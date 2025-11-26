Elesett az M0-s, több baleset is történt

Két baleset is történt szerdán reggel az M0-s autóúton – közölte az Útinform. Az egyik baleset az autópálya déli szektorán, az M1-es autópálya irányába, Halásztelek térségében a 16-os kilométernél volt, ezért sávzárásra és torlódásra kell számítani. A másik baleset a keleti szektorban, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Üllő térségében történt, ezért a 38-as kilométernél a külső sávot lezárták.

A torlódás hossza meghaladta a három kilométert.

A 4-es főúton, Fegyvernek térségében egy műszaki hibás személyautó állt meg a 133-as kilométernél, ezért a forgalom félpályán, irányonként váltakozva halad.

A főváros felé haladók erősödő forgalomra számítsanak

az M2-es autóúton Dunakeszi térségében,

az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-s csomóponttól, illetve Bag körzetében,

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,

a 11-es főúton Szentendre vonzáskörzetében,

az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében.

Az M85-ös autóút Sopron felé tartó oldalán,

Csorna térségében egy kamionsofőr rosszul lett, és letért az útról.

A 26-os kilométernél a helyszínelés idejére a hatóságok a külső sávot lezárták.

Az M44-es autóúton, Tiszakürt térségében, a 49-es kilométernél korábban

kigyulladt egy kisteherautó

a Békéscsaba felé vezető irányban.

A külső sávot burkolatjavítás miatt várhatóan holnapig zárva tartják.

A 49-es főúton, Kocsord és Győrtelek között burkolatjavítási munkálatokat végeznek. A 27-es és a 31-es kilométer között a fél útpályát lezárták.