Lecsapott a GVH: több száz millióra bírságolták az egyik legnagyobb román e-kereskedő céget

Több jogsértést is elkövetett az ismert, romániai központú e-kereskedelmi cég – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Az eMAG Magyarország Kft. több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, és nem megfelelően tájékoztatta a magyar vásárlókat. A GVH Versenytanácsa ezért 235 millió forint bírságot szabott ki a webáruházat működtető vállalkozásra.

Az eMag lemondott a jogorvoslati jogáról. Fotó: Móricz-Sabján Simon

Az eMAG nem először került a GVH látókörébe

A cég elismerte a jogsértéseket, és lemondott a jogorvoslati jogáról, így a kiszabott bírság biztosan befolyik a magyar központi költségvetésbe. Az eMAG nem először került a GVH látókörébe, a magyar nemzeti versenyhatóság korábban – árfeltüntetéssel kapcsolatos jogsértések miatt – már több alkalommal is megbírságolta a céget, illetve jogelődjeit – emlékeztet a versenyhivatal.

A 2024 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárás során az eMAG webáruházat üzemeltető magyarországi vállalkozással szemben a GVH feltárta, hogy a romániai központú vállalkozás több szempontból is jogsértő, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy az e-kereskedelmi cég

a 2023. július 25–28. közötti Őrült napok akciója során valótlan mértékű kedvezményekkel hirdette weblapján és alkalmazásában a divat kategória számtalan termékét;

október 31-től a termékek (várható) szállítási idejével kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatának kialakítása során nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően járt el;

július 22-től 2024 áprilisáig egyes termékeket a honlapján és a mobilalkalmazásában a fogyasztók jogszabályon alapuló 14 napos elállási és jótállási jogát a vállalkozás ajánlatának sajátosságaként (előnyként) tüntette fel;

április 17-től weboldalán és az applikációjában a szállítási és utánvételi költségeket homályos, érthetetlen, követhetetlen módon tüntette fel.

A fogyasztói értékeléseket is górcső alá vette a GVH

Mindemellett a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata kiterjedt az eMAG-ot működtető vállalkozás fogyasztói értékelések moderálásával kapcsolatos gyakorlatára is. E tekintetben a GVH Versenytanácsa jogsértést nem állapított meg, hanem kötelezte a céget a kötelezettségvállalásának megvalósítására. Ez az értékelési szabályok felülvizsgálatára, következetesebb alkalmazására, a fogyasztók irányába történő egyértelműbb kommunikálására, valamint az eladók (szállítás) értékelésének lehetővé tételére irányul.