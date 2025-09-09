Magyar Péter házi médiája már egy ideje Bokros Lajost bálványozza

A Tisza Párt egyre látványosabb jeleit adja annak, hogy nekik a megszorító csomagok bevezetése és a magyar emberek bevételének megcsapolása helyes, sőt ahogy kiderült, Magyar Péterék követnék is ezeket a baloldali hagyományokat. A Tisza-adó tervei után Tarr Zoltán arról beszélt, hogy titkolózniuk kell, különben megbuknának, Magyar Péter öccsének médiája pedig már hónapok óta azon dolgozik, hogy kimosdassa Bokros Lajost az ő nevével elhíresült megszorítócsomag terhe alól.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Magyar Péter házi médiája, a testvére által vezetett Kontroll nagyjából fél éve kezdte el újra felépíteni Horn-kormány egykori pénzügyminiszterét. Bokros Lajos akkor Kéri Lászlónak adott egy hosszabb interjút, amelyben többek között arról beszélt a korábbi pénzügyminiszter, hogy az ő nevével fémjelzett megszorítócsomag nem is volt megszorítás.

Akkor még nem tűnhetett többnek a Tisza Párttól ez a gesztus, mint egy elveszett becsületű ideológiai harcostársuk renoméjának újjáépítése. Magyar Péter kötcsei balhéja és Tarr Zoltán etyeki mondatai után azonban világossá válhatott, hogy

inkább azt a baloldali módszert szeretnék elfogadottabbá tenni, amit a Horn-kormány is alkalmazott: a megszorításokat.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Magyar Péter mindkét alelnöke elszólta magát. Tarr Zoltán Etyeken a Tisza-adóval kapcsolatban arról beszélt, hogy titkolózniuk kell a magyar emberek előtt, különben megbuknak, valamint hogy választást kell nyerniük, és utána mindent lehet. Radnai Márk pedig azzal kapcsolatban szólta el magát, hogy a Tisza új applikációját Amerikában fejlesztik.

A két Tisza-alelnök politikai „remeklése” mellett nem lehet véletlen, hogy Magyar Péter úgy döntött: egy harmadik alelnökre is szükség van, így Kötcsén bejelentette Forsthoffer Ágnest, aki szeptember közepétől csatlakozik a „csodacsapatba”. Azonban két nap sem telt el, és máris kiderült, hogy Magyar Péter új alelnöke szerint a Bokros-csomag megmentette Magyarországot.

Így már a Tisza Párt mindhárom alelnökéről kiderült, hogy akaratukon – és feltehetően Magyar Péter határozott utasítása – ellenére árulnak el olyan dolgokat a baloldali párttal kapcsolatban, amelyeket nem akarnának a magyarok elé tárni.

Mindent összevetve tehát nem lehet véletlen, hogy miközben Magyar Péter házi médiája Bokros Lajost és a megszorítócsomagját mentegeti, addig a baloldali pártvezér egy olyan embert választ be a Tisza Párt legfelsőbb körébe, aki szerint a Bokros-csomag megmentette Magyarországot.