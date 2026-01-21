Haaland bocsánatot kért, Guardiola szerint egy dolog miatt sebezhető a City

A Manchester United ellen elszenvedett bajnoki vereség után a BL-ben is bukott a Manchester City. Pep Guardiola együttese ugyanis kedden este 3-1-re kikapott a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában a norvég Bodö/Glimt otthonában. Amíg a vereség után a City játékosa, Erling Haaland nem rejtette véka alá a csalódottságát, addig Pep Guardiola vezetőedző a hiányzókra is fogta az újabb kudarcot.

A Manchester City és Erling Haaland megtapsolta a szurkolóikat, akik elkísérték őket Norvégiába. Fotó: NTB

Haaland vállalta a felelősséget

A norvég támadó szerint nem voltak elég jók kedden este, és később bocsánatot kért azoktól a drukkerektől, akik elutaztak Norvégiába. – Úgy érzem, mindent megpróbáltunk, de valami hiányzik. Teljes felelősséget vállalunk a kudarcért Rodrival, Reijndersszel és a többi tapasztaltabb csapattársammal együtt. Nem szeretnék senkit hibáztatni, de ez így nem elég. Mi vagyunk a Manchester City. Nem tehetjük meg, hogy nem nyerünk meccseket. Nincsenek válaszaim, de vállalom a felelősséget, hogy nem találtam be a kapuba. Csak annyit tehetek, hogy bocsánatot kérek minden egyes City-szurkolótól, aki elutazott, mert ez nagyon kínos – mondta el Haaland, aki szerint a Bodö elképesztően jól játszott.

Pep Guardiola szerint minden ellenük dolgozik. Fotó: NTB

A csatár frusztrált nyilatkozata tükrözte Pep Guardiola vezetőedző érzéseit is, aki elismerte, hogy a City nagyon sebezhetőnek tűnt a norvég kiscsapat ellen. – Mintha az újév kezdete óta minden ellenünk lenne. Nem becsültem alá a norvégokat, de van egy olyan érzésünk, mintha minden rosszul menne mostanság. Ezen meg kell próbálnunk változtatni – mondta el a spanyol edző, aki tizenegy játékosára nem számíthatott a kedd esti mérkőzésen, köztük az új igazolás Antoine Semenyóra sem. Az angol csapat ráadásul bő félórát emberhátrányban játszott az aranylabdás Rodri kiállítása miatt.

– Több játékosunk is hiányzott és mintha ők is sérülékenyebbek lennének a tavalyi szezonhoz képest. A kiállítás után azonban jó volt látni, hogy emberhátrányban is többen jó teljesítményt nyújtottak a csapatból – nyilatkozta Guardiola.

A Bodö/Glimt az első győzelmét aratta a BL-alapszakaszban, míg a City a másodszor kapott ki.

A norvégok elleni vereség azt jelenti, hogy a City egyenes ágon való továbbjutása a legjobb tizenhat közé a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray elleni, jövő szerdai, utolsó csoportmérkőzéstől függ.

Nem lesz egyszerű dolga a rossz formában lévő angol csapatnak, mivel a City minden sorozatot figyelembe véve az elmúlt hét mérkőzéséből mindössze kettőt nyert meg