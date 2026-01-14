tóth alexspanyolországLaziopremier league -fabianibournemouthferencváros

Rejtély Tóth Alex átigazolása körül, aki az olaszok szerint kedden véglegesen döntött

Az olasz sajtó sokáig biztosra vette, hogy Tóth Alex, a Ferencváros középpályása a Lazio együttesében folytatja a pályafutását. A La Repubblica ugyanakkor a mai számában arról ír, hogy a húszéves középpályás biztosan nem igazol a Lazio csapatába, a tárgyalások végleg kútba estek. A legfrissebb sajtóhírek szerint Tóth Alex a Premier League-be szerződik, a Bournemouth gárdájába.

2026. 01. 14.
Tóth Alex elköszönhet a Ferencváros csapatától, de hova szerződik? Fotó: Csudai Sándor
„A Lazio tegnap kénytelen volt elfogadni, hogy Tóth Alex nemet mondott: Fabiani sportigazgató Spanyolországba, Murciába repült, ahol a Ferencváros edzőtáborozik, de a találkozó nem hozott eredményt, a középpályás nem változtatott az elképzelésein, a Premier League-ben akar játszani” – írta ma a Lazioitalia, a La Repubblica értesülésére hivatkozva. A cikk címe: „A Lazio sportigazgatója, Fabiani Spanyolországba utazott Tóthért, de ez nem volt elegendő: a magyar játékos a Premier League-be tart.”

Tóth Alex a Lazio helyett a Premier League-ba vágyik. A Bournemouth lehet a befutó
Tóth Alex a Lazio helyett a Premier League-be vágyik. A Bournemouth lehet a befutó. Forrás: Lazioitaia

Tóth Alex: Lazio helyett Bournemouth?

A Lazioitalia megjegyzi, hogy a 2005-ös születésű Tóth Alex egy lépésre van a Bournemouth csapatától, amely „beelőzte” a Laziót. Semmit sem ért, hogy Aneglo Fabiani Spanyolországba, a Ferencváros edzőtáborának helyszínére utazott, hogy beszéljen a futballistával, Tóth Alex határozottan kinyilvánította a véleményét.

Ez a sztori annak fényében különösen érdekes, hogy Tóth Alex menedzsere, Papp Bence a napokban leszögezte, csak abban az esetben tárgyalnak bármelyik klubbal, ha a Ferencváros és az adott klub megegyezett egymással.

– Sem Alex, sem pedig én soha nem fogunk megegyezni semmilyen klubbal azelőtt, hogy a Ferencvárossal az adott klub ne jutott volna megegyezésre. Egyrészt azért, mert van egy etikett, egy kialakult útja, hogy a futball piacán ennek hogyan kell működnie, másrészt viszont leginkább azért, mert a klubot, a vezetőit, a szurkolóit Alex is és én is tiszteljük. Egészen addig, míg a két klub egyezségre nem jut, addig mi semmilyen szinten nem egyezkedünk, pláne nem állapodunk meg feltételekről – mondta Papp Bence az M1-nek.

A kérdés adja magát: a Lazio sportigazgatója miért Tóth Alexhez utazott Spanyolországba, és miért vele tárgyalt? A Lazioitalia cikke egyértelműen ezt állítja. Feltételezésünk szerint azonban inkább arról lehet szó, hogy Angelo Fabiani Hajnal Tamás sportigazgatóval tárgyalt, aki ott tartózkodik a Ferencváros edzőtáborában.

Az Origo arról írt, hogy a Bournemouth csak tavaly nyáron 215 millió eurót keresett azzal, hogy Kerkez Milost eladta a Liverpoolnak, Dango Ouattarát a Brentfordnak, Dean Huijsent a Real Madridnak, Illja Zabarnijt pedig a Paris Saint-Germainnek. Kerkez korábbi klubja a hírek szerint többet fizetne Tóth Alexért a Ferencvárosnak, mint a Lazio, és az sem meglepő, hogy a játékost a Premier League jobban vonzza, mint a Serie A. De hivatalos bejelentés egyelőre nincs.

A Sky Sports ma arról számolt be, hogy a Bournemouth első ajánlata Tóth Alexért nagyjából hétmillió fontot plusz bónuszokat, így összesen 8,6 millió fontot tartalmazott (9,3 millió euró). Ezt az ajánlatot a Ferencváros elutasította, de a kapcsolat nem szakadt meg a klubok között, újabb ajánlatra lehet számítani az angolok részéről – írja a Nemzeti Sport. 

