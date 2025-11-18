Bajnai embere visszatért, a Tisza jelöltjeit méltatta a Partizánban

Szigetvári Viktor, Bajnai Gordon egykori kabinetfőnöke volt tegnap a Partizán vendége, ő méltatta a csatorna Tisza-jelölteket bemutató műsorában a Tisza Párt nagy nehezen megnevezett jelöltjeit, amivel már előre sejteni lehetett,

Magyar Péter jelölt-jelöltjei között számos baloldali szál is fellelhető.

Bajnai Gordon bizalmas előkerült. (Forrás: Képernyőkép)

Amikor Szigetvárit kérdezte a műsorvezető, akkor még nem sikerült a Tisza Pártnak leleplezni a jelöltjeit, így inkább arról beszélgettek, milyen bátrak is ezek az emberek, hogy jelöltként beszállnak a politikába.

Szigetvári Viktor neve egyébként az előző országgyűlési választási kampányban is előkerült, akkor a Datadat ügyvezetőjeként próbált besegíteni a baloldalnak.

Ismert, Magyar Péter többszöri halasztás után hétfő este végre bemutatta a Tisza jelölt-jelöltjeit, azaz választókerületenként azt a három-három személyt, akik közül végül egy indul majd a jövő évi választáson. A pártelnök először este 6 óta utánra ígérte a bejelentést, amiből 7 óra lett, végül 8 óra után közölte, megvannak a jelöltek, a lista nyilvános. Azonban számos választókerületben még kedd hajnalban sem derült ki, kik válalták a kihívást, így Nyíregyházán és Mezőkövesden Magyar Péter elhalasztotta a jelöltek bejelentését.

Ráadásul pár órával a jelöltek megnevezése után máris kiderült,

szép számmal akadnak baloldali, Brüsszel szólamait fújó, ukránpárti nézeteket valló figurák a Tisza előválasztására jelentkező személyek között.

S a jelzők nem csak az olyan ismert figurákra érvényesek, mint Nagy Ervin vagy Bódis Kriszta. Körbenéztünk az aspiránsok között, és a Gyurcsány-kormány kapcsán értekezést író tanácsadó mellett az óbalodal leágazásával együtt mozgó helyi politikust is találtunk.