Az Amnesty igazgatójának a testvérével közös cégét is vizsgálják a hatóságok

Idén márciusban bejárta a hír baloldali sajtót, hogy az Open Democracy oldalán megjelent cikkben az Amnesty International Hungary volt munkatársai azt írták, a szervezetben évek óta munkahelyi bántalmazás és egyenlőtlenség tapasztalható. Az ügyben megszólalt Vig Dávid, aki megúszhatta a dolgot, azt nyilatkozta, hogy követett el hibákat vezetőként, és ma már egy sor dolgot máshogyan csinálna, de soha, senkit sem bántalmazott.

A napokban kirobbant botrány már komolyabb terhet is jelenthet számára, ugyanis részben a testvérével, Vig Mórral közös cégük kapcsán is büntetőjogi intézkedést foganatosítottak 2023. november 27-i hatállyal.

A Tűzfalcsoport cikke szerint a Help-Me Bt.-ben, amely az elmúlt években összesen több mint százmilliós bevételt realizált, kültagként tulajdonos a konkrét büntetőjogi intézkedés alá vont Vig Mór, és úgyszintén kültagként tulajdonos Vig Dávid is. Vig Mór több üzleti érdekeltsége is prosperáló volt egyébként az elmúlt években, a GattobInc Zártkörűen Működő Részvénytársaság az elmúlt két évben százmilliós bevételt hozott, de 2021–22-ben közel ötvenmilliót fialt az az Ethicoffe Kft. is, amelyben Vig Mór tulajdonos, és amelyet úgy reklámoztak a 444-en, mint a kávé őshazájának remekeit forgalmazó vállalkozást.

Ahogy arról lapunk beszámolt, a papíron „jogvédő” NGO vezetőjének közösségi oldalán hemzsegnek az olyan provokatív bejegyzések, amelyek a nemzetközi baloldal és a woke ideológia ismert narratíváját népszerűsítve támadják a magyar kormányt és annak politikusait. „Találkoztam Istennel, aki fekete” – ennek a nemzetközi baloldali körökben nagyjából nyolc éve elterjedt szlogennek az angol eredeti változatát posztolja rendszeresen a közösségi oldalára Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója.