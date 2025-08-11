A Tisza Pártnak pultozik a kormányt kritizáló fiatal orvos, aki korábban állította, semmi köze Magyar Péterékhez

A délelőttöt Kalocsán töltöttem pultozással, köszönöm a meghívást a Szilid Tisza Sziget tagjainak! – számolt be Kincse Csongor, a fiatal orvos, aki a közelmúltban az összedőlés szélén álló egészségügyről beszélt a diplomaosztó ünnepségén.

Emlékezetes, a Partizán élő adásában Kincse Csongor június 30-án már arról panaszkodott, hogy vélhetően politikai megnyilvánulásai miatt a Bajai Szent Rókus Kórházzal előzetesen egyeztetett szerződéskötése is meghiúsulhat, ami persze nem történt meg. A fiatal orvos továbbá azt is elmondta, hogy minden bizonnyal célkeresztbe kerül majd, és megpróbálják összemosni a Tisza Párttal, amikor neki nincs köze a párthoz, és a beszédéről sem egyeztetett senkivel. Azonban kiderült, hogy éppenséggel erős kötődése van a Tisza Párthoz.

Kincse Csongor maga mondta el Gulyás Mártonnak, hogy ő a Tisza-szigetek tagja,

hozzátéve, hogy szerinte a szigeteknek semmi közük a párt működéséhez.

Kulja András és Kincse Csongor románca szárba szökkenni látszik (Fotó: Facebook)

Kincse Csongorral osztott meg közös fotót az Európai Parlamentből Kulja András tiszás EP-képviselő, aki még baloldali vélemények szerint is csúnyán alulmaradt a Takács Péter egészségügyi államtitkárral folytatott vitában. A tiszás TikTok-doki szerint Kincse Csongor az orvosok és a magyar betegek hangját képviselte az orvosavatáson mondott beszédével, ám mostanra egyértelművé vált, hogy a fiatal orvos politikailag közel sem elfogulatlan. Kulja azt állította, hogy Kincsével csak a nagyközönség előtt elmondott beszéde után vette fel a kapcsolatot.