A CNN meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt állítja: a kínai nukleáris arzenálba irányuló jelentős beruházások lehetővé tehetik Peking számára, hogy olyan technikai képességekre tegyen szert, amelyekkel jelenleg egyik meghatározó nukleáris nagyhatalom sem rendelkezik, írja az Origo.
Riadót fújtak Amerikában: Kína új generációs nukleáris fegyvereken dolgozhat
Az amerikai sajtó értesülései szerint Kína a nukleáris arzenál korszerűsítésén dolgozik, és akár egy új generációs fegyverrendszer fejlesztésébe is belekezdhetett. A CNN beszámolója alapján az Egyesült Államok hírszerző szervei úgy látják: Peking a modernizáció részeként már legalább egy kísérleti robbantást is végrehajthatott.
A beszámoló szerint Kína 2020 júniusában titokban robbantásos nukleáris kísérletet hajtott végre az ország északnyugati részén található Lop Nur kísérleti telepen. Mindez annak ellenére történhetett, hogy Peking 1996 óta önkéntes moratóriumot hirdetett az ilyen típusú tesztekre.
Az amerikai tisztviselők egy későbbi vizsgálat során gyűjtött bizonyítékokra hivatkozva arra a következtetésre jutottak, hogy a 2020-as esemény összefügghetett a következő generációs nukleáris fegyverek fejlesztésével.
Több robbanófej egyetlen rakétán
A CNN szerint Kína olyan fegyverrendszereken dolgozhat, amelyek egyetlen rakétával több, miniatürizált nukleáris robbanófej célba juttatására képesek. Emellett a hírcsatorna úgy tudja, hogy Peking kis hatóerejű, úgynevezett taktikai nukleáris fegyverek fejlesztésébe is kezdhetett – ilyet korábban hivatalosan nem hoztak összefüggésbe a kínai arzenállal.
A jelentés újabb kérdéseket vet fel a globális nukleáris fegyverkezési verseny alakulásáról, különösen az Egyesült Államok és Kína közötti stratégiai versengés tükrében.
Kína nem reagált
A témában megszólalt az orosz diplomácia is. Mihail Uljanov, Oroszország bécsi nemzetközi szervezetekhez akkreditált képviselője egy megbeszélésen úgy fogalmazott: az Egyesült Államok Kínát érintő nukleáris tesztvádjai megalapozatlanok. Peking hivatalosan eddig nem reagált a CNN értesüléseire.
További Külföld híreink
Borítókép: A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) haditengerészetének 094-es típusú Jin-osztályú Long March 15 nevű atom-tengeralattjárója (Fotó: AFP/Mark Schiefelbein)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Svédországban tovább készülnek a háborúra
A cégeknek is önellátásra kell berendezkednie.
Sulyok Tamás részt vett a római magyar közösség miséjén
A szertartáson Törő András, a római Pápai Magyar Intézet rektora mondott beszédet.
Terror Lembergben: letartóztattak egy nőt a feltételezett támadással kapcsolatban
A robbanásban egy rendőrnő életét vesztette, 25-en megsérültek.
Ukrajna Brüsszellel és a magyar ellenzékkel szövetkezve zsarolja Magyarországot
Az ukránok és az EU célja, hogy káoszt idézzenek elő Magyarországon.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Svédországban tovább készülnek a háborúra
A cégeknek is önellátásra kell berendezkednie.
Sulyok Tamás részt vett a római magyar közösség miséjén
A szertartáson Törő András, a római Pápai Magyar Intézet rektora mondott beszédet.
Terror Lembergben: letartóztattak egy nőt a feltételezett támadással kapcsolatban
A robbanásban egy rendőrnő életét vesztette, 25-en megsérültek.
Ukrajna Brüsszellel és a magyar ellenzékkel szövetkezve zsarolja Magyarországot
Az ukránok és az EU célja, hogy káoszt idézzenek elő Magyarországon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!