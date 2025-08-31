Csinos összeg: itt a magyarázat, Rossi felfedezettje miért hagyta ki a bajnoki meccset

Az MTK még az Újpest elleni szombati bajnoki előtt hozta nyilvánosságra, hogy megállapodott a Pogon Szczecinnel Molnár Rajmund átigazolásáról, így a 23 éves támadó az előző idényt a lengyel bajnokság negyedik helyén záró, jelenleg, hat forduló után azonban csak 13. helyen álló együttesben folytatja pályafutását.

Beérette a kemény munka. Molnár Rajmond az MTK-tól a Pogon Szczecinhez igazolt Fotó: MTK Budapest

Molnár Rajmund a Sándor Károly Labdarúgó Akadémián, majd a Honvéd akadémiáján, aztán külföldön, nem is akárhol, a Benficánál próbálkozott. Két év után hazatért, ezután megfordult Győrben, Csákváron, majd Szombathelyen a Haladásnál, mígnem két éve visszatért az MTK-hoz.

Molnár Rajmundra Marco Rossi is felfigyelt

Molnár Rajmund az előző két idényben még nem villogott, az NB I-ben összesen 5 gólt szerzett. Ugyanannyit, mint a most zajló évadban öt forduló alatt. Ennek köszönhetően Marco Rossi is felfigyelt rá és behívta a válogatott keretébe az Írország, valamint Portugália elleni vb-selejtezőkre.

Mennyit fizetett a Pogon Szczecin az MTK-nak?

Nem csak Rossi lát lehetőséget a 23 éves csatárban. A Pogon Szczecin is figyelt rá, s szombaton, miután a játékos az orvosi vizsgálaton is átesett, szerződtette Molnár Rajmundot. Az MTK nem hozta nyilvánosságra a transzer díját, ami a Transfermarkt szerint 1,5 millió euró, amit magyar játékosért bizony már csinos összeg.