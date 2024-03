Szijjártó Péter: Ötmilliárd euróból épül új városrész Rákosrendezőn + videó

– Megállapodás született Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között a gazdasági együttműködésről, amelynek részeként ötmilliárd eurós óriásberuházással új városrész épülhet a Rákosrendező vasútállomás környékén – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével, Táni bin Ahmed al-Zejudival közösen tartott sajtóértekezletén a két ország közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás aláírását követően mindenekelőtt üdvözölte a kétoldalú kapcsolatok folyamatos fejlődését.

Rámutatott, hogy a Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közötti kereskedelmi forgalom értéke már meghaladta az évi egymilliárd dollárt, és a hazai cégek is egyre aktívabbak a közel-keleti országban az élelmiszeripar, az informatika és a digitális iparágak területén.

Lényeges alapnak nevezte, hogy a két ország a gazdaság kérdéseit nem ideológiai irányból közelíti meg, ugyanis erre építve adható új lendület az együttműködésnek a most aláírt megállapodással.

Budapest, 2024. március 13. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Száni bin Ahmed az-Zejudi, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi államminisztere (Fotó: Hegedüs Róbert)

Majd hozzátette, mindig fontos két ország gazdasági együttműködésében, hogy legyen egy zászlóshajó projekt, amely ez esetben egy új budapesti városrész megépítése lehet egy kifejezetten romos területen. Így aláírták a megállapodást, amely keretet ad az Eagle Hills ingatlanfejlesztő óriásvállalat komplex fejlesztési tervének a Rákosrendező pályaudvar környékén.

Ez egy ötmilliárd eurós beruházás. Ennek nyomán egy új városrész, egy új városnegyed valósul meg a Rákosrendező vasútállomás környékén, illetve a körülötte elterülő elhagyott, romos ipari területeken

– jelentette ki.

Ez a hatalmas városfejlesztési projekt új lendületet ad nem csak a két ország együttműködésének, de Budapest fejlődésének is, hiszen nem csupán új, modern városnegyed épül, hanem komplex turisztikai, gazdasági, üzleti és sportfunkciókkal rendelkező nagy városfejlesztési beruházás történik

– húzta alá. Leszögezte: a nagyberuházás új minőséget ad Budapest és az ország életének is, a főváros felkerül arra a globális térképre, amelyen a hasonlóan nagy léptékű fejlesztéseket végrehajtó városok szerepelnek. – És én bízom abban is, hogy ez a hatalmas beruházás megnyithatja az utat majd a modern iparágakban működő, többi emírségekbeli vállalat előtt is, hogy Magyarországra egy vonzó beruházási célpontként tekintsenek – fogalmazott.

Szijjártó Péter azt is hangsúlyozta, hogy két olyan országról van szó, amely a gazdasági döntéseit a realitás talaján állva, a józan ész alapján hozza meg.

A közös pontokat taglalva kitért arra is, hogy Magyarországnak és az Egyesült Arab Emírségeknek is súlyos biztonsági kihívásokkal terhelt a közvetlen környezete.

Ennek kapcsán pedig méltatta Abu-Dzabi bölcs és felelősségteljes politikai stratégiáját, amellyel fontos stabilizáló szerepet játszik a rendkívül törékeny közel-keleti térségben.

Az Egyesült Arab Emírségeknek ezen stabilizáló szerepe nélkül még a mostaninál is jóval törékenyebb lenne mind a regionális, mind a globális biztonság

– emelte ki. A miniszter végül leszögezte, hogy mihamarabb vissza kellene térni a Közel-Keleten a hosszú évtizedek kudarcos kísérletei után először a béke reményét elhozó Ábrahám-megállapodások szellemiségéhez.

Két olyan országról van szó, amelyek kiállnak a béke fontossága mellett, s kiállnak a világkereskedelem és a világgazdaság szabadsága mellett is – mondta, amelyre szavai szerint a biztonsági válságok súlyos fenyegetést jelentenek.

A béke megteremtése világszerte és a fegyveres konfliktusok befejezése komoly gazdasági érdek is – mutatott rá, példaként hozva fel erre a tengeri kereskedelem bizonytalanságát a Vörös-tengeren.

MÁV: Szabályosan zajlik a rákosrendezői terület előkészítése

Az érintett bérlők által ismert és elfogadott, írásos szerződésbe foglalt feltételek szerint zajlik a rákosrendezői terület előkészítése. Mint emlékezetes, a tulajdonos elrendelése alapján a MÁV Zrt. közel egy hónappal ezelőtt kiértesítette már az érintetteket a bérleti és egyéb használati jogviszonyok felmondásáról, míg a hátrahagyott vagy engedély nélkül felhúzott ingatlanok jogcím nélküli használóit felszólította a terület elhagyására – írja a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága a honlapjukon.

Mint írják, a vasúttársaság a jogszerű folyamat mellett is igyekszik minden segítséget megadni ahhoz, hogy korábbi, törvényes bérlői alternatív bérleti, lakhatási lehetőséghez jussanak. E folyamat során a lakók egy része már elfogadta a felajánlott csereingatlant, több mint egy tucatnyian pedig jelenleg is részt vesznek abban az egyeztetési folyamatban, amelyben a vasúttársaság számukra is érdemi segítséget igyekszik nyújtani.

Hozzáteszik hogy a rákosrendezői területen hamarosan megkezdődnek azok a munkafolyamatok, amelyek során az illetéktelenek helyszínen tartózkodása nemcsak tilos, de esetenként veszélyes is. Ezért a beavatkozási területen a következő időszakban nem lehet majd életvitelszerűen tartózkodni vagy ott kereskedelmi tevékenységet folytatni, azaz a kiürítést jelentős részben biztonsági szempontok indokolják, amelyek tekintetében a vasúttársaságnak nincs mérlegelési lehetősége.

A MÁV Zrt. a tulajdonosi elrendelésben foglaltaknak megfelelően már február közepén elindította a mintegy 65 bérleti és egyéb használatot biztosító szerződés megszüntetését, illetve felszólította a jogcím nélkül használókat a terület elhagyására

– húzta alá a MÁV.

A vasúttársaság a kiürítési eljárások során nemcsak a jogszabályok maradéktalan betartásával, hanem a lehető legnagyobb méltányossággal igyekszik eljárni, így a lehetőségeihez mérten segít a lakásbérlők számára alkalmas, alternatív bérleti, illetve lakhatási lehetőségek beazonosításában, illetve a megfelelő jogi, pénzügyi megoldások megtalálásában.

Az egyeztetési folyamatban való részvétel minden – a területet a kiürítésig törvényesen használó – magánszemély és vállalkozás számára biztosított.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta hivatalában Száni bin Ahmed az-Zejudit, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi államminiszterét (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)