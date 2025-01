Nem mini-Dubaj, hanem Grand Budapest épül a fővárosban

A jelenleg elhagyatott és elhanyagolt Rákosrendező vasútállomás körüli terület régóta várt, átfogó és komplex fejlesztése indulhat meg – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.

Ez a Rákosrendezőn és vonzáskörzetében élők számára jelentős előrelépést és fejlődést fog jelenteni elsősorban a tömegközlekedés minőségét és elérhetőségét illetően. A beruházással jelentősen fejlődik Budapest közlekedése, továbbá a XIV. és a XIII. kerület összeköttetése is érdemben javul. Az érintett területrészek kijelölése a MÁV Zrt. igényeinek megfelelően, a társasággal szoros együttműködésben valósult meg, melynek alapján Rákosrendező területéből mintegy 85 hektárnyi területet értékesített az állam, nettó 50,9 milliárd forintos vételáron.

A rozsdaövezet felszámolása érdekében az eladásra független szakértő által meghatározott értéken került sor, a fejlesztést az Eagle Hills csoport valósítja meg.

Az új tulajdonos feladata lesz a terület beruházási tevékenységhez szükséges előkészítése, a hulladékok elszállítása és a környezeti kármentesítés elvégzése is.

A kormányzati döntésnek megfelelően az Eagle Hills a vételárat három ütemben fizeti meg, a teljesítés a nemzetközi megállapodásban foglalt állami vállalások teljesítéséhez igazodik. A fejlesztő az első vételárrészlet megfizetését követően tulajdonjogot szerez a terület felett annak érdekében, hogy el tudja kezdeni a fejlesztéseket. Az egyes vételárrészletek biztosítására az állam több biztosítékot, garanciát is kért (anyavállalati garancia, bankgarancia, visszavásárlási jog), amelyeket az Eagle Hills biztosított.

A nemzetközi megállapodás és a kormánydöntés értelmében, a rögzített állami vállalásokra figyelemmel a további vételárrészletek megfizetésére az egyes állami vállalások teljesítésekor kerül sor. Így a második vételárrész megfizetésének feltétele a fejlesztés sikeres megvalósításához szükséges jogalkotási intézkedések több lépcsőben történő megtétele, többek között a vonatkozó építésügyi előírások felülvizsgálata, módosítása, a beruházás kiemelt jelentőségű beruházássá minősítése, valamint a szükséges telekalakítások lefolytatása.

Az utolsó vételárrész megfizetésének feltétele a megállapodás szerinti, mintegy 800 millió eurónyi állami infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása. Ennek keretében

gyalogos- és vasút feletti közúti felüljáró,

vasútipálya-fejlesztés,

az M1-es metró meghosszabbítása,

kerékpárút és gyalogút megépítése,

valamint a vasúti pálya befedése valósulhat meg

oly módon, hogy felette egy park kialakítható legyen. A fejlesztések várható időtartamára tekintettel a szerződés lezárására legkésőbb 2039. március 13. napjáig kerül sor, melyet követően a fejlesztő köteles kifizetni a terület teljes – inflációval növelt – vételárát.

A nemzetközi megállapodásban az Egyesült Arab Emírségek vállalta, hogy legalább ötmilliárd eurónyi beruházást hajt végre az érintett ingatlanokon, létrehozva ezzel egy új, modern városrészt.

Az Eagle Hills által bemutatott elképzelések alapján a terület egyes részein 250 és 500 méter magasságú épületek is elhelyezhetők. A fejlesztés során a beruházónak minden hatályos építészeti, biztonsági és környezetvédelmi szabályt be kell tartania, ezt az állam a legszigorúbban fogja ellenőrizni és betartatni. A megállapodás és a városrészfejlesztési projekt is rávilágít arra, hogy Magyarország iránt a bizalom továbbra is töretlen és hazánk egyre vonzóbb befektetési célpontot jelent a külföldi befektetők számára.

A Rákosrendezőt érintő beruházás az elkövetkező években új munkahelyeket fog létrehozni, valamint érdemben fog hozzájárulni a gazdasági, különösen az építőipari teljesítmény erőteljes növekedéséhez.

Ahogy azt reggel a Világgazdaság megírta, elkezdődik a Grand Budapest projekt előkészítése, miután az Eagle Hills csoport ingatlan-adásvételi megállapodást írt alá a magyar állammal.