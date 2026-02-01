LiverpoolNewcastle United FCMohamed SzalahPremier League

Továbbra is szenved Mohamed Szalah? Szombat este három rekordot is megdöntött

Mohamed Szalah szombaton 84 percet játszott a Liverpool–Newcastle Premier League-mérkőzésen a 24. fordulóban. Az egyiptomi labdarúgó egy gólpasszt osztott ki Florian Wirtznek, ugyanakkor jó találkozója most sem volt neki. Szalah klasszisáról azonban sokat elmond, hogy a gólpasszával egyszerre három rekordot is megdöntött a Premier League-ben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 8:43
Mohamed Szalahnak (balra) nem volt jó meccse a Newcastle United ellen, de így is rekordokat döntött
Mohamed Szalahnak (balra) nem volt jó meccse a Newcastle United ellen, de így is rekordokat döntött Fotó: AFP/Paul Ellis
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mohamed Szalah szerdán majdnem három hónap után talált be a Liverpool játékosaként, mindezt az azeri Qarabag bánta a Bajnokok Ligája alapszakaszának záró meccsén. Az egyiptomi egy szabadrúgásvariáció után talált be, ahol éppen Szoboszlai Dominik készített elő. Sokan remélték, hogy a 33 éves egyiptominál ezzel egy gát átszakad és újra a régi énjét fogja mutatni. A Newcastle United elleni 4-1-es győzelem során azonban ez nem így lett, Szalah továbbra is a helyét keresi, ugyanakkor klasszisáról sokat elmond, hogy egy gólpasszt így is kiosztott. 

Mohamed Szalah és Arne Slot, miután az egyiptomi a lejött a Liverpool–Newcastle PL-mérkőzésen
Mohamed Szalah (jobbra) és Arne Slot, miután az egyiptomi a lejött a Liverpool–Newcastle PL-mérkőzésen. Fotó: AFP/Paul Ellis

Mohamed Szalah rekordokat döntött a Liverpool–Newcastle meccsen

A szélső a harmadik liverpooli gól előtt Florian Wirtztől kapott labdát a tizenhatos jobb felén, majd Szalah bokából visszatette a németnek, aki állítgatás nélkül kilőtte a hosszú alsó sarkot. Nem túlzás azt mondani, hogy az érdem főleg Wirtzé ennél a gólnál, de Szalah mellett se menjünk el, aki gólpasszával három Premier League-rekordot is döntött.

Az egyiptomi a PL-ben az első labdarúgó, aki egy csapat ellen két számjegyű gólt és gólpasszt jegyzett. Szalahnak 19 Newcastle United elleni mérkőzés alatt 10 gól és 10 gólpassz a mérlege. Az egyiptomi azon a téren szintén az első, aki egyazon csapat ellen sorozatban nyolc találkozón osztott ki gólpasszt.

S a harmadik csúcsa pedig, hogy az Anfielden már 107 gólt és 45 asszisztot ért el liverpooli pályafutása során. Korábban egy játékos sem volt ennél eredményesebb csapata stadionjában – idáig Wayne Rooney, a Manchester United legendája volt ezen lista élén.

Jó meccse volt Szalahnak szombat este?

Röviden: nem. A statisztikákat megnézve sem jobb az összkép. 

  • 15/23 sikeres passza volt (65 százalékos pontosság)
  • két lövése volt, az egyiket blokkolták, a másikat pedig kihagyta, pedig ez a Fotmobnál nagy helyzetnek számított
  • 2/6 sikeres beadás
  • 0/2 sikeres csel 
  • 1/3 megnyert földi párharc

Szalahról sokat elmond, hogy ezzel a gólpasszal is három rekordot döntött meg, ugyanakkor a pechszériája továbbra sem ért véget a Liverpool színeiben. Az egyiptomi a mostani idényben 24 meccsen hat gólt és öt gólpasszt jegyzett, amely messze a legkevesebb liverpooli karrierje alatt. Viszonyításképpen: az előző, történelmi idényét 34 góllal és 23 assziszttal zárta. Szalah a sebességéből látványosan sokat vesztett, s a cselei sem ülnek már úgy, mint pár éve, emellett ő érzi meg a leginkább Trent Alexander-Arnold tavaly nyári távozását a Real Madridhoz.

Szalah kell a Liverpoolnak?

A Newcastle elleni mérkőzés előtt Steve McManaman, a Liverpoolt 1990 és 1999 között erősítő szélső megvédte Szalahot, aki szerint az egyiptomi nélkül bajban lenne a Liverpool. – Ő biztosítja a Liverpool egyensúlyát. Az vita tárgya, hogy jó vagy rossz meccset játszik-e mostanság, de amikor az Afrika-kupán szerepelt, akkor a Liverpool nagyon hiányolta, kiegyensúlyozatlan volt a csapat. Úgy gondolom, hogy a játékoskapcsolatok rendben vannak, és remélem, hogy az idény hátralévő részében a legjobb formáját fogja hozni – mondta.

Szalah hét mérkőzét hagyott ki az Afrika-kupa miatt – ahol Egyiptom Nigéria ellen végül elvesztette a bronzmérkőzését, amelyen Szalah is kihagyta a saját kísérletét a tizenegyesrúgásoknál –, ez alatt a Liverpool veretlen volt (két győzelem, öt döntetlen), ugyanakkor a góllövéssel tényleg hadilábon állt. A Vörösök a Premier League-ben hat bajnokit játszottak ez idő alatt, ezeken hét gólt rúgtak, kétszer nem is találtak be. Az már persze másik kérdés, hogy Szalah jelenlegi formájával mennyit tett volna ehhez hozzá...

A jelenleg a Premier League-ben ötödik Liverpool legközelebb egy hét múlva vasárnap a bajnokság második helyezettjét, a Manchester Cityt fogadja, amelytől ősszel nagyon simán, 3-0-ra kikapott.  

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekdavos

A készülődő világ és a remény

Kondor Katalin avatarja

A pszichológia tudományának nagy kérdése ez idő tájt, hogy miképpen térítse el az embereket az álvalóság „imádatától”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu