Rába Tímeára rátámadt a baloldal, miután kiállt az Orbán-kormány nyugdíjpolitikája mellett

Rába Tímeát őszintén meglepte az a baloldalról rázúduló gyűlölethullám, amit egy ártatlannak vélt posztjával rántott magára akkor, amikor egy érzelmes, őszinte bejegyzésben megköszönte a magyar kormány nyugdíjasoknak szentelt kiemelt figyelmét – írja a Borsonline.hu.

Rába Tímea modell-műsorvezető kiáll az értékei mellett (Forrás: MW)

A modell-műsorvezető azt írta: „Mindig eszembe jut, mennyi mindent adott nekünk, tett értünk az én csodálatos Anyukám. Neki mindig mi voltunk, vagyunk a legfontosabbak. Most pedig olyan jó látni, hogy végre neki is könnyebb lett… Mert minden szülő megérdemli a nyugalmat és a biztonságot”.

Hálás vagyok, hogy a nyugdíjasok ma már valódi segítséget kapnak

– írta pénteki posztjában Rába Tímea, aki ezután csak kapkodta a fejét, a baloldalról rázúduló, nem várt gyűlöletcunami miatt. Magyar Péter minden idők legdurvább megszorítócsomagjával a puttonyában igyekszik a hatalomra kerülni, hogy teljesíthesse Brüsszel egyértelmű parancsait. A Tisza Párt adótervei közt szerepel többek között a nyugdíjasok sanyargatása, hiszen, mint kiderült, súlyos adóterheket rónának ki az özvegyi nyugdíjra, és azt sem titkolják, hogy nem értenek egyet sem a 13., sem pedig a 14. havi nyugdíj létjogosultságával.

Kiáll azon értékek mellett, amelyekben hisz

Rába Tímea végül egy újabb posztban állt ki saját véleménye és a nyugdíjasok mellett, és kitért a már említett, tiszás adótervre is. „Kitettem az oldalamra egy posztot, amiben elmondtam, mennyire örülök annak, hogy kicsit könnyebb a nyugdíjasoknak. Az a gyűlölet, amit kaptam, felfoghatatlan. Hogy lehet ennyi rosszindulat, düh az emberekben? Tényleg elhiszik, hogy Magyar Péter a megfejtés, miután olvashatták a programját?”

Ami nem szól másról, csak megszorításokról, adóemelésekről.

De, ami tényleg megrémít, ez a gyűlölködés! Soha nem bántottam senkit, nem is ismernek! Az a bűnöm, hogy kiállok azon értékek mellett, amelyekben hiszek! A gyűlölködés nem eltántorít, hanem megerősít! Ha ennyi indulatot vált ki, hogy kiállok Orbán Viktor mellett és a béke útját választom, akkor még inkább érzem, hogy ott vagyok, ahol lennem kell

– fogalmazott a modell-műsorvezető.