Menczer Tamás: Legközelebb a feleségem után is adót kell fizetnem?

„De mi az, hogy kutyaadó?” – tette fel a kérdést Menczer Tamás a Facebook-oldalán, miután kiszivárgott a Tisza Párt megszorító-csomagja, amely azt is tartalmazza, hogy

minden kutya és macska tartása után évi 18 ezer forint adót kellene fizetni.

A Fidesz kommunikációs igazgatója aláhúzta: a kutya nem jövedelem és nem vagyon.

A kutya hű barát. Nálunk speciel családtag. Legközelebb a feleségem után is adót kell fizetnem? Magyar Péter ezt is kitalálja?! Persze könnyen vetne ki ilyen adót is, neki úgysincs. Ezt a sz…rházi bandát el kell söpörnünk! El is fogjuk

– fogalmazott velősen Menczer Tamás.