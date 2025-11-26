dróntámadásukrajnai háborúOroszországUkrajnaorosz-ukrán háború

Hatalmas távolságból érte kritikus dróncsapás Oroszországot

Ismét drónok csaptak le az oroszországi Csebokszárira: a helyi hatóságok közlése szerint ketten megsérültek, több lakóépület pedig kárt szenvedett. Oroszországi Telegram-csatornák úgy tudják, hogy a támadó drónok ezúttal is azt a katonai fejlesztésekkel összefüggésbe hozható üzemet vették célba, amelyet korábban már ért hasonló csapás.

Sebők Barbara
2025. 11. 26. 7:55
Soha nem látott távolságból érte kritikus dróncsapás Oroszországot Forrás: AFP
A Csuvasföld szívében fekvő Csebokszáriban november 26-án, valamivel fél három után riasztotta fel a lakosokat az első robbanás – legalábbis ezt jelezte a Telegramon működő SHOT csatorna. Nem sokkal később a város pereméről, valamint a nagyjából tíz kilométerre található Lapszari település fölötti légtérből is újabb drónokról és detonációkról érkeztek hírek – írja a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Dróncsapás érte az orosz elektronikai hadviselés központját
Dróncsapás érte az orosz elektronikai hadviselés központját. Fotó: AFP

Dróncsapás érte az orosz elektronikai hadviselés központját

A hatóságok először hallgattak az incidensről, ám később Oleg Nyikolajev, a térség vezetője kénytelen volt elismerni: valóban drónok hatoltak be a régió légterébe. Elmondása szerint két ember – egyikük egy fiatal – sérült meg, és két lakóingatlan is súlyos károkat szenvedett. Arról viszont továbbra sem árult el részleteket, hogy pontosan mely objektumot ért találat, noha orosz csatornák szerint gyakorlatilag bizonyos, hogy a csebokszári üzem lehetett a támadás első számú célpontja. A gyár nagyjából 970 kilométerre található az ukrán határ legközelebbi pontjától, vagyis 

ha valóban ukrán eredetű drón jutott el idáig, az a háború egyik legmerészebb, mélyen az orosz hátországot célzó akciója lehet.

A VNIIR–Progress intézmény elektromágneses hadviselési rendszereket fejleszt, köztük a Kometa antennát, amely műholdas, rádió- és radarjelek zavarására alkalmas. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió egyaránt szankciókkal sújtotta a vállalatot, hiszen fontos szereplője az orosz haditechnikai kapacitások modernizálásának és a katonai elektronika fejlesztésének. 

Az ukrán vezérkar akkor nem is próbálta tagadni részvételét: nyíltan bejelentették, hogy a támadás egy tudatos hadművelet része volt, amelynek célja az orosz precíziós fegyverek – így az irányított bombák és a támadó drónok – gyártási kapacitásainak gyengítése. 

Gyakorlatilag tehát a haditechnikai háttéripar megbénítása volt a stratégiai cél.

A mostani akció elkövetőjéről ezúttal nincs hivatalos állásfoglalás, ám az orosz Telegram-csatornák többsége már kész tényként tálalja, hogy ismét egy katonai fejlesztésekhez kapcsolódó infrastruktúra ellen indíthattak csapást. 

A hatóságok közben azt vizsgálják, miként juthattak be a drónok ilyen mélyen az orosz légtérbe, és mely útvonalon közelíthették meg a várost.

Az eset tovább növeli a bizonytalanságot az orosz belső területeken, ahol az elmúlt hónapokban megszaporodtak a drónokkal végrehajtott támadások a stratégiai ipari objektumok ellen. A csebokszári incidens újabb figyelmeztetés Moszkvának: a frontvonal mögött húzódó kritikus infrastruktúra sem tekinthető védettnek.

 

Borítókép: Drón emelkedik a levegőbe (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

