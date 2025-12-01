Franciaországsztrájkmegszorítások

Megbénul Franciaország, sztrájkra készül több ágazat

Több szakszervezet is munkabeszüntetéssel tiltakozik a tervezett költségvetés ellen, amely véleményük szerint igazságtalan a közszférában dolgozókkal. Franciaországban hamarosan megállhat az élet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 4:11
Fotó: QUENTIN DE GROEVE Forrás: Hans Lucas
Több szakszervezet is sztrájkot hirdetett december második napjára, hogy így tiltakozzon a tervezett költségvetés ellen. Franciaországban a sztrájk a közlekedést, az oktatást, de az államigazgatást is érinti majd – írj a Le Figaro alapján az Origo. 

Franciaországban a tömegközlekedés is leállhat
Franciaországban a tömegközlekedés is leállhat 
Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

A december 2-i, keddi nemzeti akciónap várhatóan több kulcsfontosságú ágazatban is fennakadásokat okoz majd a  CGT , az FSU és a Solidaires szakszervezetek koalíciójának felhívását követően. A tiltakozók célja a 2026-os költségvetés módosításának a kiharcolása, amely több ponton is felháborodást váltott ki. 

A követelések között szerepel a közszféra bérbefagyasztásának megszüntetése, a bérek általános emelése, a létszámleépítések leállítása és az orvosi térítési díjak megduplázásának eltörlése is.

Mint arról lapunk is beszámolt, Franciaországban óriási felháborodást váltott ki az új költségvetés, miután az radikális megszorításokat tartalmaz. Szeptember elején több százezren tüntettek országszerte, Bár az újonnan kinevezett miniszterelnök, Sebastien Lecornu gyorsan visszavonta az egyik legvitatottabb javaslatot, a két munkaszüneti nap eltörlését, a többi tervezett intézkedés mellett továbbra is kitart.

Ezek között szerepel a munkanélküli-segélyek átalakítása, a nyugdíjak inflációtól való elválasztása és az egészségügyi önrész növelése.

A tiltakozások hátterében Franciaország törékeny államháztartása áll. A tavalyi költségvetési hiány a GDP 5,8 százalékát is elérte, ami közel kétszerese az EU által megengedett 3 százalékos plafonnak. Az államadósság meghaladja a 3,3 billió eurót, ami a gazdasági teljesítmény körülbelül 114 százaléka.

Franciaországban megáll az élet 

A december eleji sztrájk várhatóan széles körű fennakadásokat okoz majd. A közlekedési szektorban jelentősen csökkentett szolgáltatás várható. A párizsi tömegközlekedési hálózatnál hétfőtől 18.00 órától december 3-a, szerdán 7:00 óráig tart a munkabeszüntetés. Számos metró-, busz- és villamosvonal korlátozott menetrend szerint közlekedhet. A francia nemzeti vasúttársaságnál a CGT Cheminots szakszervezet késésekről és vonatkimaradásokról számolt be. 

 

Az oktatás is az érintett ágazatok közé tartozik, Tanárhiány várható mind az általános, mind a középiskolákban. Egyes iskolák minimális szolgáltatást nyújthatnak, míg mások a helyi hatóságok döntéseitől függően teljesen bezárva maradhatnak.

Az önkormányzatok és a hivatalok működésében is fennakadások várhatóak, miután várhatóak lesznek olyan helyek, ahol ki sem nyitnak majd, máshol pedig csökkentett létszámban lesznek jelen az ügyintézők. 

Borítókép: Francia metrókocsi utasokkal (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

