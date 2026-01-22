A Liverpool hamisított Arne Slot beszédéről Szoboszlai Dominik kapcsán

Bajnokok LigájaArne SlotMohamed SzalahSzoboszlai DominikLiverpool FC

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában az angol Liverpool 3-0-ra győzött a Marseille vendégeként. A Franciaországban aratott siker után a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot számos dolgot megemlített a sajtótájékoztatóján, Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólját azonban nem – a Liverpool YouTube-oldala mégis ezt próbálta elhitetni.

2026. 01. 22. 6:12
Arne Slot elégedett volt a Liverpool marseille-i győzelme után Fotó: Anadolu via AFP/Mustafa Yalcin
A Marseille otthonában Szoboszlai Dominik az első félidő hosszabbításában szabadrúgásból szerzett gólt, majd fordulás után egy öngóllal, a ráadásban pedig Cody Gakpo találatával alakult ki a 3-0-s Liverpool-győzelem. A Vörösöktől személyes okok miatt hiányzott Ibrahima Konaté, kisebb sérülés miatt pedig Federico Chiesa, továbbá december közepe óta először játszott Mohamed Szalah – volt tehát téma a vendégeket irányító Arne Slot BL-mérkőzést követő sajtótájékoztatóján.

A Liverpool szabadrúgásgólját szerző és a Marseille elleni BL-mérkőzés legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominik nem került szóba Arne Slot sajtótájékoztatóján
A Liverpool szabadrúgásgólját szerző és a Marseille elleni BL-mérkőzés legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominik nem került szóba Arne Slot sajtótájékoztatóján Fotó: AFP/Thibaud Moritz

Arne Slot Mohamed Szalah liverpooli visszatéréséről

– A korábbi meccseken, amikor nagy helyzetünk volt a második gólra, akkor a kapufán csattant a labda, majd tíz másodperccel később az ellenfélnek is volt egy nagy lehetősége. Általában ilyenkor a labda bement, és mindenki panaszkodott, de most nem lett belőle gól, mi pedig növeltük az előnyünket 2-0-ra, majd 3-0-ra. A teljesítmény ugyanaz maradt, de a perspektíva, ahogy az emberek beszélnek rólunk, valószínűleg teljesen más – nyilatkozta a holland tréner, majd kitért az Afrikai Nemzetek Kupájáról visszatérő, korábban Slottal összebalhézott Szalahra. – Segít, hogy már régóta velünk van, ismeri a csapattársait, és tudja, hogyan akarunk játszani. Sokat elmond a profizmusáról, hogy egy hónap távollét után más is olyan jó fizikai állapotban volt, hogy kilencven percet játszhatott. 

Közel volt a gólhoz, Cody jó labdát adott neki, és ez nála az ilyenekből általában gól születik. 

Most este nem lett az, de nem probléma, mert így is három gólt szereztünk – mondta Arne Slot.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja nem volt téma

Slot kiemelte a rendre sérüléssel bajlódó Joe Gomez teljesítményét, valamint elárulta, hogy a keddi edzésen megsérült Chiesa a találkozó előtti bemelegítésnél nem érezte magát játékra alkalmasnak. Hozzátette, a Liverpoolnak rendkívül fontos a legjobb nyolc közé kerülés, hogy ne kelljen a nyolcaddöntőbe jutásért még két mérkőzést játszania. 

Arne Slot a Manchester Cityt irányító Pep Guardiola kedd esti szavait is felidézte, ugyanakkor a mérkőzés legjobbjának megválasztott Szoboszlairól vagy az ő góljáról egy szó erejéig sem tért ki, ami tőle különösen szokatlan. Az pedig még inkább, hogy a Liverpool a sajtótájékoztatóról készült videóját olyan címmel tette közzé, amely alapján Slot Szalah és a győzelem mellett a magyar játékos góljáról is külön beszélt – ám ez nem így történt.

A Liverpool hivatalos videómegosztó oldala ezzel a címmel tette közzé Arne Slot sajtójátékoztatóját, pedig Szoboszlai gólja nem is került szóba
A Liverpool hivatalos videómegosztó oldala ezzel a címmel tette közzé Arne Slot sajtótájékoztatóját, pedig Szoboszlai gólja nem is került szóba Fotó: Képernyőkép/YouTube

A Liverpool az alapszakasz utolsó fordulója előtt a negyedik helyen áll, jövő szerdán, a Qarabag elleni hazai találkozón pedig a nyolcaddöntős helyét is bebiztosíthatja. A csapat addig szombaton, a Bournemouth otthonában lép pályára a Premier League-ben.

 

