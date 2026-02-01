Továbbra is szenved Mohamed Szalah? Szombat este három rekordot is megdöntött

Mohamed Szalah szerdán majdnem három hónap után talált be a Liverpool játékosaként, mindezt az azeri Qarabag bánta a Bajnokok Ligája alapszakaszának záró meccsén. Az egyiptomi egy szabadrúgásvariáció után talált be, ahol éppen Szoboszlai Dominik készített elő. Sokan remélték, hogy a 33 éves egyiptominál ezzel egy gát átszakad és újra a régi énjét fogja mutatni. A Newcastle United elleni 4-1-es győzelem során azonban ez nem így lett, Szalah továbbra is a helyét keresi, ugyanakkor klasszisáról sokat elmond, hogy egy gólpasszt így is kiosztott.
Mohamed Szalah rekordokat döntött a Liverpool–Newcastle meccsen
A szélső a harmadik liverpooli gól előtt Florian Wirtztől kapott labdát a tizenhatos jobb felén, majd Szalah bokából visszatette a németnek, aki állítgatás nélkül kilőtte a hosszú alsó sarkot. Nem túlzás azt mondani, hogy az érdem főleg Wirtzé ennél a gólnál, de Szalah mellett se menjünk el, aki gólpasszával három Premier League-rekordot is döntött.
Az egyiptomi a PL-ben az első labdarúgó, aki egy csapat ellen két számjegyű gólt és gólpasszt jegyzett. Szalahnak 19 Newcastle United elleni mérkőzés alatt 10 gól és 10 gólpassz a mérlege. Az egyiptomi azon a téren szintén az első, aki egyazon csapat ellen sorozatban nyolc találkozón osztott ki gólpasszt.
S a harmadik csúcsa pedig, hogy az Anfielden már 107 gólt és 45 asszisztot ért el liverpooli pályafutása során. Korábban egy játékos sem volt ennél eredményesebb csapata stadionjában – idáig Wayne Rooney, a Manchester United legendája volt ezen lista élén.
Jó meccse volt Szalahnak szombat este?
Röviden: nem. A statisztikákat megnézve sem jobb az összkép.
- 15/23 sikeres passza volt (65 százalékos pontosság)
- két lövése volt, az egyiket blokkolták, a másikat pedig kihagyta, pedig ez a Fotmobnál nagy helyzetnek számított
- 2/6 sikeres beadás
- 0/2 sikeres csel
- 1/3 megnyert földi párharc
Szalahról sokat elmond, hogy ezzel a gólpasszal is három rekordot döntött meg, ugyanakkor a pechszériája továbbra sem ért véget a Liverpool színeiben. Az egyiptomi a mostani idényben 24 meccsen hat gólt és öt gólpasszt jegyzett, amely messze a legkevesebb liverpooli karrierje alatt. Viszonyításképpen: az előző, történelmi idényét 34 góllal és 23 assziszttal zárta. Szalah a sebességéből látványosan sokat vesztett, s a cselei sem ülnek már úgy, mint pár éve, emellett ő érzi meg a leginkább Trent Alexander-Arnold tavaly nyári távozását a Real Madridhoz.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!