Karácsony a kormányra tolná Budapest csődjét

A kormány és a fővárosi Fidesz-frakció célja, hogy Budapest működőképes maradjon, ehhez azonban tiszta és átlátható pénzügyi helyzetre, valamint felelős döntésekre van szükség. A kormány és a fővárosi Fidesz-frakció egyaránt abban érdekelt, hogy Budapest működőképes maradjon, a közszolgáltatások zavartalanul működjenek és minden dolgozó időben megkapja a fizetését – fogalmazott közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A Fővárosi Közgyűlés hagyományos ülésterme Fotó: Teknős Miklós

A budapesti Fidesz elnöke reméli, hogy a Fővárosi Közgyűlés minden tagja a budapestiek érdekeit tartja szem előtt. Úgy véli, ha valóban fennáll a fizetésképtelenség veszélye a következő év elején, akkor ezt nyíltan ki kell mondani és segítséget kell kérni.

Karácsony csak mismásol

A fővárosi önkormányzat 2025 IV. negyedévében fizetésképtelenné válhat, amelynek következtében a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet. A fővárosi önkormányzat a pénzügyi nehézségeit önállóan nem volt képes megoldani, likviditási helyzetének rendezéséhez kormányzati támogatást kért – áll abban a javaslatban, amelyet Karácsony Gergely terjesztett a Fővárosi Közgyűlés elé.

A javaslatról rendkívüli időpontban, rendkívüli helyszínen szavaznak hétfőn. Karácsony Gergely 17 órára hívta össze a közgyűlést a kelenföldi buszgarázsba. Karácsony Gergely arra kéri követőit, hogy a közgyűlést követően kísérjék el őt a karmelitába. A főpolgármester tehát lényegében tüntetést szervez, amelyet ráadásul pride 2-nek nevezett el.

A számvevőszék vizsgálata szerint a főváros 2019 végén még több mint 214 milliárd forintnyi megtakarítással rendelkezett, ez az összeg 2022 végére szinte teljesen eltűnt. A 2019–2024 közötti időszakban 193 milliárd forintos hiány halmozódott fel.

A főváros költségvetési helyzete bizonytalan, most ott tartanak, hogy akár mínusz 33 milliárd forinttal zárják az évet, ami törvénytelen állapotot eredményezne. Ez azzal is jár, hogy január 1-jén a jövő évi folyószámlahitel-keret nem nyílik meg, így fennáll az a veszély, hogy az önkormányzati cégek és költségvetési szervek dolgozói január elején nem kapják meg a munkabérüket.

A kormány segít, megkaphatják a bért a dolgozók

Karácsony Gergely múlt kedden egy Orbán Viktornak címzett levelet adott át egy kormánytisztviselőnek a karmelita kolostornál, így tájékoztatva a miniszterelnököt arról, hogy amennyiben a kormány továbbra is inkasszálja a város folyószámláját, akkor januárban nem tudják majd megnyitni a város hitelkeretét. Ez pedig azt jelenti, hogy a fővárosi munkavállalók nem kapják majd meg fizetésüket, a közszolgáltatások pedig leállnak.