időjárásfronthatásesőszél

Jön a lehűlés, hó is eshet + videó

Borús, szeles idő lesz, a magasabban fekvő helyeken hó és havas eső is hullhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 9 fok között változik, a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 6:38
Woman under umbrella in rain Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Általában borult lesz az ég, a nyugati tájakon fordulhatnak elő kisebb-nagyobb átmeneti szakadozások – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Havazás, havas eső is előfordulhat (Forrás: HungaroMet)

.A gyengülő csapadékzóna kelet, északkelet felé tevődik, és délutánra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.

Az eső mellett az Északi-középhegység magasabban fekvő részein 

havas eső, hó is lehet.

Az északnyugati, nyugati, a Tiszántúlon délnyugati szelet többfelé kísérik erős, kevés helyen viharos lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 9 fok között változik,

a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb. Késő estére mínusz 1 és plusz 6 fok közé csökken a hőmérséklet.

 

Kettős fronthatás nehezíti a napot

Kettős fronthatás terheli a szervezetünket, ami különösen a hidegfrontra érzékenyek számára jelent fokozott megterhelést. A megfigyelések szerint náluk erősödhetnek

a görcsös panaszok, gyakrabban jelentkezhet intenzív fejfájás, és a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.

Sokan tapasztalhatnak fejfájást, fáradtságot, alvászavarokat és csökkenő teljesítőképességet. A szív- és érrendszeri betegségekkel élők számára még megterhelőbb lehet ez az időszak: gyorsulhat a szívverés, emelkedhet a vérnyomás, ami növelheti a vérzéses események és a trombózisos, embóliás problémák – például a szívinfarktus és a stroke – kockázatát – figyelmeztet a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Csütörtökön változóan felhős, rétegfelhős idő várható, csapadék nélkül. Reggel nulla, délután 5 fokra számíthatunk.

Pénteken borult, párás idő ígérkezik, délen helyenként kisebb eső vagy szitálás is kialakulhat. Hajnalban ismét gyenge fagy valószínű, délutánra nagyjából 5 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton továbbra is jellemzően borús, párás idő lesz, elsősorban déli területeken fordulhat elő gyenge csapadék. Az északnyugati szél mérsékelt marad.

A hőmérséklet várhatóan 4 és 9 fok között alakul.

Vasárnap erősen felhős vagy borult égbolt valószínű, többfelé kisebb eső előfordulhat. A légmozgás gyenge lesz. Marad a 7 fok körüli maximum – írja a Köpönyeg.

További részleteket talál a Magyar Nemzet időjárás oldalára kattintva.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Újból a rend haláláról 

Kondor Katalin avatarja

A zavarosban nincsenek jogszabályok, gond nélkül lehet kerületeket börtönből irányítani, percek alatt milliárdossá válni, képviselőként soha meg nem jelenni az üléseken, külföldi kenőpénzeket elfogadni, embereket bizonyíték nélkül rágalmazni és így tovább.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu