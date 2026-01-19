A pofon után a Barcelona kapitánya durván megvádolta a bírót, Flick is kiállt mellette

Bajnokit az október 26-i El Clásico, tétmérkőzést pedig november 25. után vesztett ismét a Barcelona, amelynek előnye a Real Sociedad otthonában elszenvedett vereség után csupán egy pont maradt a Real Madrid előtt a spanyol bajnokság tabelláján. Hansi Flick vezetőedző együttese Marcus Rashford gólja mellett három érvénytelenített találatig és több kapufáig is eljutott San Sebastiánban, ahol egy hajrábeli kiállítás miatt emberhátrányban fejezték be a mérkőzést a hazaiak. A friss Spanyol Szuperkupa-győztes Barcát a Real Madridtól eltérően a Real Sociedad csapata díszsorfallal köszöntötte, a találkozó után azonban Frenkie de Jong megjegyzései kerültek a középpontba Jesús Gil Manzano játékvezetőről.

Hansi Flick kiállt Frenkie de Jong mellett, a Barcelona veresége után Jesús Gil Manzano játékvezetőről beszéltek. Fotó: AFP/Ander Gillenea

A Barcelona veresége után a bíró került a fókuszba

Az ellenfél kapusát dicsérő és a saját csapata helyzetkihasználását kritizáló holland középpályás többek között egy elmaradt tizenegyes miatt is próbált reklamálni a bírónál, de mást is számonkért: – Úgy tűnik, ezzel a játékvezetővel nem lehet beszélni, pedig én vagyok a csapatkapitány, úgyhogy nem értem, miért. Olyan arccal néz rám, mintha azt mondaná: »jobb vagyok nálad«, és ez frusztráló. Nem szabadna így viselkednie. A mérkőzés végén azt mondtam a bírónak, hogy nézze meg az időt, és hosszabbítson többet, de nem tette.

Hiába húzták az időt, ő előre eldöntötte, hogy a betervezett kilencperces ráadás végén lefújja a találkozót, ez őrület!

Ezt meg is jegyeztem neki, és ezért adott egy sárga lapot nekem. Vele tényleg nem lehet beszélni… – mondta De Jong.

Frenkie de Jong után Hansi Flick is a játékvezető ellen szólt

A sajtótájékoztatón Hansi Flicket is megkérdezték a történtekről, a német szakember pedig kiállt játékosa mellett: – Frenkie jól mondta, teljesen egyetértek vele, de ennél több időt nem is akarok vesztegetni erre a játékvezetőre – zárta rövidre a katalánok vezetőedzője, aki szerint csapata a vereség ellenére remekül játszott.

A Barcelona szerdán a Slavia Praha vendége lesz a Bajnokok Ligája alapszakaszában, majd vasárnap az Oviedót fogadja a bajnokságban.