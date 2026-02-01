Továbbra is szenved Mohamed Szalah? Szombat este három rekordot is megdöntött

Mohamed Szalah szerdán majdnem három hónap után talált be a Liverpool játékosaként, mindezt az azeri Qarabag bánta a Bajnokok Ligája alapszakaszának záró meccsén. Az egyiptomi egy szabadrúgásvariáció után talált be, ahol éppen Szoboszlai Dominik készített elő. Sokan remélték, hogy a 33 éves egyiptominál ezzel egy gát átszakad és újra a régi énjét fogja mutatni. A Newcastle United elleni 4-1-es győzelem során azonban ez nem így lett, Szalah továbbra is a helyét keresi, ugyanakkor klasszisáról sokat elmond, hogy egy gólpasszt így is kiosztott.

Mohamed Szalah (jobbra) és Arne Slot, miután az egyiptomi a lejött a Liverpool–Newcastle PL-mérkőzésen. Fotó: AFP/Paul Ellis

Mohamed Szalah rekordokat döntött a Liverpool–Newcastle meccsen

A szélső a harmadik liverpooli gól előtt Florian Wirtztől kapott labdát a tizenhatos jobb felén, majd Szalah bokából visszatette a németnek, aki állítgatás nélkül kilőtte a hosszú alsó sarkot. Nem túlzás azt mondani, hogy az érdem főleg Wirtzé ennél a gólnál, de Szalah mellett se menjünk el, aki gólpasszával három Premier League-rekordot is döntött.

Az egyiptomi a PL-ben az első labdarúgó, aki egy csapat ellen két számjegyű gólt és gólpasszt jegyzett. Szalahnak 19 Newcastle United elleni mérkőzés alatt 10 gól és 10 gólpassz a mérlege. Az egyiptomi azon a téren szintén az első, aki egyazon csapat ellen sorozatban nyolc találkozón osztott ki gólpasszt.

S a harmadik csúcsa pedig, hogy az Anfielden már 107 gólt és 45 asszisztot ért el liverpooli pályafutása során. Korábban egy játékos sem volt ennél eredményesebb csapata stadionjában – idáig Wayne Rooney, a Manchester United legendája volt ezen lista élén.

Mo Salah now has the Premier League record for the most goal involvements at a single ground 👑 pic.twitter.com/TNQQw3CZZS — Liverpool FC (@LFC) January 31, 2026

Jó meccse volt Szalahnak szombat este?

Röviden: nem. A statisztikákat megnézve sem jobb az összkép.

15/23 sikeres passza volt (65 százalékos pontosság)

két lövése volt, az egyiket blokkolták, a másikat pedig kihagyta, pedig ez a Fotmobnál nagy helyzetnek számított

2/6 sikeres beadás

0/2 sikeres csel

1/3 megnyert földi párharc

Szalahról sokat elmond, hogy ezzel a gólpasszal is három rekordot döntött meg, ugyanakkor a pechszériája továbbra sem ért véget a Liverpool színeiben. Az egyiptomi a mostani idényben 24 meccsen hat gólt és öt gólpasszt jegyzett, amely messze a legkevesebb liverpooli karrierje alatt. Viszonyításképpen: az előző, történelmi idényét 34 góllal és 23 assziszttal zárta. Szalah a sebességéből látványosan sokat vesztett, s a cselei sem ülnek már úgy, mint pár éve, emellett ő érzi meg a leginkább Trent Alexander-Arnold tavaly nyári távozását a Real Madridhoz.