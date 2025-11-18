Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Szigetvári ViktorBajnai GordonTisza PártbaloldalkabinetfőnökMagyar Péter

Bajnai embere visszatért, a Tisza jelöltjeit méltatta a Partizánban

Nem csak a Tisza jelöltjei között akadnak baloldali kötődések, Magyar Péter embereit Szigetvári Viktor konferálta fel a Partizánban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 10:52
2009. április 14.: Bajnai itt kormányfőjelölt, mellette Szigetvári Viktor, leendő kabinetfőnöke Fotó: MTI/Kovács Attila Fotó: MTI/Kovács Attila Forrás: MTI/Kovács Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szigetvári Viktor, Bajnai Gordon egykori kabinetfőnöke volt tegnap a Partizán vendége, ő méltatta a csatorna Tisza-jelölteket bemutató műsorában a Tisza Párt nagy nehezen megnevezett jelöltjeit, amivel már előre sejteni lehetett, 

Magyar Péter jelölt-jelöltjei között számos baloldali szál is fellelhető.

Bajnai Gordon bizalmas előkerült. (Forrás: Képernyőkép)

Amikor Szigetvárit kérdezte a műsorvezető, akkor még nem sikerült a Tisza Pártnak leleplezni a jelöltjeit, így inkább arról beszélgettek, milyen bátrak is ezek az emberek, hogy jelöltként beszállnak a politikába. 

Szigetvári Viktor neve egyébként az előző országgyűlési választási kampányban is előkerült, akkor a Datadat ügyvezetőjeként próbált besegíteni a baloldalnak. 

Ismert, Magyar Péter többszöri halasztás után hétfő este végre bemutatta a Tisza jelölt-jelöltjeit, azaz választókerületenként azt a három-három személyt, akik közül végül egy indul majd a jövő évi választáson. A pártelnök először este 6 óta utánra ígérte a bejelentést, amiből 7 óra lett, végül 8 óra után közölte, megvannak a jelöltek, a lista nyilvános. Azonban számos választókerületben még kedd hajnalban sem derült ki, kik válalták a kihívást, így Nyíregyházán és Mezőkövesden Magyar Péter elhalasztotta a jelöltek bejelentését.

Ráadásul pár órával a jelöltek megnevezése után máris kiderült, 

szép számmal akadnak baloldali, Brüsszel szólamait fújó, ukránpárti nézeteket valló figurák a Tisza előválasztására jelentkező személyek között. 

S a jelzők nem csak az olyan ismert figurákra érvényesek, mint Nagy Ervin vagy Bódis Kriszta. Körbenéztünk az aspiránsok között, és a Gyurcsány-kormány kapcsán értekezést író tanácsadó mellett az óbalodal leágazásával együtt mozgó helyi politikust is találtunk. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.