Lebukott a kormányt kritizáló fiatal orvos

Az elmúlt napokban bejárta a magyar sajtót annak a frissen végzett orvosnak a beszéde, aki a diplomaosztó ünnepségén többek között kijelentette, hogy „biztosan lesznek nehéz napok, amikor azt érezzük majd, bármit is csinálnánk, csak nem ezt. Ezen az sem fog segíteni, hogy azon társaimmal, akikkel itthon szeretnénk majd dolgozni – és remélem ez minél többünkre igaz lesz –, nos azon társaimmal egy diszfunkcionális, az összedőlés szélén álló egészségügyben kell majd dolgoznunk” – idézte fel a Mandiner.

A Partizán élő adásában Kincse Csongor június 30-án már arról panaszkodott, hogy vélhetően politikai megnyilvánulásai miatt a Bajai Szent Rókus Kórházzal előzetesen egyeztetett szerződéskötése is meghiúsulhat. Ez persze nem történt meg. A fiatal orvos továbbá azt is elmondta, hogy most minden bizonnyal célkeresztbe kerül majd, és megpróbálják összemosni a Tisza Párttal, amikor neki nincs köze a párthoz, és a beszédéről sem egyeztetett senkivel. Azonban kiderült, hogy éppenséggel erős kötődése van a Tisza Párthoz.

A Mandiner szerint

Kincse Csongor maga mondta el Gulyás Mártonnak, hogy ő a Tisza-szigetek tagja,

hozzátéve, hogy a szigeteknek semmi közük a párt működéséhez.

Érthető okokból nehéz elképzelni, hogy a Tisza-szigeteknek semmi közük a párthoz, éppen ezért felmerül a kérdés, hogy a beszédben elhangzottakhoz mennyi köze lehet a Tiszának

– vetette fel a lap informátora. Hozzáfűzte: ebből kifolyólag pedig az is kérdés, ki kérte fel őt az egyetem részéről, hogy mondja el a beszédet, és vajon tudott-e arról, hogy a fiatal orvosnak milyen szándékai vannak, és vajon kinek a megbízására tette mindazt, amit tett.

– Nehéz lenne azt hinni, hogy egy független diák beszédéről beszélne az összes baloldali sajtóorgánum és szimpatizáns, úgy, hogy ez bármiféle szervezés nélkül történik – jegyezte meg az informátor.