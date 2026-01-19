Kiürült a Fradi csatársora, fél év alatt nyolcvan gól távozott – ki menti meg a zöld-fehéreket?

A zöld-fehérek az előző bajnoki szezonban elsősorban a csatáraik remeklésének köszönhetően, igaz, nagy hajrá után, de ismét megvédték az elsőségüket, ráadásul az a négy támadó, aki a legtöbbször lépett pályára, remek variálási lehetőséget biztosított Robbie Keane számára. Ugyanis a Fradi átállt a kétcsatáros játékra, így az ellenfelek akkor sem sóhajthattak fel kissé megnyugodva, ha valamelyikük éppen nem állt az ír vezetőedző rendelkezésére. Május végén minden szépnek tűnt, senki sem gondolta volna, hogy 2026 elejére egyrészt a négy támadó közül három már eligazol, míg a negyedik szinte nem is csapattag, ugyanis még a spanyol edzőtáborba sem vitte el őt a csapat. Ha ő is távozik – a török másodosztályú bajnokságot vezető Amedspor mindent megtesz a megszerzéséért –, akkor összesen nyolcvan gól hagyja el a Ferencvárost. Joggal tehetjük fel a kérdést – főleg azok után, hogy idén egyik jelenlegi Fradi-csatár sem talált be a három edzőmeccsen –, vajon az értük kapott 10-11 millió euró vajon helyettesíthet-e nyolcvan gólt…

A Fradi brazil centere, Saldanha megszolgálta az árát. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

A Fradi brazil csatára távozott először

Nézzük, hogy kikről is írtunk, ki az a négy csatár, akinek a hiánya bizony okozhat kellemetlen perceket a zöld-fehéreknek. Elsőként vegyük a brazil Saldanhát, akit a szerb Partizántól vett meg a Fradi még 2024 szeptemberében, az akkori átigazolási rekordért. A dél-amerikai a szerb bajnokság társgólkirályaként érkezett az Üllői útra, és 16 góljával nem is okozott csalódást.

Aztán a Ferencváros 2025. július 11-én bejelentette, hogy távozik Matheus Saldanha, aki az Egyesült Arab Emirátusokban szereplő al-Waszlnál folytatta a pályafutását. A Transtfermarkt szerint az arab klub ötmillió eurót fizetett a brazil csatárért.

Saldanha statisztikája 2024/25

NB I: 22 meccs 10 gól 3 gólpassz

Magyar Kupa: 6 meccs 3 gól

Bajnokok Ligája-selejtező: 2 meccs 2 gól

Európa-liga selejtező: 2 meccs

Európa-liga alapszakasz: 10 meccs 1 gól

Összesen: 42 meccs, 16 gól, 3 gólpassz



Noha a legszebb El-találatok egyikét szerezte, mégsem marasztalták

A következő támadó, aki a nyáron elhagyta a Ferencvárost a mali válogatott Adama Traoré volt, aki egy komoly sérülést követően vált perememberré a zöld-fehéreknél. Pedig a remekül cselező, szélvészgyors csatár a szurkolók egyik nagy kedvence volt. Ráadásul komoly elismerésben részesült Traoré, miután az UEFA beválasztotta a 2024/25-ös Európa-liga-idény tíz legszebb gólja közé a holland AZ Alkmaar csapatának lőtt találatát.