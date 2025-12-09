migrációmigrációs minisztermigrációs válság

Szentkirályi Alexandra elárulta, meddig marad migránsmentes Magyarország

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője reagált arra a hírre, hogy a Tisza Párt megszavazta a migrációs paktum gyorsítását.

2025. 12. 09. 10:00
Erősödik a migrációs nyomás a balkáni útvonalon (Fotó: AFP)
Erősödik a migrációs nyomás a balkáni útvonalon (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Tisza megszavazta a migrációs paktum gyorsítását, Brüsszel követeli, hogy engedjük be a migránsait, Magyarország csak addig marad migránsmentes ország, amíg Orbán Viktor kormányoz. Hallgassunk az eszünkre, védjük meg hazánkat” – írta rövid Facebook-bejegyzésében a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője
Szentkirályi Alexandra Fotó: Purger Tamás / MTI

Szentkirályi Alexandra arra reagált, hogy Brüsszel új migrációs kötelezettségeket írna elő Magyarország számára: 

jövő júliustól vagy migránsokat kellene átvenni más tagállamoktól, vagy fizetni értük.

Mint ahogyan azt a Magyar Nemzet az Ellenpontra hivatkozva megírta: december 8-án az EU tagállamai létrehozták a Szolidaritási Alapot, amelynek célja, hogy „csökkentse a migráció sújtotta tagállamok terheit”. Brüsszel így azokat az országokat támogatja, amelyek befogadták a bevándorlókat. 

Magyarország tíz éve védi az uniós határokat, több mint 800 milliárd forintot költve erre a célra, mégsem kaphat támogatást, sőt a 2026-ban hatályba lépő migrációs paktum alapján választás elé állítják hazánkat: vagy migránsokat fogad be, vagy 420 millió eurót fizet az alapba. 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: illusztráció (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEgyesült Államok

Igenis vannak angyalok!

Bayer Zsolt avatarja

Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu