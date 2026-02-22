Kínanukleáris fegyverkísérlethírszerzésCNNfegyverkezés

Riadót fújtak Amerikában: Kína új generációs nukleáris fegyvereken dolgozhat

Az amerikai sajtó értesülései szerint Kína a nukleáris arzenál korszerűsítésén dolgozik, és akár egy új generációs fegyverrendszer fejlesztésébe is belekezdhetett. A CNN beszámolója alapján az Egyesült Államok hírszerző szervei úgy látják: Peking a modernizáció részeként már legalább egy kísérleti robbantást is végrehajthatott.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 02. 22. 13:04
A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) haditengerészetének 094-es típusú Jin-osztályú Long March 15 nevű atomtengeralattjárója Fotó: Mark Schiefelbein Forrás: AFP
A CNN meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt állítja: a kínai nukleáris arzenálba irányuló jelentős beruházások lehetővé tehetik Peking számára, hogy olyan technikai képességekre tegyen szert, amelyekkel jelenleg egyik meghatározó nukleáris nagyhatalom sem rendelkezik, írja az Origo.

Kína
Kína Központi Katonai Bizottságának tagjai (Fotó: Yomiuri/AFP/Ichio Ohara)

A beszámoló szerint Kína 2020 júniusában titokban robbantásos nukleáris kísérletet hajtott végre az ország északnyugati részén található Lop Nur kísérleti telepen. Mindez annak ellenére történhetett, hogy Peking 1996 óta önkéntes moratóriumot hirdetett az ilyen típusú tesztekre.

Az amerikai tisztviselők egy későbbi vizsgálat során gyűjtött bizonyítékokra hivatkozva arra a következtetésre jutottak, hogy a 2020-as esemény összefügghetett a következő generációs nukleáris fegyverek fejlesztésével.

Több robbanófej egyetlen rakétán

A CNN szerint Kína olyan fegyverrendszereken dolgozhat, amelyek egyetlen rakétával több, miniatürizált nukleáris robbanófej célba juttatására képesek. Emellett a hírcsatorna úgy tudja, hogy Peking kis hatóerejű, úgynevezett taktikai nukleáris fegyverek fejlesztésébe is kezdhetett – ilyet korábban hivatalosan nem hoztak összefüggésbe a kínai arzenállal.

Egy feltételezett nukleáris fegyverkezelő létesítmény a kínai Lop Nur teszttelepen (Fotó: Képernyőfotó)

A jelentés újabb kérdéseket vet fel a globális nukleáris fegyverkezési verseny alakulásáról, különösen az Egyesült Államok és Kína közötti stratégiai versengés tükrében.

This picture taken on February 21, 2017 shows tourists visiting the "816 Nuclear Military Engineering" installation in the mountains of Fuling district, in southwest China's Chongqing Municipality. It was a top-secret Chinese nuclear facility with a deadly Cold War mission -- to make plutonium for an atomic bomb -- but these days its doors are wide open as a tourist attraction. (Photo by WANG ZHAO / AFP) / TO GO WITH China-tourism-nuclear-military-weaponry,FEATURE by Ludovic Ehret
A titkos kínai „816 Nukleáris Haditechnikai” létesítmény (Fotó: AFP/Wang Zhao )

Kína nem reagált

A témában megszólalt az orosz diplomácia is. Mihail Uljanov, Oroszország bécsi nemzetközi szervezetekhez akkreditált képviselője egy megbeszélésen úgy fogalmazott: az Egyesült Államok Kínát érintő nukleáris tesztvádjai megalapozatlanok. Peking hivatalosan eddig nem reagált a CNN értesüléseire.

Borítókép: A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) haditengerészetének 094-es típusú Jin-osztályú Long March 15 nevű atom-tengeralattjárója (Fotó: AFP/Mark Schiefelbein) 

