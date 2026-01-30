GVHversenyjogi eljáráseMAG

Lecsapott a GVH: több száz millióra bírságolták az egyik legnagyobb román e-kereskedő céget

Ismét fennakadt a versenyhivatal szűrőjén az ismert e-kereskedő cég. A GVH ezúttal több mint kétszázmillió forintra büntette az eMagot a feltárt hiányosságok miatt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 9:47
Forrás: Forrás: Shutterstock
Több jogsértést is elkövetett az ismert, romániai központú e-kereskedelmi cég – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Az eMAG Magyarország Kft. több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, és nem megfelelően tájékoztatta a magyar vásárlókat. A GVH Versenytanácsa ezért 235 millió forint bírságot szabott ki a webáruházat működtető vállalkozásra. 

20211115 Üllő EMAG központi raktár (EMAG által jóváhagyott képek)Black FridayFotó: Móricz-Sabján Simon MOR Világgazdaság VG
Az eMag lemondott a jogorvoslati jogáról. Fotó: Móricz-Sabján Simon

Az eMAG nem először került a GVH látókörébe

A cég elismerte a jogsértéseket, és lemondott a jogorvoslati jogáról, így a kiszabott bírság biztosan befolyik a magyar központi költségvetésbe. Az eMAG nem először került a GVH látókörébe, a magyar nemzeti versenyhatóság korábban – árfeltüntetéssel kapcsolatos jogsértések miatt – már több alkalommal is megbírságolta a céget, illetve jogelődjeit – emlékeztet a versenyhivatal.

A 2024 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárás során az eMAG webáruházat üzemeltető magyarországi vállalkozással szemben a GVH feltárta, hogy a romániai központú vállalkozás több szempontból is jogsértő, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy az e-kereskedelmi cég 

  • a 2023. július 25–28. közötti Őrült napok akciója során valótlan mértékű kedvezményekkel hirdette weblapján és alkalmazásában a divat kategória számtalan termékét;
  • október 31-től a termékek (várható) szállítási idejével kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatának kialakítása során nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően járt el;
  • július 22-től 2024 áprilisáig egyes termékeket a honlapján és a mobilalkalmazásában a fogyasztók jogszabályon alapuló 14 napos elállási és jótállási jogát a vállalkozás ajánlatának sajátosságaként (előnyként) tüntette fel;
  • április 17-től weboldalán és az applikációjában a szállítási és utánvételi költségeket homályos, érthetetlen, követhetetlen módon tüntette fel.

 

A fogyasztói értékeléseket is górcső alá vette a GVH

Mindemellett a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata kiterjedt az eMAG-ot működtető vállalkozás fogyasztói értékelések moderálásával kapcsolatos gyakorlatára is. E tekintetben a GVH Versenytanácsa jogsértést nem állapított meg, hanem kötelezte a céget a kötelezettségvállalásának megvalósítására. Ez az értékelési szabályok felülvizsgálatára, következetesebb alkalmazására, a fogyasztók irányába történő egyértelműbb kommunikálására, valamint az eladók (szállítás) értékelésének lehetővé tételére irányul.

A vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket, és lemondott a jogorvoslati jogáról. Mindezt figyelembe véve 

a GVH Versenytanácsa összesen 235 millió forint bírságot szabott ki a cégre, amit harminc napon belül köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.

Emellett a GVH megfelelési jellegű intézkedések végrehajtására is kötelezte az eMAG-ot, amely magában foglalja egy általános fogyasztóvédelmi megfelelési program kidolgozását és bevezetését, valamint a szállítási becslések rendszerének és a szállítási határidővel kapcsolatos tájékoztatásoknak a továbbfejlesztését, továbbá az utánvételi díj feltüntetésének egyértelműbbé tételét.

 

Korábbi vállalásait is hiányosan teljesítette az e-kereskedő

A GVH 2021-ben már vizsgálta az eMAG akciótartási gyakorlatát, melynek eredményeként – kétszázmillió forintos pénzbírság mellett – mintegy négymilliárd forint értékű jóvátételi vállalásainak végrehajtására kötelezte az eljárás alá vont vállalkozásokat. A vállalások teljesítését értékelő utóvizsgálat során a nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy az eMAG a kötelezettségeit hiányosan teljesítette, ezért a GVH Versenytanácsa további ötvenmillió forintos bírsággal sújtotta a vállalkozást. 2025 februárjában a nemzeti versenyhatóság újabb utóvizsgálatot indított az eMAG webáruház üzemeltetőivel szemben. Ez az eljárás jelenleg is folyamatban van.

