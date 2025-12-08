Sértések, sarcok, háttérbe tolás – így állnak Magyar Péterék az idősekhez

Magyar Péterék több társadalmi csoporttal kapcsolatban is rendszeresen tesznek kirekesztő kijelentéseket, ám közülük is az idősek azok, akiket a Tisza Párt különösen mostoha módon kezel. Szinte hetente fordul elő, hogy a Tisza háza táján valaki az időseket gyalázza, sértegeti vagy egyszerűen az ő kontójukra spekulál.

Nem adtak esélyt az idősebbeknek

A nyugdíjasok semmibevétele megjelenik már a Tisza jelöltjeinek életkorában is. Magyar Péterék láthatóan irtóznak az idősektől: a 104 egyéni országgyűlési képviselőjelöltjükből annak a 36-nak, akinek nyilvános a születési ideje, az átlagéletkora mindössze 47 év. Csupán ketten 60 év felettiek, ám feltehetően Gajdos László, a nyíregyházi állatkert igazgatója és Rost Andrea operaénekes is csak az ismertsége miatt kapta meg a jelöltséget.

Az ismert adatok alapján 63 éves kor felett már senki nem kapott lehetőséget Magyar Péteréktől. A jelöltek közül öten vannak a 30-as éveikben, s szerepel köztük 21 éves tanuló is. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3-as számú egyéni választókerületében induló Kovács Hunor még az iskolapadot koptatja a bemutatkozó szövege szerint. Ráadásul a fennmaradó 68 jelölt közül, akinek nem publikus az életkora, számos további olyan személy van, aki az arcképe alapján a 20-as éveiben járhat.

Irtóznak az idősektől

A nyugdíjasok hátrányos megkülönböztetése azért sem meglepő, mert Magyar Péter nem kedveli az időseket. Egy tavaly ősszel nyilvánosságra került hangfelvételen például Vogel Evelinnel, korábbi barátnőjével beszélgetve gúnyolódott a nyugdíjasokon. De a Tisza Párt elnökének egyik legfontosabb tanácsadója és bizalmasa, Raskó György is megerősítette Magyar Péter szépkorúakkal szembeni ellenérzését. Amikor a Heti Válasz podcastjének műsorvezetője Raskóval beszélgetve egy év eleji adásban a Tisza elnökére utalva azt mondta, hogy „ő sem szereti az időseket”, az agrár-nagyvállalkozó helyeslően megismételte ezt az állítást.

A nyugdíjasok halálával kalkuláltak

S ha már Raskó, maga a zöldbáró is több botrányos kijelentést tett az idősekről. A legnagyobb felháborodást azzal keltette, amikor a Facebook-oldalán a Tisza számára előnyös jelenségként értekezett az idősek haláláról. A később eltávolított bejegyzésben azt írta: a „Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…”. Raskó György egy posztjában úgy fogalmazott: „Milyen a tipikus Fidesz-szavazó? 65 évnél idősebb nő, maximum 8 általánost végzett, falusi, alacsony jövedelme van, illetve nyugdíja van” – amivel a nyugdíjasok mellett a kormánypártok szimpatizánsait is megpróbálta megalázni.