A topligás csapatok kiesésénél is van meglepőbb a BL-tabelláján az utolsó kör előtt

A Bajnokok Ligája nyolcfordulós alapszakaszából az első nyolc helyezett rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a tizenhat közé jutásért, az utolsó tizenkét együttes pedig kiesik. Utóbbiak közé egy-egy spanyol és német csapat már biztosan beletartozik, hiszen a cseh Slavia Praha és a kazah Kajrat Almati mellett a Villarreal és az Eintracht Frankfurt sem juthat már tovább. Nem lesz kieső ellenben az öt angol csapat, amely egyaránt a BL-tabella első nyolc helyének valamelyikén áll, így az utolsó, jövő szerdai fordulóban a hibátlanul éllovas Arsenal után a Liverpool, a Tottenham, a Newcastle és a Chelsea is biztosíthatja helyét a legjobb tizenhat között.
Bár a Newcastle a negyedik kalapból érkezve a hetedik helyen áll és biztos továbbjutó, angolként ez kevésbé váratlan, mint az alapszakasz eddigi legnagyobb meglepetését okozó Qarabag teljesítménye: a BL-selejtező utolsó körében az FTC-t búcsúztató azeri együttes a 18. helyen áll, és egy liverpooli vereség esetén is jó eséllyel továbbjut.
Az első kalapból érkezett együttesek közül a már biztos nyolcaddöntős Bayern mellett a Liverpool, a címvédő PSG, a Real Madrid, a Manchester City, az Inter, a Chelsea és a Barcelona is garantálta a helyét az egyenes kieséses szakaszban, de a Dortmund is alighanem megéli a tavaszt. Az imént említett csapatok és az Arsenal mellett a Tottenham, a Newcastle, a Sporting, az Atlético Madrid, az Atalanta és a Juventus helye biztos a tavaszi folytatásban.
A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
A BL-tabella állása az alapszakasz utolsó fordulója előtt
- Arsenal 7 7 - - 20-2 21 pont
- Bayern München 7 6 - 1 20-7 18
- Real Madrid 7 5 - 2 19-8 15
- Liverpool 7 5 - 2 14-8 15
- Tottenham Hotspur 7 4 2 1 15-7 14
- Paris Saint-Germain 7 4 1 2 20-10 13
- Newcastle United 7 4 1 2 16-6 13
- Chelsea 7 4 1 2 14-8 13
- FC Barcelona 7 4 1 2 18-13 13
- Sporting Lisboa 7 4 1 2 14-9 13
- Manchester City 7 4 1 2 13-9 13
- Atlético Madrid 7 4 1 2 16-13 13
- Atalanta 7 4 1 2 10-9 13
- Internazionale 7 4 - 3 13-7 12
- Juventus 7 3 3 1 14-10 12
- Borussia Dortmund 7 3 2 2 19-15 11
- Galatasaray 7 3 1 3 9-9 10
- Qarabag 7 3 1 3 13-15 10
- Olympique Marseille 7 3 - 4 11-11 9
- Bayer Leverkusen 7 2 3 2 10-14 9
- AS Monaco 7 2 3 2 8-14 9
- PSV Eindhoven 7 2 2 3 15-14 8
- Athletic Bilbao 7 2 2 3 7-11 8
- Olimpiakosz 7 2 2 3 8-13 8
- SSC Napoli 7 2 2 3 7-12 8
- FC Köbenhavn 7 2 2 3 11-17 8
- Club Brugge 7 2 1 4 12-17 7
- Bodö/Glimt 7 1 3 3 12-14 6
- Benfica 7 2 - 5 6-10 6
- Pafosz 7 1 3 3 4-10 6
- Union Saint-Gilloise 7 2 - 5 7-17 6
- Ajax Amsterdam 7 2 - 5 7-19 6
- Eintracht Frankfurt 7 1 1 5 10-19 4
- Slavia Praha 7 - 3 4 4-15 3
- Villarreal 7 - 1 6 5-15 1
- Kajrat Almati 7 - 1 6 5-19 1
