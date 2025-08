Óriási bajban a PSG BL-győztes sztárja, börtönbüntetés várhat rá

Hakimi rendkívül sikeres szezont tud maga mögött. A PSG-vel mondhatni hozta a kötelezőt hazájában: a bajnokság mellett a Francia Kupát is megnyerte, de a legnagyobb siker egyértelműen a müncheni BL-döntő megnyerése. Az Inter elleni 5-0-s kiütés során Hakimi is betalált – a sorozatban összesen kilenc gólban vállalt szerepet –, majd a nyári klubvilágbajnokságot is végigjátszotta. A végül ezüstérmes franciák színeiben két gólt és két gólpasszt jegyzett. Sokan korunk egyik leggyorsabb jobb hátvédjének tartják, aki a kapu előtt sem ijed meg. Hakimi szerződése 2029 nyaráig szól a párizsiakkal.