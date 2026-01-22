Bajnokok Ligájatovábbjutótabellaalapszakaszkieső

A topligás csapatok kiesésénél is van meglepőbb a BL-tabelláján az utolsó kör előtt

Újabb győzelmével az Arsenal után a Bayern München is biztosította helyét a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A BL-tabella 36 csapata közül tizenöt kiléte már ismert az egyenes kieséses szakaszban, a maradék kilenc helyért tizenheten küzdenek az alapszakasz utolsó fordulójában – négy együttes már biztosan kiesett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 6:02
A Qarabag a Frankfurt szerdai legyőzésével közel került a továbbjutáshoz, míg ellenfelét kiejtette a BL-ből Fotó: AFP/Tofik Babayev
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bajnokok Ligája nyolcfordulós alapszakaszából az első nyolc helyezett rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a tizenhat közé jutásért, az utolsó tizenkét együttes pedig kiesik. Utóbbiak közé egy-egy spanyol és német csapat már biztosan beletartozik, hiszen a cseh Slavia Praha és a kazah Kajrat Almati mellett a Villarreal és az Eintracht Frankfurt sem juthat már tovább. Nem lesz kieső ellenben az öt angol csapat, amely egyaránt a BL-tabella első nyolc helyének valamelyikén áll, így az utolsó, jövő szerdai fordulóban a hibátlanul éllovas Arsenal után a Liverpool, a Tottenham, a Newcastle és a Chelsea is biztosíthatja helyét a legjobb tizenhat között.

A Liverpool legrosszabb esetben is a BL-tabella első tizenhat helyezettje között zár
A Liverpool legrosszabb esetben is a BL-tabella első tizenhat helyezettje között zár Fotó: Anadolu/AFP/Mustafa Yalcin

Bár a Newcastle a negyedik kalapból érkezve a hetedik helyen áll és biztos továbbjutó, angolként ez kevésbé váratlan, mint az alapszakasz eddigi legnagyobb meglepetését okozó Qarabag teljesítménye: a BL-selejtező utolsó körében az FTC-t búcsúztató azeri együttes a 18. helyen áll, és egy liverpooli vereség esetén is jó eséllyel továbbjut.

Az első kalapból érkezett együttesek közül a már biztos nyolcaddöntős Bayern mellett a Liverpool, a címvédő PSG, a Real Madrid, a Manchester City, az Inter, a Chelsea és a Barcelona is garantálta a helyét az egyenes kieséses szakaszban, de a Dortmund is alighanem megéli a tavaszt. Az imént említett csapatok és az Arsenal mellett a Tottenham, a Newcastle, a Sporting, az Atlético Madrid, az Atalanta és a Juventus helye biztos a tavaszi folytatásban.

A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

A BL-tabella állása az alapszakasz utolsó fordulója előtt

  1. Arsenal 7 7 - - 20-2 21 pont
  2. Bayern München 7 6 - 1 20-7 18
  3. Real Madrid 7 5 - 2 19-8 15
  4. Liverpool 7 5 - 2 14-8 15
  5. Tottenham Hotspur 7 4 2 1 15-7 14
  6. Paris Saint-Germain 7 4 1 2 20-10 13
  7. Newcastle United 7 4 1 2 16-6 13
  8. Chelsea 7 4 1 2 14-8 13
  9. FC Barcelona 7 4 1 2 18-13 13
  10. Sporting Lisboa 7 4 1 2 14-9 13
  11. Manchester City 7 4 1 2 13-9 13
  12. Atlético Madrid 7 4 1 2 16-13 13
  13. Atalanta 7 4 1 2 10-9 13
  14. Internazionale 7 4 - 3 13-7 12
  15. Juventus 7 3 3 1 14-10 12
  16. Borussia Dortmund 7 3 2 2 19-15 11
  17. Galatasaray 7 3 1 3 9-9 10
  18. Qarabag 7 3 1 3 13-15 10
  19. Olympique Marseille 7 3 - 4 11-11 9
  20. Bayer Leverkusen 7 2 3 2 10-14 9
  21. AS Monaco 7 2 3 2 8-14 9
  22. PSV Eindhoven 7 2 2 3 15-14 8
  23. Athletic Bilbao 7 2 2 3 7-11 8
  24. Olimpiakosz 7 2 2 3 8-13 8
  25. SSC Napoli 7 2 2 3 7-12 8
  26. FC Köbenhavn 7 2 2 3 11-17 8
  27. Club Brugge 7 2 1 4 12-17 7
  28. Bodö/Glimt 7 1 3 3 12-14 6
  29. Benfica 7 2 - 5 6-10 6
  30. Pafosz 7 1 3 3 4-10 6
  31. Union Saint-Gilloise 7 2 - 5 7-17 6
  32. Ajax Amsterdam 7 2 - 5 7-19 6
  33. Eintracht Frankfurt 7 1 1 5 10-19 4
  34. Slavia Praha 7 - 3 4 4-15 3
  35. Villarreal 7 - 1 6 5-15 1
  36. Kajrat Almati 7 - 1 6 5-19 1

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu