Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Ma kiderül, lesz-e idén fehér karácsonyunk + videó

Ha Katalin locsog, karácsony kopog – tartja a népi időjóslási hagyomány, de vajon beválik? A borús, szeles, esős idő fagyos karácsonyt ígér.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 6:37
Naples, Italy - October 2018: People walking under umbrella during heavy rain 1212257758 Shutterstock
Kiadós esőkkel, borús idővel köszöntött ránk Katalin napja. Általában borult lesz az ég, inkább csak keleten, délkeleten szakadozhat, vékonyodhat átmenetileg a felhőzet – tájékoztat előrejelzésében a HungaroMet.

Van, ahol 15-16 fok is lehet (Forrás: HungaroMet)

A Tiszától nyugatra sokfelé várható kiadós eső, a Tiszántúlon is eshet, de ott kevesebb helyen és kisebb mennyiségben.

A délies szelet az Alföldön erős, sőt olykor viharos lökések kísérhetik, eközben a Dunántúlon északira fordul a szél, amely ott élénk, estétől olykor szintén erős lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3, 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles alföldi részeken ennél enyhébb idő valószínű, helyenként

akár 15 fok fölé is felmelegedhet a levegő.

Késő estére általában 2 és 7 fok közé hűl le a levegő, az Alföldön azonban ennél enyhébb marad az idő.

 

A melegfronti hatás erősen igénybe veszi a szervezetet

A fronthatást az idősek és a krónikus betegek különösen megérezhetik, de az egészségeseknél is kellemetlen tüneteket okozhat. Az érzékenyebbeknél jelentkezhet fejfájás, alvászavar, fáradtság, és a fizikai-szellemi teljesítőképesség is romolhat.

Emiatt sokan tapasztalhatnak figyelmetlenséget vagy koncentrációs nehézséget, ami növeli a balesetek kockázatát. A szív- és érrendszeri betegek számára ez az időjárási helyzet különösen megterhelő lehet,

gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás és a szédülés

– figyelmeztet a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése.

A következő napok időjárásáról a Magyar Nemzet oldalán olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
Miért esett le Ferinél a biciklilánc?

A nemzeti kormány gazdasági és társadalmi eredményeit hosszan lehet sorolni, csak vegyük észre a jót is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

