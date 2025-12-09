Szentkirályi Alexandra elárulta, meddig marad migránsmentes Magyarország

„A Tisza megszavazta a migrációs paktum gyorsítását, Brüsszel követeli, hogy engedjük be a migránsait, Magyarország csak addig marad migránsmentes ország, amíg Orbán Viktor kormányoz. Hallgassunk az eszünkre, védjük meg hazánkat” – írta rövid Facebook-bejegyzésében a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Purger Tamás / MTI

Szentkirályi Alexandra arra reagált, hogy Brüsszel új migrációs kötelezettségeket írna elő Magyarország számára:

jövő júliustól vagy migránsokat kellene átvenni más tagállamoktól, vagy fizetni értük.

Mint ahogyan azt a Magyar Nemzet az Ellenpontra hivatkozva megírta: december 8-án az EU tagállamai létrehozták a Szolidaritási Alapot, amelynek célja, hogy „csökkentse a migráció sújtotta tagállamok terheit”. Brüsszel így azokat az országokat támogatja, amelyek befogadták a bevándorlókat.

Magyarország tíz éve védi az uniós határokat, több mint 800 milliárd forintot költve erre a célra, mégsem kaphat támogatást, sőt a 2026-ban hatályba lépő migrációs paktum alapján választás elé állítják hazánkat: vagy migránsokat fogad be, vagy 420 millió eurót fizet az alapba.