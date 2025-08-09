Miért éppen Alaszka? 

Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő a találkozó jelentőségéről és a helyszínválasztás okairól beszélt.

Ez még nem béketárgyalás

Donald Trump nyilatkozatai és a Bloomberg szivárogtatásai valóban arra utalnak, hogy itt komoly megbeszélés lesz – mondta el lapunknak a szakértő, aki egyúttal azt is elárulta, Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja volt az, aki feltehetőleg az orosz elnök feltételeit közvetítette Trump felé. Ez azonban a szakértő szerint egyértelműen egy orosz javaslat, amely területcseréket vetít előre.

Donyeck megye egésze és Luhanszk megye egy kis része egészen biztosan elkerülne a kiszivárgott információk alapján az ukránoktól. Cserébe az oroszok kivonulnának többek között Szumi és Harkiv területéről.

Demkó Attila szerint ez alapján viszont egyértelmű, hogy ez nem egy béketárgyalás, de még nem is fegyverszünet, inkább az ahhoz vezető első lépés megtárgyalása. A békéhez és a fegyverszünethez is Ukrajna kell ugyanis, így itt a szakértő szerint azt beszélik majd meg a felek, hogy mi az, ami Oroszország számára elfogadható, és mi az, ami Amerika számára elfogadható.

A területi kérdések mellett biztosan szó fog esni a szankciókról és a NATO-ról is.

Ez egy komplex dolog, volt már sok apró lépés ugyan, de ez lenne az első igazi lépés ha nem is a béke, de a fegyverszünet irányába

–fogalmazott a szakértő.