PárizsFranciaországtüntetés

Zavargásokba torkollott a megszorítások elleni tüntetés Párizsban

Továbbra is az út szélén hagyná a legelesettebbeket az új francia kormányfő. A franciák azonban nem hagyják magukat: Párizs ismét százezres nagyságrendű demonstráció helyszínévé vált.

Munkatársunktól
2025. 09. 18. 20:27
Tüntetés Párizsban Fotó: Hans Lucas via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Franciaország országszerte jelentős zavargásokkal és összecsapásokkal szembesült csütörtökön, amikor százezrek vonultak utcára az új megszorító intézkedések ellen tiltakozva – írja az Euronews. A kezdetben békés demonstrációk Párizs utcáin erőszakos összetűzésekbe torkolltak a rendőrség és a tüntetők között, miközben az ország más részein is jelentős fennakadások voltak tapasztalhatók.

Tüntetés Párizs utcáin
Tüntetés Párizs utcáin (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A francia fővárosban a tüntetések a délutáni órákban váltak feszültté, amikor fekete ruhás egyének egy csoportja megtámadta a rendfenntartó erőket. A Boulevard Voltaire környékén, Párizs 11. kerületében a több tízezres tömegből kiváló néhány tucat személy tárgyakat dobált a rendőrökre, véletlenül más tüntetőket és újságírókat is eltalálva.

A rendőrség könnygáz bevetésével és többszöri rohammal próbálta meg kezelni a helyzetet. Az összecsapások a Place de la Nation térre érve tovább eszkalálódtak, a tüntetők egy csoportja körbevette a rendőröket, kövekkel és üvegekkel dobálva őket.

A nap folyamán az ország más részein is jelentős megmozdulások voltak. Nyolc nagy szakszervezet hívott fel országos sztrájkra és tüntetésekre a kormány brutálisnak nevezett megszorításai ellen. 

A hatóságok becslése szerint hat-kilencszázezer ember vett részt a megmozdulásokon országszerte, csak Párizsban akár százezren is lehettek a tüntetők. Nagyjából nyolcvanezer rendőrt és csendőrt mozgósítottak Franciaország-szerte, különösen tekintettel a fővárosra.

Több száz, sőt több ezer erőszakos szélsőbaloldali csoport készül beépülni a szakszervezeti tüntetésekbe – figyelmeztetett Laurent Nunez rendőrfőnök, egyúttal felszólítva a tüntetés útvonalán található üzletek tulajdonosait, hogy zárják be üzletüket és védjék meg kirakatukat.

1/16 Százezrek tüntetnek Macron és a kormánya ellen

A tiltakozások komoly fennakadásokat okoztak a közlekedésben és az oktatásban. A párizsi metró és az elővárosi vonatok csökkentett kapacitással közlekedtek, míg az iskolákban a tanárok jelentős része sztrájkolt. Az általános iskolai tanárok harmada, a középiskolai tanárok közel fele nem jelent meg az órákon.

A nemzeti vasúttársaság, az SNCF szerint a tíz nagy sebességű TGV-vonatból kilenc továbbra is közlekedik, de a helyi TER-vonalak csak körülbelül 60 százalékos kapacitással működnek.

Bár az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnök gyorsan visszavonta az egyik legvitatottabb javaslatot, két munkaszüneti nap eltörlését, a többi tervezett intézkedés mellett továbbra is kitart. Ezek között szerepel a munkanélküli-segélyek átalakítása, a nyugdíjak inflációtól való elválasztása és az egészségügyi önrész növelése.

A tiltakozások hátterében Franciaország törékeny államháztartása áll. A tavalyi költségvetési hiány a GDP 5,8 százalékát is elérte, ami közel kétszerese az EU által megengedett 3 százalékos plafonnak. Az államadósság meghaladja a 3,3 billió eurót, ami a gazdasági teljesítmény körülbelül 114 százaléka.

Borítókép: Tüntetés Párizsban (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu