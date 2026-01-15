FC BarcelonaRacing SantanderSpanyol Kupa

Elaltatta magát az FC Barcelona, a címvédő nyolcaddöntője őrült végjátékot hozott

Az FC Barcelona 2-0-s győzelmet aratott Santanderben, és bejutott a labdarúgó spanyol Király-kupa legjobb 8 csapata közé. A katalánok hatalmas mezőnyfölényben játszottak néhány sztárjátékosukat pihentetve. Ferrán Torres a második félidő derekán megszerezte a vezetést a címvédőnek, ám a másodosztály éllovasa többször egyenlíthetett volna. A végén Lamine Yamal zárta le a mérkőzést. Az FC Barcelona minden sorozatban versenyben van.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 15. 23:28
FC Barcelona , 2025. április 30. Ferran Torres, a Barcelona játékosa, miután berúgta csapata második, egyenlítő gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, FC Barcelona-Internazionale mérkőzésén Barcelonában 2025. április 30-án. MTI/EPA/EFE/Alb
Ferrán Torres és az FC Barcelona sokáig nem tudott a kapuba találni Fotó: Alberto Estevez Forrás: MTI/EPA/EFE
A Real Madrid csúfos kiesése után az FC Barcelona is idegenben lépett pályára a Király-kupa nyolcaddöntőjében, szintén másodosztályú csapathoz látogatott. Amíg a királyiak a megkapaszkodásért teperő Albacete ellenében elbuktak, a La Liga bajnokára az éllovas várt. Érdekesség, hogy megint csúszott a kezdés. Az előző körben a mobillelátó átvizsgálása, ezúttal az egyik beléptetőkapu meghibásodása miatt indult útjára késéssel a labda.

FC Barcelona
Hansi Flick és az FC Barcelona késve kezdett Santanderben Fotó: Enric Fontcuberta / MTI/EPA/EFE

Visszafogott kezdés

A friss Szuperkupa-győztes FC Barcelona nem akart a madridiak sorsára jutni, erős csapatot állított össze Hansi Flick a telt házas, 22 ezer szurkoló által megtöltött Estadio el Sardineróban rendezett mérkőzésre. A Garcia – Kounde, Cubarsí, Martin, Balde – Bernal, Casado, Olmo – Yamal, Rashford, Torres tizenegynek szavazott bizalmat a német edző, akit a nyilvánosan magasztaló brazil sztár Raphinha, valamint Pedri, Lewandowski és Fermín is a kispadon kezdett, s remélhette, nem lesz szükség a szolgálataira. Az első félidőben látottak után azonban indulhattak bemelegíteni, mert a 82%-os labdabirtoklás nem járt gólveszéllyel. 

Öt kísérletből egyszer találta el a kaput a katalán gárda, a házigazda kettőből kétszer. 

Felpörgött az FC Barcelona

Kivárt a cserékkel Hansi Flick, Rashford ballábas lövésénél így is közel járt a vezetés megszerzéséhez a csapata. Ezkieta kapus hatalmas bravúrral, ujjheggyel kipiszkálta a bal felső sarok felé zúgó labdát. A mérkőzés előtt díszsorfalat álló santanderiek szervezetten védekeztek, Yamal és Rashford cseleire is felkészültek, s ha kellett, méterekről becsúszva tisztáztak. Direkt szögletből azonban kis híján meglepte a másodosztályú együttest a Barca, Yamal egyből kapura csavart, nagy nehézségek árán és szerencsével, a léc segítségével ezt még megúszta Ezkieta.

 A 66. percben aztán megtört a jég: a pár perce beküldött Fermín parádés kiugratásával Ferrán Torres kilépett, s a kapust is kicselezve gurított a kapuba (0-1). 

A szezonbeli 15 Barca-gólját szerző spanyol csatár a gólöröm után egyből pihenőt kapott, beállt a Raphinha, Pedri, Lewandowski trió. 

Őrült végjáték

A 77. percben mégis a Racing Santander szerzett gólt, igaz egyértelműen lesről indulva talált be Manex Lozano, így nem adták meg. A túloldalon Fermín lövését és Lewandowski ismétlését is kifogta Ezkieta. Nyílt maradt a mérkőzés, a hajrára Casado helyet Eric Garcia állt be, azaz középpályás helyett még egy védőt vetett be az FC Barcelona. A 87. percben ismét lesről talált be a pályaválasztó. 

Az ötperces ráadásban óriási ziccert hibázott el a Racing: Lozano egyedül vezette Joan Garciára a labdát, de telibe lőtte a kapust. A teljesen üresen mellette érkező, passzt váró csapattársa, Andres Martin majdnem megverte a 18 éves csatárt. 

Az ellenakciót sakk-mattra játszó katalánok büntettek, Raphinha keresztpasszából Lamine Yamal állította be a végeredményt a kapu torkából. Az FC Barcelona 2-0-s, viszont izzadságszagú győzelmet aratott Santanderben, és bejutott a spanyol Király-kupa legjobb 8 csapata közé. 

