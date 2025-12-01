Megbénul Franciaország, sztrájkra készül több ágazat

Több szakszervezet is sztrájkot hirdetett december második napjára, hogy így tiltakozzon a tervezett költségvetés ellen. Franciaországban a sztrájk a közlekedést, az oktatást, de az államigazgatást is érinti majd – írj a Le Figaro alapján az Origo.

Franciaországban a tömegközlekedés is leállhat

Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

A december 2-i, keddi nemzeti akciónap várhatóan több kulcsfontosságú ágazatban is fennakadásokat okoz majd a CGT , az FSU és a Solidaires szakszervezetek koalíciójának felhívását követően. A tiltakozók célja a 2026-os költségvetés módosításának a kiharcolása, amely több ponton is felháborodást váltott ki.

A követelések között szerepel a közszféra bérbefagyasztásának megszüntetése, a bérek általános emelése, a létszámleépítések leállítása és az orvosi térítési díjak megduplázásának eltörlése is.

Mint arról lapunk is beszámolt, Franciaországban óriási felháborodást váltott ki az új költségvetés, miután az radikális megszorításokat tartalmaz. Szeptember elején több százezren tüntettek országszerte, Bár az újonnan kinevezett miniszterelnök, Sebastien Lecornu gyorsan visszavonta az egyik legvitatottabb javaslatot, a két munkaszüneti nap eltörlését, a többi tervezett intézkedés mellett továbbra is kitart.