárti politizálásáról is. Hangsúlyozta: „Szükségünk van a magyar emberek támogatására, hogy kiállhassunk és azt tudjuk mondani, mi kívül fogunk maradni ezen a háborún.”

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 14. 14:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A „Szeretem, megvédem!” kampányban bő egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést a honvédséggel – erről beszélt a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna műsorában kedd reggel. Szalay-Bobrovniczky Kristóf ezzel kapcsolatban kiemelte: a Magyar Honvédség alapja a hivatásos és szerződéses állomány, ezt egészítik ki a tartalékosok, akik a munkájuk vagy a tanulmányaik mellett vállalkoznak arra, hogy egy kiképzés után évente elérhetővé válnak a honvédségnek.

Az Adaptive Hussars országvédelmi gyakorlaton a Magyar Honvédség H225M helikoptere is részt vett (Fotó: Havran Zoltán)
Az Adaptive Hussars országvédelmi gyakorlaton a Magyar Honvédség H225M helikoptere is részt vett (Fotó: Havran Zoltán)

Mint mondta, büszkék a toborzási eredményekre és felhívta a figyelmet arra: megkérdőjelezhetetlen, hogy a Magyar Honvédség minden elemében fejlődik, folyamatosan érkeznek új eszközök, Szolnokon új laktanya épül, sokat fejlődtek szervezeti kérdésekben is, és az elmúlt három évben kétszer emelték két számjegyű összeggel a katonák illetményét. Szólt az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatról is, és azt mondta, 

az egyfajta mérföldköve, vizsgája a haderőfejlesztésnek, a tapasztalatokat pedig hasznosítani fogják. Mint mondta, a gyakorlat utolsó napjaiban vannak, amely sikeresen, eredményesen és baleset nélkül zajlott le.

A Bajtársak Digitális Polgári Körről azt mondta, nagyon sokan tartják fontosnak a haza védelmét, sokakat érdekel a hadtörténelem, a haditechnika, a hagyományőrzés. Sokan várnak a mi politikai közösségünktől ebben az ügyben tartalmakat, ötleteket, felvetéseket, szervezést, és a Bajtársak Digitális Polgári Kör alkalmas erre – tette hozzá.

Háborúba vinné Magyarországot a Tisza Párt

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felhívta a figyelmet Brüsszel és a Tisza Párt háborúpárti politizálására is. – Szükségünk van a magyar emberek támogatására, hogy kiállhassunk és azt tudjuk mondani, mi kívül fogunk maradni ezen a háborún – mondta. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: „a mi feladatunk Magyarország védelme”. Az elmúlt három évben, mióta Ukrajnában háború van, biztosak lehettünk abban, hogy a kormány kívül fogja tartani Magyarországot a háborún – hangsúlyozta.

Most azonban jönnek a választások, és egy új lehetőség kínálkozik azoknak, akik ezt meg akarják változtatni, hogy elmozdítsák Magyarország kormányát és egy olyan kormányt helyezzenek oda, amely majd ezt a háborús tervet támogatni fogja

– tette hozzá.

Mint mondta, Brüsszelnek van egy háborús terve, úgy döntöttek, beszállnak az „anyagháborúba”, ehhez az unió átalakítja gazdaságát hadigazdaságra, amihez „mérhetetlen sok pénzre és politikai támogatásra van szükség”. „Ez a Tisza-projekt” – fűzte hozzá. A miniszter kiemelte: 

a kormány nyíltan, egyenesen megmondta, hogy nem támogatja az ukrajnai háborút, sem fegyverrel, sem más módon, és nem támogatja Brüsszel háborús tervét sem.

Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban hangsúlyozta: szükségük van a magyar emberek támogatására, ahhoz, hogy kiállhassanak és azt tudják mondani, a magyar emberek is támogatják ezt, és az ország kívül fog maradni ezen a háborún.

 

Borítókép: A Magyar Honvédség egy PZH 2000-es önjáró lövege az Adaptive Hussars 25 hadgyakorlaton (Forrás: Honvédelem.hu)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu