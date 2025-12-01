Szoboszlai mellett is voltak jól teljesítő magyar légiósok

Angliától kezdve Skócián át Törökországban, Lengyelországban, Franciaországban, Németországban és Olaszországban is megnéztük, hogyan teljesítettek a magyar légiósok. Voltak, akiknél nagy gát szakadt át vagy éppen remek teljesítménnyel segítették csapatukat, de olyanok is akadtak, akik kevésbé jó hetet tudhatnak maguk mögött.

Molnár Rajmund duplázott. A magyar légiós csapata kiütéssel nyerte a bajnokiját. (Fotó: Imago Images/Marcin Jasinski/Arena Akcji)

Fájdalmas vereségek a BL-ben, magyaros párharc a KL-ben

A BL alapszakaszának 5. fordulójában a Sallai Rolandot a kezdőjében tudó Galatasaray nem várt pofonba futott bele. A törökök hazai pályán maradtak alul 1-0-ra a belga Royale Union SG ellen. Sallai végigjátszotta a mérkőzést, amit jobbhátvédként kezdett, majd balbekként fejezett be.

A szerdai játéknapon a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool súlyos vereséget szenvedett hazai pályán a PSV ellen. A két magyar válogatott játékos a kezdőben kapott helyet és végig a pályán volt a 4-1-es vereség alkalmával. A Vörösök gólját Szoboszlai szerezte, aki ismét a csapata legjobbjának bizonyult.

A Sky Sports, a Goal.com, a Liverpool Echo, a This is Anfield és a BBC közönségszavazása szerint is a magyar válogatott csapatkapitánya nyújtotta a legértékelhetőbb teljesítményt a liverpooli játékosok közül.

Szoboszlai gólja 0:37-től látható:

Csütörtökön a Konferencialigában Baráth Péter csapata, a Raków Czestochowa és a Bolla Bendegúzt foglalkoztató Rapid Wien csapott össze. Előbbi magyar játékos végig a pályán volt, utóbbi sérülés miatt nem került be az osztrákok keretébe. A mérkőzés a lengyelek 4-1-es sikerével zárult. A Raków a vasárnapi bajnokin 4-1-re kapott ki az Arka Gdynia otthonában, Baráth végigjátszotta a meccset.

Ismét győztes csapat tagja lehetett Szoboszlai és Kerkez

A Liverpool három vesztes meccs után nyert ismét. A Manchester City, a Nottingham Forest és a PSV elleni zakók után a West Ham otthonából vitték el a három pontot a Vörösök. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is Arne Slot kezdőjében kapott helyet.