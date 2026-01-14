Rejtély Tóth Alex átigazolása körül, aki az olaszok szerint kedden véglegesen döntött

„A Lazio tegnap kénytelen volt elfogadni, hogy Tóth Alex nemet mondott: Fabiani sportigazgató Spanyolországba, Murciába repült, ahol a Ferencváros edzőtáborozik, de a találkozó nem hozott eredményt, a középpályás nem változtatott az elképzelésein, a Premier League-ben akar játszani” – írta ma a Lazioitalia, a La Repubblica értesülésére hivatkozva. A cikk címe: „A Lazio sportigazgatója, Fabiani Spanyolországba utazott Tóthért, de ez nem volt elegendő: a magyar játékos a Premier League-be tart.”

Tóth Alex a Lazio helyett a Premier League-be vágyik. A Bournemouth lehet a befutó. Forrás: Lazioitaia

Tóth Alex: Lazio helyett Bournemouth?

A Lazioitalia megjegyzi, hogy a 2005-ös születésű Tóth Alex egy lépésre van a Bournemouth csapatától, amely „beelőzte” a Laziót. Semmit sem ért, hogy Aneglo Fabiani Spanyolországba, a Ferencváros edzőtáborának helyszínére utazott, hogy beszéljen a futballistával, Tóth Alex határozottan kinyilvánította a véleményét.

Ez a sztori annak fényében különösen érdekes, hogy Tóth Alex menedzsere, Papp Bence a napokban leszögezte, csak abban az esetben tárgyalnak bármelyik klubbal, ha a Ferencváros és az adott klub megegyezett egymással.