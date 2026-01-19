fradiSaldanhavarga barnabáspesicsAdama Traorégól

Kiürült a Fradi csatársora, fél év alatt nyolcvan gól távozott – ki menti meg a zöld-fehéreket?

Ha összehasonlítjuk azt, hogy az előző szezon végén és most ki rohamozza a Ferencváros csapatában az ellenfelek kapuját, akkor rájöhetünk arra, teljesen kicserélődött a csatársor az Üllői úton. A Fradi négy olyan támadót engedett el – illetve Alekszandar Pesics esetében készül elengedni –, akik együtt nem kevesebb mint nyolcvan gólt rámoltak be az ellenfelek hálójába. A gond csak az, hogy a helyükre lépők nagyon messze vannak ettől a teljesítménytől, nem véletlen, hogy a szurkolók igencsak aggódnak a hazai és nemzetközi megméretésektől.

Molnár László
2026. 01. 19. 5:25
Varga Barnabás szinte pótolhatatlan a Fradi számára
Varga Barnabás szinte pótolhatatlan a Fradi számára Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám
A zöld-fehérek az előző bajnoki szezonban elsősorban a csatáraik remeklésének köszönhetően, igaz, nagy hajrá után, de ismét megvédték az elsőségüket, ráadásul az a négy támadó, aki a legtöbbször lépett pályára, remek variálási lehetőséget biztosított Robbie Keane számára. Ugyanis a Fradi átállt a kétcsatáros játékra, így az ellenfelek akkor sem sóhajthattak fel kissé megnyugodva, ha valamelyikük éppen nem állt az ír vezetőedző rendelkezésére. Május végén minden szépnek tűnt, senki sem gondolta volna, hogy 2026 elejére egyrészt a négy támadó közül három már eligazol, míg a negyedik szinte nem is csapattag, ugyanis még a spanyol edzőtáborba sem vitte el őt a csapat. Ha ő is távozik – a török másodosztályú bajnokságot vezető Amedspor mindent megtesz a megszerzéséért –, akkor összesen nyolcvan gól hagyja el a Ferencvárost. Joggal tehetjük fel a kérdést – főleg azok után, hogy idén egyik jelenlegi Fradi-csatár sem talált be a három edzőmeccsen –, vajon az értük kapott 10-11 millió euró vajon helyettesíthet-e nyolcvan gólt…

A Fradi brazil centere, Saldanha megszolgálta az árát
A Fradi brazil centere, Saldanha megszolgálta az árát. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt 

A Fradi brazil csatára távozott először

Nézzük, hogy kikről is írtunk, ki az a négy csatár, akinek a hiánya bizony okozhat kellemetlen perceket a zöld-fehéreknek. Elsőként vegyük a brazil Saldanhát, akit a szerb Partizántól vett meg a Fradi még 2024 szeptemberében, az akkori átigazolási rekordért. A dél-amerikai a szerb bajnokság társgólkirályaként érkezett az Üllői útra, és 16 góljával nem is okozott csalódást.

Aztán a Ferencváros 2025. július 11-én bejelentette, hogy távozik Matheus Saldanha, aki az Egyesült Arab Emirátusokban szereplő al-Waszlnál folytatta a pályafutását. A Transtfermarkt szerint az arab klub ötmillió eurót fizetett a brazil csatárért.

Saldanha statisztikája 2024/25

  • NB I: 22 meccs 10 gól 3 gólpassz
  • Magyar Kupa: 6 meccs 3 gól
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 2 meccs 2 gól
  • Európa-liga selejtező: 2 meccs
  • Európa-liga alapszakasz: 10 meccs 1 gól
  • Összesen: 42 meccs, 16 gól, 3 gólpassz
     

Noha a legszebb El-találatok egyikét szerezte, mégsem marasztalták

A következő támadó, aki a nyáron elhagyta a Ferencvárost a mali válogatott Adama Traoré volt, aki egy komoly sérülést követően vált perememberré a zöld-fehéreknél. Pedig a remekül cselező, szélvészgyors csatár a szurkolók egyik nagy kedvence volt. Ráadásul komoly elismerésben részesült Traoré, miután az UEFA beválasztotta a 2024/25-ös Európa-liga-idény tíz legszebb gólja közé a holland AZ Alkmaar csapatának lőtt találatát. 

A mali támadó még januárban a megújított El-alapszakasz 8. fordulójában talált be a hollandok ellen a 4-3-ra megnyert hazai találkozón – ezzel a sikerrel jutott tovább a Fradi a tavaszi folytatásra.

Mindenesetre ő sem maradt itt a 2025/26-os idényre, ugyanis tavaly augusztus 15-én a Transfermarkt adatai szerint a Fradi – noha 2022-ben kétmillió euróért vette –, összesen 600 ezerért adta el a török Genclerbirliginek. Pedig őt is hívták különböző arab klubok, ahova végül elkerült, ugyanis a szaúdi ligában játszó al-Ula másfél millió euróért kölcsön vette őt a török klubtól.

Adama Traoré statisztikája 2024/25

NB I: 26 meccs 3 gól 1 gólpassz

Magyar Kupa: 3 meccs 1 gólpassz

Bajnokok Ligája-selejtező: 4 meccs 3 gól 1 gólpassz

Európa-liga selejtező: 2 meccs

Európa-liga alapszakasz: 10 meccs 2 gól 1 gólpassz

Összesen: 45 meccs, 8 gól, 4 gólpassz

Adama Traoré augusztusban távozott a Ferencvárostól
Adama Traoré augusztusban távozott a Ferencvárostól. Fotó: Fradi.hu

A legfontosabb gólok szerzője, mégsem tartóztatják a szerbet

Amikor az előző bajnoki kiírásban tavasszal – talán kényszerűségből – hosszú időszak eltelte után ismét lehetőséget kapott Alekszandar Pesics, a 33 éves szerb igencsak meghálálta Robbie Keane bizalmát. Elkezdte ontani a gólokat – ő volt ezekben a hónapokban a legeredményesebb támadója a Fradinak –, és sokan azt vallották, a Fradi nagy részben neki köszönheti az újabb, 36. bajnoki aranyérmét.

Aztán ősszel megsérült a Noah elleni BL-selejtezőn – előtte azért 50 másodperc alatt betalált az örményeknek –, ám visszatért, és mint a legfontosabb találatok szerzője a bajnokságban a Paks ellen, míg az első Európa-liga-alapszakaszbeli meccsen, a cseh Plzen ellen a találkozó 94. percében megvillant, amivel sokadszor bizonyította, nagyon értékes játékosa a Ferencvárosnak. 

Ám pár sikertelen meccs, és Pesics megint a kispadon találta magát, és innen ezúttal nem volt visszatérés. Már a téli, spanyolországi edzőtáborba sem vitte el a Fradi, ő pedig – noha még papíron június 30-ig a csapat játékosa – rövidesen elhagyja a zöld-fehéreket. A török másodosztályú bajnokságot vezető Amedspor mindent megtesz a megszerzéséért, és vélhetően rövidesen sor kerül majd a szerb támadó távozásának bejelentésére.

Pesics nem törődött a szurkolói kommentekkel, a Fradi szerb csatára már az 50. másodpercben betalált
Fotó: Polyák Attila

Pesics statisztikája 2024/25

  • NB I: 21 meccsen 9 gól és 1 gólpassz – 928 játékperc
  • Magyar Kupa: 4 meccsen 2 gól és 1 gólpassz – 268 játékperc
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 4 meccsen 1 gólpassz – 237 játékperc
  • Európa-liga selejtező: 2 meccs – 115 játékperc 
  • Európa-liga csoportmeccsek: 3 meccs – 42 játékperc
  • összesen: 34 meccsen 11 gól és 3 gólpassz – 1590 játékperc

