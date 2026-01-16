Flick beérte Guardiola Barcelonáját, majd választ adott a nagy kérdésre

A Barcelona több kulcsjátékosát is pihentette a Racing Santander elleni Király-kupa-mérkőzésen, s bár Ferran Torres góljával megszerezte a vezetést, a másodosztály éllovasa többször egyenlíthetett volna. A végén Lamine Yamal találata eldöntötte a fontos kérdéseket, 2-0-s győzelmükkel a katalánok továbbjutottak a negyeddöntőbe, amelyet február elején rendeznek – az ellenfél az Alavés, az Athletic Bilbao, az Atlético Madrid, a Real Betis, a Real Sociedad, a Valencia vagy az Albacete lesz, ennek kilétére a hétfői sorsoláson derül fény.

Lamine Yamal gólja biztosította be a Barcelona sikerét. Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP

Hansi Flick örülhet a Barcelona sikersorozatának

A siker és a továbbjutás mellett volt még minek örülni, a Barca ugyanis minden sorozatot figyelembe véve az egymás utáni 11. győzelmét aratta . Erre korábban csupán négyszer volt példa a gránátvörös-kékeknél: Luis Enrique (2014–2015), Pep Guardiola (2008–2009), Franz Platko (1955–1956), valamint 1925 és 1927 között Ralph Kirby, Richard Dombi és Roma Forns csapata jutott el pontosan 11 diadalig. A klubrekordot Frank Rijkaard 2005–2006-os együttese tartja, amely a bajnoki címet, Bajnokok Ligája-sikert és spanyol Szuperkupa-győzelmet hozó idényben sorozatban 18 összecsapást húzott be – Hansi Flicknek ennek beállításához még hétszer kell győzelemre vezetnie fiait.

– A végén a 2-0-s győzelem, ami számít. A legjobban az ellenfelünk bátorságát csodáltam, nem volt veszítenivalójuk, végül azonban mi vagyunk ott a következő körben, és ez a legfontosabb.

Remek volt az atmoszféra, remélem, hogy a Racing feljut az élvonalba

– mondta Flick, majd a német szakember megindokolta azt is, hogy miért a bajnokságban is kezdő kapus, Joan García állt Wojciech Szczesny vagy Marc-André ter Stegen helyett a kapuban. – Azért játszott, mert így döntöttünk. Meglátjuk, mi lesz a következő néhány mérkőzése, semmi sincs kőbe vésve. Lehet, hogy minden mérkőzésen ő fog védeni, de lehet, hogy fáradt lesz. Megfelelően kell menedzselni.

A Barcelona legközelebb vasárnap, a Real Sociead otthonában lép pályára és írhatja tovább győzelmi sorozatát.