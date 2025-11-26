Hiába a két rontott büntető, így képzelte el meccsét a BL leggólerősebb csapata

Öt fordulót követően a közvetlen élmezőnyben, a negyedik helyen a Borussia Dortmund a Bajnokok Ligájában. Ezzel szemben a Villarreal a 34. pozícióban kullog, és egyre biztosabbá válik a korai BL-búcsúja. A németek eddig igazán gólgazdag találkozókat játszottak: négyszer négy gólig jutottak, egyszer belefutottak egy négyesbe. A Dortmund jelen pillanatban a BL leggólerősebb csapata a maga 17 találatával.

A Dortmund BL-meccsein nem igazán lehet unatkozni. (Fotó: INA FASSBENDER / AFP)

Két büntetőt kihagyott, mégis gálázott a Dortmund

A Borussia Dortmund eredménysora: 4-2-re nyert a Köbenhavn ellen, 4-1-re győzte le az Athletic Bilbaot, 4-0-ra ütötte ki a Villarrealt, egy őrült 4-4-es döntetlent játszott a Juventus ellen, valamint 4-1-re alulmaradt a Manchester City ellen. Úgy tűnik az idei BL-idényben trend a négy gól a németek mérkőzésein.

A keddi, Villarreal elleni összecsapáson még az is belefért a Dortmundnak, hogy két tizenegyest kihagyjon: előbb az 54. percben Guirassy büntetőjét fogta Luiz Júnior (a kipattanót már belőtte a guineai támadó), majd a hajrában (82. perc) Fábio Silva sem volt képes betalálni a mészpontról, a portugál a lécet találta el.

Nem sokáig ünnepeltek a dortmundi öltözőben

A Borussia Dortmund csapatkapitánya, Nico Schlotterbeck szerint az emberelőny kulcsfontosságú volt. Kiemelte a védő, hogy mennyire fontos számára, hogy kapott gól nélkül tudtak nyerni.

Összességében alig engedtünk teret az ellenfélnek, csak egy-két félhelyzetet, a második félidő nagyon jó volt. Pontosan olyan, amilyennek elképzeltük.

– mondta. A Borussia egy héten belül két mérkőzést játszik a Bayer Leverkusen ellen: egyet a Bundesligában szombaton, és egyet jövő kedden a kupában. Emiatt a sikeres Bajnokok Ligája-estét nem sokáig ünnepelték az öltözőben.

Most lemegyek az uszodába és biciklizek egy kicsit, aztán hazamegyek

– jegyezte meg Schlotterbeck.

Serhou Guirassy is nagyon örült ennek a győzelemnek, de szinten hangsőlyozta, hogy tovább kell dolgozniuk.

— Fontos győzelem volt egy jó Villarreal ellen. Nagyon örülünk ennek az eredménynek, mert fontos volt nyerni a City elleni vereség után. Néhány helyzet a meccsen a javunkra alakult, ma este elégedettek vagyunk. Mindig jó gólt szerezni. Örülök, hogy segíthettem a csapatnak. Tovább kell keményen dolgoznunk – fogalmazott a támadó.

