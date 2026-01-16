Tóth AlexFerencvárosBournemouth

Tóth Alex a Fradi riválisai helyett Szoboszlai Dominik ellen készülhet

Tóth Alex már csütörtökön sem volt ott a Ferencváros keretében, ez arra engedett következtetni, hogy eladja őt a klub. Egy nappal később ezt a leghíresebb transzferguruk is megerősítették, úgy tudni, hogy a magyar bajnok már meg is egyezett a Premier League-ben szereplő Bournemouth-szal Tóth Alex klubváltásáról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 23:01
Tóth Alex elköszön a Ferencvárostól Fotó: Tumbász Hédi
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kubatov Gábor újévi köszöntője óta a levegőben lógott Tóth Alex távozása, hiszen a klubelnök kijelentette, a fiatal középpályáson túlad a Ferencváros. A megannyi pletyka után az elmúlt napokban felgyorsultak az események, és kedden került a képbe egy addig nem emlegetett kérő, a Bournemouth, amely végül minden bizonnyal a befutó lesz. A 20 éves futballista csütörtökön már nem volt ott a Fradi keretében a Midtjylland elleni 1-1-es döntetlen alkalmával, és beszámoltunk róla, ennek a klubváltása lehet az oka. 

Tóth Alex hamarosan a Premier League-ben is bizonyíthat
Tóth Alex hamarosan a Premier League-ben is bizonyíthat Fotó: Csudai Sándor

Úgy tűnik, a Tóth Alex a Bournemouth játékosa lesz

Az interneten már akkor elterjedt, a Ferencváros és a Bournemouth közel áll a megegyezéshez, péntek este pedig már a Sky Sports és több transzferguru, köztük Fabrizio Romano is tényként közölte, hogy létrejött az üzlet. Az olasz újságíró úgy tudja, Tóth Alex megegyezett a Bournemouth-szal a személyes feltételekről, és az angol élvonalban szereplő klub 12 millió eurót (plusz bizonyos feltételek teljesülése mellett bónuszokat) utal át a zöld-fehéreknek az NB I legértékesebb játékosáért, ami átigazolási rekord lesz a magyar bajnokságban. Ezzel Lisztes Krisztián csúcsát döntheti meg, akit 2024-ben 6 millió euróért vásárolt meg az Eintracht Frankfurt a Ferencvárostól.

A Sky Sports hozzátette, Tóth Alex a következő két napban Angliába utazik, és átesik az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, és akkor hivatalossá válhat a transzfer.

Szoboszlai és Kerkez vs. Tóth Alex?

Ha minden az értesüléseknek megfelelően alakul, akkor a Bournemouth hamarosan be is mutathatja új játékosát, Tóth Alexet. A Cseresznyéseknek így megint lesz magyar válogatott futballistájuk a tavaly nyáron Liverpoolba igazolt Kerkez Milos után, aki nem mellesleg Szoboszlai Dominikkel együtt a jövő héten akár össze is csaphatna a fiatal középpályással a pályán, mivel január 24-én a Vörösök éppen a Bournemouth vendégei lesznek a Premier League-ben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter úgy beégette magát, hogy egy hétig veszekszik majd magával a tükörben

Odrobina Kristóf avatarja

A hangfelvételek királya éppen nem tartotta magánál a diktafont, amikor fizikáról kellett tanulni az iskolában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.