Pesics statisztikája 2025/26

  • NB I: 10 meccs, 1 gól
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 4 meccs 1 gól
  • Európa-liga-csoportmeccsek: 1 meccs 1 gól
  • Magyar Kupa: 1 meccs, 1 gól
  • összesen: 16 meccs, 4 gól

Nincs Varga Barnabás, nincsenek gólok

A szurkolók a cikkben szereplő négy támadó közül Varga Barnabás távozását sajnálják a legjobban. Az elmúlt hét keddje óta a 31 éves csatár az AEK Athén játékosa, azaz a Fradi majd ötmillió euróért cserébe elbúcsúzott legjobb góllövőjétől. Varga Barnabás egészen elképesztő szezonokat produkált a Fradiban, hiszen az előző idényben 21, míg a mostani kiírás őszi időszakában 20 góllal vette ki a részét a Ferencváros sikereiből.

Varga Barnabás statisztikája 

2024/25

NB I: 29 meccs, 12 gól, 2 gólpassz

Magyar Kupa: 5 meccs, 2 gól, 2 gólpassz

Európa-liga selejtező: 2 meccs, 1 gól

Európa-liga alapszakasz: 8 meccs, 6 gól, 1 gólpassz

Összesen: 44 meccs, 21 gól, 5 gólpassz

2025/26

NB I: 17 meccs, 10 gól, 4 gólpassz

Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 6 gól, 1 gólpassz

Európa-liga alapszakasz: 6 meccs, 4 gól

Összesen: 29 meccs, 20 gól, 5 gólpassz

Igazolna a Fradi, pénze is van rá

Nyilvánvaló, és ezt a Fradi vezetői is pontosan tudják, a gólerős támadókat valahogy pótolniuk kell. Elsősorban egy centerre lenne szükségük, aki képes lenne végre a kapuba találni. Ugyanis jelenleg három támadója van a Fradinak, akik közül Lenny Joseph összesen 12, Gruber Zsombor 11, míg a nyár végén érkező Bamidele Yusuf hat gólt szerzett az elmúlt másfél idényben a zöld-fehérek játékosaként.

Azonban egy eddig nem tapasztalt nehézséggel kerültek szembe, amiről Kubatov Gábor számolt be közösségi oldalán. Az FTC elnöke elárulta, ugyan a Varga Barnabásért kapott ötmillió eurót – napi árfolyamon 1 924 575 000 forintot – áldoztak volna új játékosokra, ám a kiszemeltek jelenlegi klubjai nem hajlandók elengedni a játékosokat.

A sajtóhírek szerint az FTC kívánságlistáján a következők szerepelnek:

  • Miljan Krpic és Vitális Milán az ETO-tól,
  • Lukács Dániel a Puskás Akadémiától,
  • Bárány Donát és Szűcs Tamás a DVSC-től,
  • továbbá a diósgyőri Elton Acolatse.

– Szerettük volna visszaforgatni a pénzünket a magyar futballba. Négy magyar játékosért a hazai viszonyok között rekordmagas, közel ötmillió eurós (azaz kétmilliárd forintos) vételi ajánlatot tettünk. A komoly szándékunk ellenére sem ad el nekünk játékost egyetlen magyar csapat sem. Isten hozott benneteket a magyar futball valóságában – fogalmazott a Fradi elnöke.

A fentiek közül Vitális a rövidesen távozó Tóth Alex helyére érkezett volna – győri csapattársa a védelmet erősítené –, míg a másik három játékost Varga pótlására szerette volna leigazolni a Ferencváros. Tegyük hozzá gyorsan, közülük csak a debreceni Bárány tipikus center, míg Lukács és Acolatse inkább szélső vagy szélről induló ék. Egy másik kiszemelt, a szlovén Celje középcsatára, Franko Kovacevic több mint valószínű, hogy az Üllői útra költözik, ugyanis a legfrissebb hírek szerint már Budapestre érkezett orvosi vizsgálatra az egyszeres horvát válogatott, akiért 3 millió eurót fizethet a Fradi.

