Hatalmas távolságból érte kritikus dróncsapás Oroszországot

A Csuvasföld szívében fekvő Csebokszáriban november 26-án, valamivel fél három után riasztotta fel a lakosokat az első robbanás – legalábbis ezt jelezte a Telegramon működő SHOT csatorna. Nem sokkal később a város pereméről, valamint a nagyjából tíz kilométerre található Lapszari település fölötti légtérből is újabb drónokról és detonációkról érkeztek hírek – írja a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Dróncsapás érte az orosz elektronikai hadviselés központját. Fotó: AFP

A hatóságok először hallgattak az incidensről, ám később Oleg Nyikolajev, a térség vezetője kénytelen volt elismerni: valóban drónok hatoltak be a régió légterébe. Elmondása szerint két ember – egyikük egy fiatal – sérült meg, és két lakóingatlan is súlyos károkat szenvedett. Arról viszont továbbra sem árult el részleteket, hogy pontosan mely objektumot ért találat, noha orosz csatornák szerint gyakorlatilag bizonyos, hogy a csebokszári üzem lehetett a támadás első számú célpontja. A gyár nagyjából 970 kilométerre található az ukrán határ legközelebbi pontjától, vagyis