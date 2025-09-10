Már érzékeny személyes adatokat is gyűjtenének Magyar Péterék az új módszerükkel

Személyes adatok egész sorát gyűjtheti a felhasználókról Magyar Péterék új mobilalkalmazása. Az applikáció többek között azt is „látja”, hol tartózkodik a felhasználó, milyen tartalmakat kedvel vagy mennyire aktívan használja a mobiltelefonját – hívta fel a figyelmet az Origo.

Fotó: Origo/képernyőfotó

A Tisza Párt Amerikában fejlesztett applikációja folyamatosan figyeli a felhasználót, akinek nincs feltétlenül tudomása arról, hogy milyen érzékeny információk gyűjtéséhez ad engedélyt a letöltés után.

A bizalmat tovább rombolja, hogy nem tudni, hogy ki és meddig tárolják a Magyar Péterék által összegyűjtött – olykor érzékeny – információkat.

A Tisza Párt adatgyűjtő kampányeszközét, amelyet Radnai Márk saját bevallása szerint az Egyesült Államokban fejlesztettek, kedden délelőtt mutatták be.

A jelenlegi uniós szabályozás szerint érzékeny adatnak számít többek között a felhasználó politikai véleménye – amire abból lehet következtetni, hogy milyen politikai eseményeken vesz részt vagy kire szavazna –, a vallási vagy világnézeti meggyőződése, a szexuális orientációja, továbbá a biometrikus adatai, mint például az arca vagy az ujjlenyomata. Ha valaki letölti Magyar Péterék alkalmazását, akkor nemcsak az e-mail-címe vagy a lakcíme kerülhet a rendszerbe, hanem az is, hogy merre jár, kikkel találkozik, milyen gondolatokat követ, miben hisz és milyen politikai döntéseket hoz meg.

Egy ilyen alkalmazás technológiai képességeitől függően követheti a tartózkodási helyet, a felhasználó viselkedését, a különböző reakcióit, valamint az ideológiai preferenciáit.

Az alkalmazás a metaadatok kapcsán azt is képes lehet megjegyezni, hogy az adott felhasználót milyen témák érdeklik, mikre kattint rá, milyen bejegyzésekre reagál, vagy éppen mennyi időt tölt el egy-egy tartalomnál.

Az online viselkedés – például böngészési szokások, mentett cikkek, közösségi aktivitás – alapján pedig még mélyebb következtetéseket lehet képes levonni.

A Tisza mindent látó szeme

Egy ilyen képességű alkalmazás – különösen, ha politikai célokra fejlesztik – képes lehet rögzíteni, hogy a felhasználó melyik településen tartózkodik, milyen eseményeken vesz részt, és milyen hírek, információk érdeklik. Ezek az információk kiegészülnek azokkal az adatokkal, hogy mikor telefonál valaki, milyen típusú alkalmazásokat használ, vagy éppen mikor használja aktívabban a telefonját.

Ezek az adatok együttvéve gyakorlatilag alkalmasak arra, hogy következtetni lehessen az életritmusra, a terhelhetőségre, a magánélet minőségére, és arra is, hogy miként lehet célzott politikai, érzelmi vagy ideológiai üzeneteket küldeni a felhasználónak.

A Tisza-applikáció tehát jóval több lehet egy mobiltelefonon működő kampányeszköznél. További aggályokat jelent, hogy nem ismert teljes egészében ennek a digitális rendszernek a működése, így nem tudni, hogy hol és meddig tárolják a begyűjtött személyes információkat, valamint, hogy ki fér hozzá azokhoz. Az sem ismert, ki áll a Tisza-applikáció hátterében.