Miért jegeli Tóth Alexet a Fradi? Úgy tudjuk, megvan az összeg és az új csapata

Az már régóta nem kérdés, hogy Varga Barnabás után Tóth Alex is távozik a Ferencvárostól. Csak azt nem lehetett tudni, hogy a váltásra mikor lesz, mert Kubatov Gábor klubelnök újévi köszöntőjében tudatta, hogy két magyar válogatott játékosukat eladják a zöld-fehérek. Varga azóta már két meccsen játszott is az AEK Athén színeiben, de Tóth a spanyolországi edzőtáborba is a Fradival tartott, még a német másodosztályban szereplő Holstein Kiel elleni 2-0-s vereség alkalmával jutott is neki egy félidő. A második, 1-0-ra elveszített felkészülési meccset, az SK Rapid ellenit viszont már csak a kispadról nézte végig, csütörtök délután, a Midtjylland ellen jelenleg is zajló mérkőzésen már a keretben sem szerepelt.

Tóth Alex hamarosan várhatóan a válogatotton kívül is piros mezt fog hordani Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

Megvan Tóth Alex új klubja?

Ez alapján egyre valószínűbb, hogy Tóth Alex már nem sokáig lesz a Ferencváros játékosa. Korábban ismert klubok sokaságának érdeklődéséről lehetett hallani, a Liverpool, a Newcastle, a Bayern München, a Juventus és az AS Roma neve is felmerült a pletykák között, de sokáig a Lazio tűnt a befutónak. Kedden derült ki, hogy kútba esett az üzlet, Olaszországban arról cikkeztek, hogy még a rómaiak sportigazgatója is Spanyolországba utazott Tóth miatt, de sikertelen volt a küldetés, mert a 20 éves középpályás a Premier League-be tart.

Sőt, sajtóhírek szerint nemsokára már a Bournemouth mezét öltheti magára, lapunk is így értesült. Már a Sky Sports is foglalkozott Tóth lehetséges átigazolásával, a brit portál azt írta, a Ferencváros elutasította a Bournemouth első, közel tízmillió euróról szóló ajánlatát. Az interneten azóta elterjedt, hogy az újabbra, tizenötmillióra már igent mondhat a Fradi, közel a megegyezés. A Global Football Network úgy tudja, a 9-szeres válogatott futballista öt évre írhat alá a Cseresznyésekhez.

A young Hungarian talent is close to joining AFC Bournemouth, as the Premier League club is set to agree a €15 million deal with Ferencváros.



Tóth Alex could sign a five-year contract worth €2 million per year plus bonuses, marking an important milestone in his career. pic.twitter.com/SVGCe7kFkd — Global Football Network (GFN) (@_GFN_0) January 14, 2026

A Ferencváros két értékes játékosa nélkül kezdi meg a tavaszi hadjáratot

A Sky Sports azt is megemlíti,

Robbie Keane-nek főhet a feje, két fontos játékosát is elveszít(het)i, miközben „a magyarszabály” miatt öt hazai labdarúgót a pályán kell tartania. Az biztos, hogy az ír vezetőedző nem erről álmodott: a legeredményesebb góllövője után a Ferencváros és az NB I legértékesebb futballistája, egy középpályás is elhagyja a gárdát, miközben a Fradi eddig csak egy védőt, Mariano Gómezt igazolta le, a csapatra pedig sűrű tavasz vár.

Az Európa-ligában a remek alapszakasz után a kieséses szakaszban is érdekeltek lesznek a zöld-fehérek, a bajnokságban pedig az éllovas Győri ETO-tól lemaradva, egypontos hátrányból várja a folytatást. Érdekesség, hogy éppen e két csapat csap össze egymással a tavaszi szezon első fordulójában, erre a mérkőzésre jövő vasárnap (január 25., 18.15) a Rába partján kerül sor.