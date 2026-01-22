A topligás csapatok kiesésénél is van meglepőbb a BL-tabelláján az utolsó kör előtt

A Bajnokok Ligája nyolcfordulós alapszakaszából az első nyolc helyezett rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a tizenhat közé jutásért, az utolsó tizenkét együttes pedig kiesik. Utóbbiak közé egy-egy spanyol és német csapat már biztosan beletartozik, hiszen a cseh Slavia Praha és a kazah Kajrat Almati mellett a Villarreal és az Eintracht Frankfurt sem juthat már tovább. Nem lesz kieső ellenben az öt angol csapat, amely egyaránt a BL-tabella első nyolc helyének valamelyikén áll, így az utolsó, jövő szerdai fordulóban a hibátlanul éllovas Arsenal után a Liverpool, a Tottenham, a Newcastle és a Chelsea is biztosíthatja helyét a legjobb tizenhat között.

A Liverpool legrosszabb esetben is a BL-tabella első tizenhat helyezettje között zár Fotó: Anadolu/AFP/Mustafa Yalcin

Bár a Newcastle a negyedik kalapból érkezve a hetedik helyen áll és biztos továbbjutó, angolként ez kevésbé váratlan, mint az alapszakasz eddigi legnagyobb meglepetését okozó Qarabag teljesítménye: a BL-selejtező utolsó körében az FTC-t búcsúztató azeri együttes a 18. helyen áll, és egy liverpooli vereség esetén is jó eséllyel továbbjut.

Az első kalapból érkezett együttesek közül a már biztos nyolcaddöntős Bayern mellett a Liverpool, a címvédő PSG, a Real Madrid, a Manchester City, az Inter, a Chelsea és a Barcelona is garantálta a helyét az egyenes kieséses szakaszban, de a Dortmund is alighanem megéli a tavaszt. Az imént említett csapatok és az Arsenal mellett a Tottenham, a Newcastle, a Sporting, az Atlético Madrid, az Atalanta és a Juventus helye biztos a tavaszi folytatásban.

A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.