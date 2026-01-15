Elaltatta magát az FC Barcelona, a címvédő nyolcaddöntője őrült végjátékot hozott

A Real Madrid csúfos kiesése után az FC Barcelona is idegenben lépett pályára a Király-kupa nyolcaddöntőjében, szintén másodosztályú csapathoz látogatott. Amíg a királyiak a megkapaszkodásért teperő Albacete ellenében elbuktak, a La Liga bajnokára az éllovas várt. Érdekesség, hogy megint csúszott a kezdés. Az előző körben a mobillelátó átvizsgálása, ezúttal az egyik beléptetőkapu meghibásodása miatt indult útjára késéssel a labda.

Hansi Flick és az FC Barcelona késve kezdett Santanderben Fotó: Enric Fontcuberta / MTI/EPA/EFE

Visszafogott kezdés

A friss Szuperkupa-győztes FC Barcelona nem akart a madridiak sorsára jutni, erős csapatot állított össze Hansi Flick a telt házas, 22 ezer szurkoló által megtöltött Estadio el Sardineróban rendezett mérkőzésre. A Garcia – Kounde, Cubarsí, Martin, Balde – Bernal, Casado, Olmo – Yamal, Rashford, Torres tizenegynek szavazott bizalmat a német edző, akit a nyilvánosan magasztaló brazil sztár Raphinha, valamint Pedri, Lewandowski és Fermín is a kispadon kezdett, s remélhette, nem lesz szükség a szolgálataira. Az első félidőben látottak után azonban indulhattak bemelegíteni, mert a 82%-os labdabirtoklás nem járt gólveszéllyel.