balesetÚtinformM0-s csomópontforgalomautópálya

Elesett az M0-s, több baleset is történt

Belesetek, kamionos rosszullét, kigyulladt autó, sávlezárások és útburkolat-javítás. Helyzetjelentés az utakról szerda reggel.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 7:43
Cars stuck in traffic on a city highway during sunset, with brake lights glowing under a cloudy sky, creating a moody atmosphere. 2503794379 Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két baleset is történt szerdán reggel az M0-s autóúton – közölte az Útinform. Az egyik baleset az autópálya déli szektorán, az M1-es autópálya irányába, Halásztelek térségében a 16-os kilométernél volt, ezért sávzárásra és torlódásra kell számítani. A másik baleset a keleti szektorban, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Üllő térségében történt, ezért a 38-as kilométernél a külső sávot lezárták.

A torlódás hossza meghaladta a három kilométert.

A 4-es főúton, Fegyvernek térségében egy műszaki hibás személyautó állt meg a 133-as kilométernél, ezért a forgalom félpályán, irányonként váltakozva halad.

A főváros felé haladók erősödő forgalomra számítsanak

  • az M2-es autóúton Dunakeszi térségében,
  • az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-s csomóponttól, illetve Bag körzetében,
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
  • a 11-es főúton Szentendre vonzáskörzetében,
  • az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében.

Az M85-ös autóút Sopron felé tartó oldalán,

Csorna térségében egy kamionsofőr rosszul lett, és letért az útról.

A 26-os kilométernél a helyszínelés idejére a hatóságok a külső sávot lezárták.

Az M44-es autóúton, Tiszakürt térségében, a 49-es kilométernél korábban

kigyulladt egy kisteherautó

a Békéscsaba felé vezető irányban.

A külső sávot burkolatjavítás miatt várhatóan holnapig zárva tartják.

A 49-es főúton, Kocsord és Győrtelek között burkolatjavítási munkálatokat végeznek. A 27-es és a 31-es kilométer között a fél útpályát lezárták.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Újból a rend haláláról 

Kondor Katalin avatarja

A zavarosban nincsenek jogszabályok, gond nélkül lehet kerületeket börtönből irányítani, percek alatt milliárdossá válni, képviselőként soha meg nem jelenni az üléseken, külföldi kenőpénzeket elfogadni, embereket bizonyíték nélkül rágalmazni és így tovább.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu