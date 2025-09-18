Zavargásokba torkollott a megszorítások elleni tüntetés Párizsban

Franciaország országszerte jelentős zavargásokkal és összecsapásokkal szembesült csütörtökön, amikor százezrek vonultak utcára az új megszorító intézkedések ellen tiltakozva – írja az Euronews. A kezdetben békés demonstrációk Párizs utcáin erőszakos összetűzésekbe torkolltak a rendőrség és a tüntetők között, miközben az ország más részein is jelentős fennakadások voltak tapasztalhatók.

Tüntetés Párizs utcáin (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A francia fővárosban a tüntetések a délutáni órákban váltak feszültté, amikor fekete ruhás egyének egy csoportja megtámadta a rendfenntartó erőket. A Boulevard Voltaire környékén, Párizs 11. kerületében a több tízezres tömegből kiváló néhány tucat személy tárgyakat dobált a rendőrökre, véletlenül más tüntetőket és újságírókat is eltalálva.

A rendőrség könnygáz bevetésével és többszöri rohammal próbálta meg kezelni a helyzetet. Az összecsapások a Place de la Nation térre érve tovább eszkalálódtak, a tüntetők egy csoportja körbevette a rendőröket, kövekkel és üvegekkel dobálva őket.

A nap folyamán az ország más részein is jelentős megmozdulások voltak. Nyolc nagy szakszervezet hívott fel országos sztrájkra és tüntetésekre a kormány brutálisnak nevezett megszorításai ellen.