Tisza PártMenczer Tamásmegszorítócsomag

Menczer Tamás: Legközelebb a feleségem után is adót kell fizetnem?

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán akadt ki a Tisza Párt kisállatadó-tervezetére, és még további adónemek bevezetésére is ötletet adott Magyar Péteréknek.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 26. 7:53
„De mi az, hogy kutyaadó?” – tette fel a kérdést Menczer Tamás a Facebook-oldalán, miután kiszivárgott a Tisza Párt megszorító-csomagja, amely azt is tartalmazza, hogy 

minden kutya és macska tartása után évi 18 ezer forint adót kellene fizetni. 

A Fidesz kommunikációs igazgatója aláhúzta: a kutya nem jövedelem és nem vagyon.

A kutya hű barát. Nálunk speciel családtag. Legközelebb a feleségem után is adót kell fizetnem? Magyar Péter ezt is kitalálja?! Persze könnyen vetne ki ilyen adót is, neki úgysincs. Ezt a sz…rházi bandát el kell söpörnünk! El is fogjuk

– fogalmazott velősen Menczer Tamás.

 

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

