A pofon után a Barcelona kapitánya durván megvádolta a bírót, Flick is kiállt mellette

Bajnokit az október 26-i El Clásico, tétmérkőzést pedig november 25. után vesztett ismét a Barcelona, amelynek előnye a Real Sociedad otthonában elszenvedett vereség után csupán egy pont maradt a Real Madrid előtt a spanyol bajnokság tabelláján. Hansi Flick vezetőedző együttese Marcus Rashford gólja mellett három érvénytelenített találatig és több kapufáig is eljutott San Sebastiánban, ahol egy hajrábeli kiállítás miatt emberhátrányban fejezték be a mérkőzést a hazaiak. A friss Spanyol Szuperkupa-győztes Barcát a Real Madridtól eltérően a Real Sociedad csapata díszsorfallal köszöntötte, a találkozó után azonban Frenkie de Jong megjegyzései kerültek a középpontba Jesús Gil Manzano játékvezetőről.
A Barcelona veresége után a bíró került a fókuszba
Az ellenfél kapusát dicsérő és a saját csapata helyzetkihasználását kritizáló holland középpályás többek között egy elmaradt tizenegyes miatt is próbált reklamálni a bírónál, de mást is számonkért: – Úgy tűnik, ezzel a játékvezetővel nem lehet beszélni, pedig én vagyok a csapatkapitány, úgyhogy nem értem, miért. Olyan arccal néz rám, mintha azt mondaná: »jobb vagyok nálad«, és ez frusztráló. Nem szabadna így viselkednie. A mérkőzés végén azt mondtam a bírónak, hogy nézze meg az időt, és hosszabbítson többet, de nem tette.
Hiába húzták az időt, ő előre eldöntötte, hogy a betervezett kilencperces ráadás végén lefújja a találkozót, ez őrület!
Ezt meg is jegyeztem neki, és ezért adott egy sárga lapot nekem. Vele tényleg nem lehet beszélni… – mondta De Jong.
Frenkie de Jong után Hansi Flick is a játékvezető ellen szólt
A sajtótájékoztatón Hansi Flicket is megkérdezték a történtekről, a német szakember pedig kiállt játékosa mellett: – Frenkie jól mondta, teljesen egyetértek vele, de ennél több időt nem is akarok vesztegetni erre a játékvezetőre – zárta rövidre a katalánok vezetőedzője, aki szerint csapata a vereség ellenére remekül játszott.
A Barcelona szerdán a Slavia Praha vendége lesz a Bajnokok Ligája alapszakaszában, majd vasárnap az Oviedót fogadja a bajnokságban.
La Liga, 20. forduló:
péntek:
- Espanyol–Girona 0-2 (0-1)
szombat:
- Real Madrid–Levante 2-0 (0-0)
- Real Mallorca–Athletic Bilbao 3-2 (2-2)
- Osasuna–Oviedo 3-2 (1-1)
- Real Betis–Villarreal 2-0 (0-0)
vasárnap:
- Real Sociedad–FC Barcelona 2-1 (1-0)
- Celta Vigo–Rayo Vallecano 3-0 (1-0)
- Atlético Madrid–Alavés 1-0 (0-0)
- Getafe–Valencia 0-1 (0-0)
hétfő:
- Elche–Sevilla 21.00
A tabella állása ide kattintva nézhető meg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!