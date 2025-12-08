Raskó GyörgyTisza Pártnyugdíj

Sértések, sarcok, háttérbe tolás – így állnak Magyar Péterék az idősekhez

Magyar Péter és a Tisza Párt környezetéből vissza-visszatérően hangzanak el olyan kijelentések, amelyek az időseket teherként ábrázolják. A kirekesztő hangnem ráadásul nemcsak a nyilatkozatokban érződik: a jelöltállítás számai is azt mutatják, hogy a párt látványosan háttérbe tolja az idősebbeket. Cikkünkben sorra vesszük a nyugdíjasokat sértő megnyilvánulásokat, az ezekkel összecsengő jelöltlistát, valamint a Tiszának készített vagy a párt holdudvarából érkező, a nyugdíjrendszert érintő megszorítási ötleteket.

Munkatársunktól
2025. 12. 08. 13:00
Magyar Péter Forrás: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péterék több társadalmi csoporttal kapcsolatban is rendszeresen tesznek kirekesztő kijelentéseket, ám közülük is az idősek azok, akiket a Tisza Párt különösen mostoha módon kezel. Szinte hetente fordul elő, hogy a Tisza háza táján valaki az időseket gyalázza, sértegeti vagy egyszerűen az ő kontójukra spekulál.

Nem adtak esélyt az idősebbeknek

A nyugdíjasok semmibevétele megjelenik már a Tisza jelöltjeinek életkorában is. Magyar Péterék láthatóan irtóznak az idősektől: a 104 egyéni országgyűlési képviselőjelöltjükből annak a 36-nak, akinek nyilvános a születési ideje, az átlagéletkora mindössze 47 év. Csupán ketten 60 év felettiek, ám feltehetően Gajdos László, a nyíregyházi állatkert igazgatója és Rost Andrea operaénekes is csak az ismertsége miatt kapta meg a jelöltséget.

Az ismert adatok alapján 63 éves kor felett már senki nem kapott lehetőséget Magyar Péteréktől. A jelöltek közül öten vannak a 30-as éveikben, s szerepel köztük 21 éves tanuló is. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3-as számú egyéni választókerületében induló Kovács Hunor még az iskolapadot koptatja a bemutatkozó szövege szerint. Ráadásul a fennmaradó 68 jelölt közül, akinek nem publikus az életkora, számos további olyan személy van, aki az arcképe alapján a 20-as éveiben járhat.

Irtóznak az idősektől

A nyugdíjasok hátrányos megkülönböztetése azért sem meglepő, mert Magyar Péter nem kedveli az időseket. Egy tavaly ősszel nyilvánosságra került hangfelvételen például Vogel Evelinnel, korábbi barátnőjével beszélgetve gúnyolódott a nyugdíjasokon. De a Tisza Párt elnökének egyik legfontosabb tanácsadója és bizalmasa, Raskó György is megerősítette Magyar Péter szépkorúakkal szembeni ellenérzését. Amikor a Heti Válasz podcastjének műsorvezetője Raskóval beszélgetve egy év eleji adásban a Tisza elnökére utalva azt mondta, hogy „ő sem szereti az időseket”, az agrár-nagyvállalkozó helyeslően megismételte ezt az állítást.

A nyugdíjasok halálával kalkuláltak

S ha már Raskó, maga a zöldbáró is több botrányos kijelentést tett az idősekről. A legnagyobb felháborodást azzal keltette, amikor a Facebook-oldalán a Tisza számára előnyös jelenségként értekezett az idősek haláláról. A később eltávolított bejegyzésben azt írta: a „Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…”. Raskó György egy posztjában úgy fogalmazott: „Milyen a tipikus Fidesz-szavazó? 65 évnél idősebb nő, maximum 8 általánost végzett, falusi, alacsony jövedelme van, illetve nyugdíja van” – amivel a nyugdíjasok mellett a kormánypártok szimpatizánsait is megpróbálta megalázni.

Tervezett sarcok

Ez a hozzáállás azzal is egybecseng, ahogy a Tisza szakértői gondolkodnak az idősekről. A Tisza Párt körül dolgozó Petschnig Mária Zita például többször is nyíltan beszélt arról, hogy nem támogatják a 13. havi nyugdíjat. A magát a Tisza Párt köreihez soroló Simonovits András közgazdász pedig az ATV műsorában azt fejtegette, hogy a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt és eltörölnék a Nők40 programot. Egy másik interjúban arról beszélt: a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

A Tisza Párt szakértői által készített és a minap nyilvánosságra került, 1300 milliárd forintos megszorítócsomagból az is kiderül, hogy Magyar Péterék 20 százalékos özvegyinyugdíj-adó bevezetését tervezhetik, emellett privatizálnák a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.