Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Tizenöt és fél év kormányzás után pontosan tudjuk, hogy mit várhatunk egy következő Fidesz-kormánytól, arról azonban fogalmunk sincsen, hogy mi következne Magyar Péter választási győzelme esetén. Nincsen leírt politikai program, nincsen referenciaként figyelembe vehető kormányzati előzmény, és nincsenek szakpolitikai viták. Utóbbira volt ugyan próbálkozás, de miután Kulja András totális vereséget szenvedett az egészségügyi államtitkárral folytatott szakmai vitában, Magyar Péter úgy döntött, hogy további szakpolitikai vitákkal inkább nem próbálkoznak.

Nem sok támpontunk van tehát. Valamennyi azonban van.

Az első a pártelnök és néhány politikusának nyilatkozatai – utóbbiak addig, amíg egy-egy rosszul sikerült megszólalás miatt Magyar Péter vagy a mögötte álló háttérhatalom le nem tiltja őket a további megszólalásoktól úgy, mint Kollár Kingát, Tarr Zoltánt, Dálnoki Áront vagy Kulja Andrást. Ezek a nyilatkozatok sokszor egymásnak is ellentmondanak – nemcsak a különböző szereplők nyilatkozatai, hanem, nem egy esetben, ugyanannak a szereplőnek a különböző helyen és időben tett nyilatkozatai is. A személyi jövedelemadó kérdésében például a következőket hallhattuk: egykulcsos, kilencszázalékos szja várható; határozottan és erősen progresszív személyi jövedelemadó-rendszer várható a jelenleginél magasabb adókulcsokkal; illetve a jelenlegi rendszer marad fent, azzal a különbséggel, hogy az átlagbér (vagy mediánbér? – ez sem tiszta) alatt keresők adókulcsa adójóváírással a jelenlegi tizenöt százalékról kilenc százalékra csökken.

A családi adókedvezménnyel kapcsolatban szó volt annak megtartásáról, eltörléséről, illetve annak valamilyen – egyelőre ismeretlen tartalmú – módosításáról. Vagyis, összefoglalva: nem tudunk semmit. Azonban éppen ez ad támpontot arra vonatkozóan, hogy győzelmük esetén milyen kormányzásra számíthatunk: véletlenszerű, ad hoc, a kormányrudat, és ezzel az országot ide-oda rángató, kiszámíthatatlan kormányzásra. Sem a program, sem az azt megvalósító szakpolitikusok nem ismertek, a mai üdvöskék egy-egy rosszul sikerült nyilatkozat vagy a múltjukból napvilágra került folt (például felnőttfilmes szereplés, gazdasági bűncselekmény stb.) után egy pillanat alatt eltűnnek a süllyesztőben.

Van azonban egy irányvonal, ami az összevissza nyilatkozatok és a titkolózások ellenére is jól kitapintható: mivel a Tisza Párt konzekvensen az Orbán-kormányok antitéziseként határozza meg magát, és az orbáni politika deklaráltan illiberális, ezért biztosak lehetünk abban, hogy kormányra kerülésük esetén minden tekintetben liberális, a legrosszabb értelemben vett liberális politikát várhatunk tőlük.

Ezt támasztja alá a párt új gazdaságpolitikai szakértőjének a személye, Kármán András, aki gondolkodását, szocializációját, adó-, költségvetési és gazdaságpolitikai elképzeléseit tekintve vérbeli liberális.