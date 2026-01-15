Raphinha: Ha nincs Hansi Flick, már rég nem a Barca játékosa lennék

Amíg a 2025-ös nyári átigazolási szezonban a La Ligában ezüstérmes Real Madrid elképesztő bevásárlást tartott, addig a bajnoki címet megszerző Barcelonánál az állandóságra törekedtek, és a legfontosabb bejelentéseik a szerződéshosszabbításokról szóltak. Kezdetként a vezetőedző, Hansi Flick írt alá 2027-ig, majd a Premier League-be és a szaúdi ligába is csábított Raphinha is elkötelezte magát a klubhoz, utóbbi 2028 nyaráig marad. Ekkor ki gondolta volna, hogy a két aláírásnak nagyon komoly kapcsolata van egymással, hiszen előbbi nélkül a brazil klasszis távozott volna.

Amióta Hansi Flick a Barcelona mestere, egyre többször láthatjuk a meccseken Raphinha jellegzetes gólörömét Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Hansi Flick találta meg Raphinha igazi helyét a Barcelonában

Amikor a brazil 2022 júliusában 45 millió eurós vételárért cserébe megérkezett a Leeds Unitedtől, onnantól kezdve ugyan az esetek többségében minőségi teljesítményt nyújtott, ám a játéka abszolút nem volt kiegyensúlyozott. A BBC összeállítása alapján Raphinha első két szezonjának nagy részében sokszor váltogatta a posztját, nem egyszer pedig a kispadra szorult:

76 meccs

53 alkalommal lépett pályára

42-szer volt kezdő

11 alkalommal pedig csere.

– Emiatt hatalmas önbizalomhiánnyal küzdöttem. Van egy rossz szokásom, nagyon kritikus vagyok magammal. Mivel nem úgy ment a játék, ahogy azt szerettem volna, elgondolkodtam a távozásomon is – mondta a BBC-nek Raphinha az első barcelonai időszakáról.

Aztán 2024-ben megérkezett a klubhoz a Barcelona legendája, Xavi helyére Hansi Flick, és innentől kezdve a brazilt mintha kicserélték volna. A német szakember megtalálta a támadósorban a brazil helyét, akinek góljainak és gólpasszainak száma jelentősen megnőtt.

Hansi Flick legnagyobb eredményének a bajnoki cím mellett Raphinha szárnyalását tartják a barcelonai szurkolók Fotó: José Breton / NurPhoto/AFP

Raphinha a javulását Flick belé vetett hitének tulajdonította

A klasszis támadó nem titkolja, ha Hansi Flick nem jött volna a klubhoz, elhagyta volna a Barcát.

Ő mindent megváltoztatott. Azt mondta, hogy fontos része leszek a csapatnak. Erre volt szükségem, önbizalomra

– árulta el Raphinha, akinek a statisztikai adatai is alátámasztják, hogy egyszerűen megújult Flick keze alatt a 29 éves játékos.

Xavi irányítása alatt 87 alkalommal lépett pályára, 20 gólt szerzett és 23 gólpasszt adott,

Flick irányítása alatt 74 mérkőzésen lépett pályára, 45 gól és 26 gólpassz fűződik eddig a nevéhez.

Csak a jelenlegi idényben 17 meccsen lőtt 11 gólt és adott 4 gólpasszt. A Barcelona mestere hihetetlennek nevezte Raphinha mentalitását a pályán és az öltözőben. Úgy véli olyan dinamika van benne, ami az egész csapatra hatással van. Ha ki is hagyja az első helyzetét – mint tette azt a vasárnapi, Real elleni Szuperkupa döntőben –, akkor még jobban hajt és ez önbizalmat ad a csapatnak.

– Rapha nagyon intenzív a pályán, és erre van a legjobban szükségünk – jelentette ki Hansi Flick.