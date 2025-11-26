Jön a lehűlés, hó is eshet + videó

Általában borult lesz az ég, a nyugati tájakon fordulhatnak elő kisebb-nagyobb átmeneti szakadozások – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Havazás, havas eső is előfordulhat (Forrás: HungaroMet)

.A gyengülő csapadékzóna kelet, északkelet felé tevődik, és délutánra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.

Az eső mellett az Északi-középhegység magasabban fekvő részein

havas eső, hó is lehet.

Az északnyugati, nyugati, a Tiszántúlon délnyugati szelet többfelé kísérik erős, kevés helyen viharos lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 9 fok között változik,

a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb. Késő estére mínusz 1 és plusz 6 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kettős fronthatás nehezíti a napot

Kettős fronthatás terheli a szervezetünket, ami különösen a hidegfrontra érzékenyek számára jelent fokozott megterhelést. A megfigyelések szerint náluk erősödhetnek

a görcsös panaszok, gyakrabban jelentkezhet intenzív fejfájás, és a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.

Sokan tapasztalhatnak fejfájást, fáradtságot, alvászavarokat és csökkenő teljesítőképességet. A szív- és érrendszeri betegségekkel élők számára még megterhelőbb lehet ez az időszak: gyorsulhat a szívverés, emelkedhet a vérnyomás, ami növelheti a vérzéses események és a trombózisos, embóliás problémák – például a szívinfarktus és a stroke – kockázatát – figyelmeztet a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése.

Milyen idő lesz a következő napokban?

Csütörtökön változóan felhős, rétegfelhős idő várható, csapadék nélkül. Reggel nulla, délután 5 fokra számíthatunk.

Pénteken borult, párás idő ígérkezik, délen helyenként kisebb eső vagy szitálás is kialakulhat. Hajnalban ismét gyenge fagy valószínű, délutánra nagyjából 5 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton továbbra is jellemzően borús, párás idő lesz, elsősorban déli területeken fordulhat elő gyenge csapadék. Az északnyugati szél mérsékelt marad.

A hőmérséklet várhatóan 4 és 9 fok között alakul.

Vasárnap erősen felhős vagy borult égbolt valószínű, többfelé kisebb eső előfordulhat. A légmozgás gyenge lesz. Marad a 7 fok körüli maximum – írja a Köpönyeg.

