Sokaknak ismerős lehet a címben szereplő kérdés, azonban most nem a méltán népszerű Emmy-díjas sorozatra gondol a világ nagy része, amikor ezt kiejti a száján. Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanis a tervek szerint jövő pénteken Alaszkában ül majd tárgyalóasztalhoz, ahol várhatóan az orosz–ukrán háborún túl szó esik a szankciókról és a két vezető hatalom egymáshoz való jövőbeni viszonyulásáról is. A hírek egyébként gyorsan terjedtek, a Bloomberg például már konkrét területekről ír, amiket az ukránoknak át kéne adniuk a konfliktus lezárásához. A két vezető megbeszélése és Alaszka jelentősége azonban összetett dolog.
Miért éppen Alaszka?
Meglepő fordulatot vett a világpolitika az elmúlt egy hétben. A kölcsönös orosz–amerikai üzengetések után végül találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Az Egyesült Államok elnöke bejelentette, a csúcstalálkozó helyszíne Alaszka. A Trump–Putyin-találkozó helyszíne orosz részről egy nagy gesztus, hiszen az orosz elnök biztonságáról is szó van – emelte ki lapunknak Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő.
Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő a találkozó jelentőségéről és a helyszínválasztás okairól beszélt.
Ez még nem béketárgyalás
Donald Trump nyilatkozatai és a Bloomberg szivárogtatásai valóban arra utalnak, hogy itt komoly megbeszélés lesz – mondta el lapunknak a szakértő, aki egyúttal azt is elárulta, Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja volt az, aki feltehetőleg az orosz elnök feltételeit közvetítette Trump felé. Ez azonban a szakértő szerint egyértelműen egy orosz javaslat, amely területcseréket vetít előre.
Donyeck megye egésze és Luhanszk megye egy kis része egészen biztosan elkerülne a kiszivárgott információk alapján az ukránoktól. Cserébe az oroszok kivonulnának többek között Szumi és Harkiv területéről.
Demkó Attila szerint ez alapján viszont egyértelmű, hogy ez nem egy béketárgyalás, de még nem is fegyverszünet, inkább az ahhoz vezető első lépés megtárgyalása. A békéhez és a fegyverszünethez is Ukrajna kell ugyanis, így itt a szakértő szerint azt beszélik majd meg a felek, hogy mi az, ami Oroszország számára elfogadható, és mi az, ami Amerika számára elfogadható.
A területi kérdések mellett biztosan szó fog esni a szankciókról és a NATO-ról is.
Ez egy komplex dolog, volt már sok apró lépés ugyan, de ez lenne az első igazi lépés ha nem is a béke, de a fegyverszünet irányába
–fogalmazott a szakértő.
További Külföld híreink
Stratégiai szempontból Alaszka továbbra is az Egyesült Államok védelmi rendszerének kulcsfontosságú része. Számos fontos katonai bázisnak ad otthont, köztük az Anchorage közelében található Elmendorf-Richardson közös bázisnak és a Fairbanks közelében található Eielson légitámaszpontnak, megerősítve ezzel nemzetbiztonsági szerepét. Alaszka gazdag természeti erőforrásokban, aranyban, prémekben, halban, és az utóbbi időben kőolajban is. Potenciális kereskedelmi kaput jelent Kelet-Ázsia felé. Az évtizedek során Alaszka hatalmas vagyont termelt. A 19. században bálnaolaj és prém, majd réz, arany, fa, hal, platina, cink, ólom és kőolaj következett, amelyek értéke több száz milliárd dollár volt.
Miért éppen Alaszka?
Az amerikai és orosz találkozók a világtörténelem során eddig többnyire semleges területen történtek. Miért esett most éppen egy amerikai államra a választás? Demkó Attila ennek kapcsán elmondta: Szokások szerint valóban semleges területen szokás találkozni. Joe Biden Genfben, míg korábban Trump és Putyin Finnországban találkozott, amikor még az ország nem volt a NATO tagja. A szakértő szerint így valóban jogos a kérdés, hiszen ez a helyszínválasztás diplomáciai szempontból nem túl megszokott.
Egyúttal azonban az egyik oka lehet ennek a választásnak az idő kérdése. Minél gyorsabban akar a két vezető találkozni, és egy amerikai elnöki utazást külföldre megszervezni hosszú idő
– fogalmazott.
Orosz részről azonban ez egy nagy gesztus, hiszen nyilván az orosz elnök biztonságáról is szó van
– emelte ki Demkó, aki szerint szimbolikus engedménynek tűnik ez, miután a diplomáciai szokásokból nem következik.
Az interneten is megindultak a találgatások arról, hogy miért éppen Alaszkát választották a találkozó helyszínéül. Egyesek szerint a biztonságon túl a repülési idő is fontos szempont lehetett, hiszen Alaszka közel van Moszkvához. Egyes számítások szerint akár nyolc óra alatt elérhető a helyszín az orosz elnök számára.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az ukránok már udvarolnak Karol Nawrockinak
Az ukrán nagykövet szerint Lengyelországgal jó a viszony.
Brüsszel továbbra sem adja fel
Von der Leyen erőlteti az ukrán csatlakozást.
Már majdnem hazaért a fiatal + videó
A kényszersorozók azonban megállították.
Kényszersorozók kezére játszott a rendőrség egy ukrán férfit + videó
Bevásárolni ment, de elrabolták a frontra.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az ukránok már udvarolnak Karol Nawrockinak
Az ukrán nagykövet szerint Lengyelországgal jó a viszony.
Brüsszel továbbra sem adja fel
Von der Leyen erőlteti az ukrán csatlakozást.
Már majdnem hazaért a fiatal + videó
A kényszersorozók azonban megállították.
Kényszersorozók kezére játszott a rendőrség egy ukrán férfit + videó
Bevásárolni ment, de elrabolták a frontra.