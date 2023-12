A számlagyáros ügyvéd zavaros cégügyei egészen Bajnai Gordonékig érnek

Újabb és újabb baloldali közéleti-politikai szereplők neve bukkan fel a számlagyáros ügyvédként elhíresült Vig Mór céges és más kapcsolataiban. Vig Mór nevét egy november végi látványos adóhatósági razzia kapcsán ismerhette meg a közvélemény. Házkutatások után az adóhatóság több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával vette őrizetbe a praxistól egyébként eltiltott ügyvédet, akinek letartóztatását a bíróság el is rendelte. Csakhamar az is kiderült, hogy nem ez Vig Mór egyetlen ügye: a férfi körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban, amiért nem jogerősen el is ítélték.

Csütörtökön pedig a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy Büro Cégkezelő Kft. néven egy cégtemetőként is működő szolgáltató köthető Vig Mórhoz, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve.

A testvér, aki a Soros-hálózat embere

Vig Mór nem más, mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. Vig Dávid régi szereplője a magyar közéletnek, pontosabban inkább a Soros-hálózatnak: dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is. Tevékenységét civil érdekképviseletnek álcázza, de valójában ellenzéki politikai szereplőként lép fel, a közösségi oldalán hemzsegnek a magyar kormányzat politikáját támadó provokatív bejegyzések.

MSZP-s polgármesterek

Vig Mór körül a II. kerület szocialista polgármestereinek neve is fel-felbukkan. A jelenlegi kerületvezetővel, Őrsi Gergellyel például tavaly közös tájékoztatón szerepeltek egy futárcég elektromos járművei kapcsán.

A cégtemetőként is üzemelő Büro Cégkezelő Kft. II. kerületi székhelyét pedig 2005 januárjában szerezte meg az önkormányzattól a Vig család cége, akkor a szintén szocialista Horváth Csaba volt a polgármester.

Bajnai, Gyurcsány, Dessewffy

Most pedig lapunk azt derítette ki, hogy a cégtemetőként is működő kft.-nél jegyezték be a Datalyze Research Kft.-t. E cég tulajdonosa és ügyvezetője egy személyben Dessewffy Tibor, aki Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon korábbi baloldali miniszterelnökök régi tanácsadója, bizalmasa. Honlapja szerint a társaság adatalapú elemzésekkel vállalkozásoknak segít kommunikációs és üzleti döntések meghozatalában. Ennél is érdekesebb, hogy a Datalyze Research a DatAdat-csoport egyik leányvállalata.

A DatAdatról az utóbbi hónapokban sok szó esett. A cégcsoport tulajdonosi és irányítói köre prominens baloldali politikusokból áll, a kulcspozíciókban Bajnai Gordon, Szigetvári Viktor, Ficsor Ádám, Molnár István ügyvéd és a már említett Dessewffy Tibor áll.

A dollárbaloldal botránya során kiderült: az Amerikából és Svájcból érkezett pénzek tekintélyes része a cégcsoportnál landolt, a mintegy négymilliárd forintnyi dollárból több mint 1,5 milliárd forintnyi kötött ki valamilyen DatAdat-érdekeltség számláján.