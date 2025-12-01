magyar válogatottLiverpoollégióskörképKerkez MilosSzoboszlai DominikSallai Rolandlégiósok

Szoboszlai mellett is voltak jól teljesítő magyar légiósok

Marco Rossi láthatott olyan teljesítményeket légiósainktól, amelyek örömmel tölthették el. Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligájában és a Premier League-ben is a Liverpool egyik legjobbja volt, miközben Kerkez Milos is visszakerült a Vörösök kezdőjébe. Callum Styles két remek meccset hozott az angol másodosztályban, Molnár Rajmund duplázott a lengyel bajnokságban. Mutatjuk a magyar légiósok előző heti szereplését.

Tóth Norbert
2025. 12. 01. 5:54
Vegyes hetet zártak a magyar légiósok.
Szoboszlai Dominik vitte a prímet a magyar légiósok között. (Fotó: Harvey Murphy / Northfoto)
Angliától kezdve Skócián át Törökországban, Lengyelországban, Franciaországban, Németországban és Olaszországban is megnéztük, hogyan teljesítettek a magyar légiósok. Voltak, akiknél nagy gát szakadt át vagy éppen remek teljesítménnyel segítették csapatukat, de olyanok is akadtak, akik kevésbé jó hetet tudhatnak maguk mögött.

Vegyes hetet zártak a magyar légiósok.
Molnár Rajmund duplázott. A magyar légiós csapata kiütéssel nyerte a bajnokiját. (Fotó: Imago Images/Marcin Jasinski/Arena Akcji)

Fájdalmas vereségek a BL-ben, magyaros párharc a KL-ben

A BL alapszakaszának 5. fordulójában a Sallai Rolandot a kezdőjében tudó Galatasaray nem várt pofonba futott bele. A törökök hazai pályán maradtak alul 1-0-ra a belga Royale Union SG ellen. Sallai végigjátszotta a mérkőzést, amit jobbhátvédként kezdett, majd balbekként fejezett be.

A szerdai játéknapon a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool súlyos vereséget szenvedett hazai pályán a PSV ellen. A két magyar válogatott játékos a kezdőben kapott helyet és végig a pályán volt a 4-1-es vereség alkalmával. A Vörösök gólját Szoboszlai szerezte, aki ismét a csapata legjobbjának bizonyult.

A Sky Sports, a Goal.com, a Liverpool Echo, a This is Anfield és a BBC közönségszavazása szerint is a magyar válogatott csapatkapitánya nyújtotta a legértékelhetőbb teljesítményt a liverpooli játékosok közül.

Szoboszlai gólja 0:37-től látható:

Csütörtökön a Konferencialigában Baráth Péter csapata, a Raków Czestochowa és a Bolla Bendegúzt foglalkoztató Rapid Wien csapott össze. Előbbi magyar játékos végig a pályán volt, utóbbi sérülés miatt nem került be az osztrákok keretébe. A mérkőzés a lengyelek 4-1-es sikerével zárult. A Raków a vasárnapi bajnokin 4-1-re kapott ki az Arka Gdynia otthonában, Baráth végigjátszotta a meccset.

Ismét győztes csapat tagja lehetett Szoboszlai és Kerkez

A Liverpool három vesztes meccs után nyert ismét. A Manchester City, a Nottingham Forest és a PSV elleni zakók után a West Ham otthonából vitték el a három pontot a Vörösök. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is Arne Slot kezdőjében kapott helyet.

A magyar válogatott hátvéd 85 percet kapott, még nemzeti csapatunk kapitánya végig a pályán volt a 2-0-s siker alkalmával.

Arne Slot megkönnyebbülhetett a siker után. (Fotó: BEN STANSALL / AFP)
Arne Slot megkönnyebbülhetett a siker után (Fotó: BEN STANSALL/AFP)

Volt magyar légiós, aki duplával hálálta meg a bizalmat

A nyáron az MTK-tól a a Pogon Szczecin csapatába szerződő Molnár Rajmund remek meccset tudhat maga mögött. A magyar játékos hétfőn minden percet a pályán töltött, és duplázott a Zaglebie Lubin ellen, csapata 5-1-es diadalt aratott. Szombaton a Katowice elleni találkozó már közel sem sikerült ennyire fényesre: 2-0-ra kikaptak Molnárék. A magyar játékos ismét kezdett, de a félidőben lecserélték.

