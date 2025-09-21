Digitális polgári kört alapított a TV2 hírigazgatója

A honvédelmi hagyományok ápolását és a hazaszeretet értékeinek megerősítését tűzte ki célul a szombaton megalakult Bajtársak Digitális Polgári Kör, melynek egyik alapítója Szalai Vivien, a TV2 hírigazgatója – számolt be a Tények. Ezzel a csatorna vezetője egy újabb, társadalmi szinten is meghatározó feladatot vállalt.

Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott a digitális polgári körök találkozóján (Fotó: Fischer Zoltán)

A tizenhét fős alapítói kör tagjaként a TV2 hírigazgatója aktívan részt vesz a közösség építésében. Szalai Vivien a felkérés kapcsán hangsúlyozta:

az értékek melletti kiállás nemcsak a híradásban, hanem a közéletben is fontos szerepet játszik.

– Pályámat mindig is küzdeni tudás, szorgalom és kitartás jellemezte. Hiszem, hogy csatazaj nélkül nem lehet háborúkat nyerni, és a közösség és a haza szolgálata minden körülmények között bátorságot és céltudatosságot kíván – nyilatkozta Szalai Vivien.

A Bajtársak Digitális Polgári Kör célja, hogy a honvédelem iránt elkötelezettek számára teret biztosítson a párbeszédre, a közös gondolkodásra és a hazafias értékek digitális térben való megerősítésére. Szalai Vivien jelenléte az alapítók között nemcsak szakmai elismerés, hanem egy olyan példa, amely arra mutat rá, hogy

a média szereplőinek is helyük van a nemzeti közösségformálásban, amikor a haza ügye a tét.

Mint megírtuk, a digitális polgári körök szombaton tartották első országos találkozójukat, ahol beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, felszólalt Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is.

A rendezvényen sokak mellett bemutatkozott Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó, aki bejelentette a Bajtársak Digitális Polgári Kör létrejöttét. Mint fogalmazott, a bajtársiasság számára azt jelenti, hogy számíthatunk egymásra, amikor igazán nagy a tét.

És ma nagy a tét. Olyan világban élünk, ahol sokan szeretnének helyettünk dönteni. Kívülről és belülről is azt szeretnék elérni, hogy engedjünk a nyomásnak, de nem engedünk

– mondta a sportoló.