Tóth Alex a Fradi riválisai helyett Szoboszlai Dominik ellen készülhet

Kubatov Gábor újévi köszöntője óta a levegőben lógott Tóth Alex távozása, hiszen a klubelnök kijelentette, a fiatal középpályáson túlad a Ferencváros. A megannyi pletyka után az elmúlt napokban felgyorsultak az események, és kedden került a képbe egy addig nem emlegetett kérő, a Bournemouth, amely végül minden bizonnyal a befutó lesz. A 20 éves futballista csütörtökön már nem volt ott a Fradi keretében a Midtjylland elleni 1-1-es döntetlen alkalmával, és beszámoltunk róla, ennek a klubváltása lehet az oka.

Tóth Alex hamarosan a Premier League-ben is bizonyíthat Fotó: Csudai Sándor

Úgy tűnik, a Tóth Alex a Bournemouth játékosa lesz

Az interneten már akkor elterjedt, a Ferencváros és a Bournemouth közel áll a megegyezéshez, péntek este pedig már a Sky Sports és több transzferguru, köztük Fabrizio Romano is tényként közölte, hogy létrejött az üzlet. Az olasz újságíró úgy tudja, Tóth Alex megegyezett a Bournemouth-szal a személyes feltételekről, és az angol élvonalban szereplő klub 12 millió eurót (plusz bizonyos feltételek teljesülése mellett bónuszokat) utal át a zöld-fehéreknek az NB I legértékesebb játékosáért, ami átigazolási rekord lesz a magyar bajnokságban. Ezzel Lisztes Krisztián csúcsát döntheti meg, akit 2024-ben 6 millió euróért vásárolt meg az Eintracht Frankfurt a Ferencvárostól.

A Sky Sports hozzátette, Tóth Alex a következő két napban Angliába utazik, és átesik az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, és akkor hivatalossá válhat a transzfer.

BREAKING: Bournemouth have agreed a deal with Ferencváros for midfielder Alex Tóth 🍒



The 20-year-old is due into the UK over the next 48 hours to start his medical and formalise the move 👀 pic.twitter.com/Fba6y0u687 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 16, 2026

Szoboszlai és Kerkez vs. Tóth Alex?

Ha minden az értesüléseknek megfelelően alakul, akkor a Bournemouth hamarosan be is mutathatja új játékosát, Tóth Alexet. A Cseresznyéseknek így megint lesz magyar válogatott futballistájuk a tavaly nyáron Liverpoolba igazolt Kerkez Milos után, aki nem mellesleg Szoboszlai Dominikkel együtt a jövő héten akár össze is csaphatna a fiatal középpályással a pályán, mivel január 24-én a Vörösök éppen a Bournemouth vendégei lesznek a Premier League-ben.