Molnár korábban már egy remekbe szabott ollózós góllal vétette észre magát, tíz bajnokin három gólnál jár.

Az angol másodosztályban hétközi fordulót rendeztek. Tóth Balázs továbbra sem volt bevethető sérülése miatt, a Blacburn Roves hazai veszített 1-0-ra a QPR ellen. Callum Styles a West Bromwich Albion színeiben végigjátszotta a Birmingham City elleni találkozót, 1-1-es döntetlent értek el. Koszonovszky Márk is kezdett a Portsmouthban, 74 percet töltött a pályán, a Sheffield United 3-0-ra nyert ellenük.

Szombaton sem védett Tóth, csapata 1-1-re végzett a Wrexham ellen. A West Brom 3-2-re nyert a Swansea ellen, Styles ismét a pályán töltött minden percet, ráadásul csapata egyik legjobbja volt. Koszonovszky ezúttal csereként szállt be az 53. percben, de ismét kikaptak: a Bristol 1-0-s sikerével elvitte a három pontot.

Tóthék a 18., Stylesék a 12., Koszonovszkyék a 22. (kiesést jelentő) helyen találhatók a Championshipben tizennyolc fordulót követően.

Ha a Szigetországban maradunk, de Skóciába pillantunk át, akkor láthatjuk, hogy Keresztes Krisztián is kezdőként léphetett pályára a Dundee United szerelésében. A magyar védő végigjátszotta a meccset, csapata 1-1-re végzett a Kilmarnock otthonában. Keresztesék a hetedik helyen állnak a skót ligában.

Szlovákiában a Dunaszerdahely 3-0-s győzelmet aratott a Trencsén vendégeként szombaton, Tuboly Máté minden percet a pályán töltött, Redzic Damir pedig hiányzott eltiltása miatt . Loic Nego az elsőtől az utolsó percig segítette a Le Havre csapatát a Ligue 1-ben, azonban kikaptak 1-0-ra hazai pályán a Lille ellen. Az olasz másodosztályban hasonlóan Nagy Ádám, de az ő csapata, a Spezia nyerni tudott a Sampdoria ellen (1-0).

Callum Styles két bajnokit is lehúzott a héten. Fotó: MI NEWS / NurPhoto / AFP)
Callum Styles két bajnokit is lehúzott a héten Fotó: MI NEWS/NurPhoto/AFP)

Nem zártak jó hetet törökországi légiósaink

Balogh Botond csapata, a Kocaelispor ugyan nyert a Genclerbirligi ellen, de a magyar hátvéd eltiltás miatt nem volt a keretben. Csoboth Kevin a vesztes együttes tagjaként a 88. percben léphetett pályára. Mocsi Attila végig a pályán volt a Rizespor–Kayserispor találkozón, de 1-0-s vereséget szenvedtek. Szalai Attila egy félidőt kapott a Kasimpasában, 3-1-re maradtak alul otthon az Istanbul Basaksehir ellen.

Nem adatott sikerélmény a Bundesliga magyarjainak

Az RB Leipzig a Borussia Mönchengladbach vendégeként lépett pályára pénteken, Gulácsi Péter és Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést. A mérkőzés 0-0-val zárult . A lipcseiek ezzel a döntetlennel a második helyen állnak a Bundesligában, egy ponttal a Borussia Dortmund előtt. A Bayern München előnye nyolc pont. Az Union Berlin hazai pályán szenvedett vereséget a Heidenheim ellen (1-2), Schäfer András a 79. percben állt be csereként.

A német másodosztályban Dárdai Márton győztes csapat tagja volt: Holstein Kiel–Hertha BSC 0-1. Szintén nyert csapatával Szabó Levente, aki a 82. percben száll be a kispadról. Az Eintracht Braunschweig 2-0-ra gyűrte le a Kaiserslauternt.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

